Canva Yapay Zeka Özellikleri Neler ve Nasıl Kullanılır? Otomatik Yazma, Sihirli Düzenleme ve Dahası!

Canva hem tasarıma yeni başlayanlar hem de profesyoneller için çok kullanışlı bir grafik tasarım platformudur. Özellikle bu platforma eklenen yapay zeka özellikleri platformu daha kullanışlı hale getirdi.

Biz de bu rehberde Canva yapay zeka özellikleri ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz.

Canva Yapay Zeka Nedir? Nasıl Kullanılır?

Canva Al özellikleri, platformda yapılan tasarım çalışmalarını daha profesyonel hale getiriyor. Aynı zamanda tasarımların daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Kompozisyonlar, renk şemaları ve yazı tipleri gibi tasarıma dair ögeler sunarak tasarım sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Canva yapay zeka, tasarıma sıfırdan başlamak yerine özelleştirilmiş tasarımların oluşturulmasını sağlıyor. Canva’da Al özelliklerinden yararlanmak için ilk olarak yapmayı düşündüğünüz tasarımı seçiniz. Akabinde “Araçlar” menüsüne gelerek “Yapay Zeka” butonuna tıklanmalıdır. Buradan tasarımda kullanmak istediğiniz Al özelliklerini seçip ardından ekrana yansıyan adımları takip ediniz.

10 Canva Yapay Zeka Aracı ve Özelliği

Canva yapay zeka özellikleri ve araçları şu şekilde sıralanabilir:

1. Sihirli Tasarım

Magic design (sihirli tasarım) aracı, tasarımları verimli ve hızlı şekilde yapıyor. Bu araçta binlerce şablon ve tasarımlarınıza özgü öneriler sunuluyor. Böylelikle ortaya hızlı ve yaratıcı tasarımlar çıkartılıyor. Tasarım yapmayı kolaylaştıran bu araç sayesinde zamandan tasarruf edip daha çok proje üzerinde çalışabilirsiniz.

2. Sihirli Canlandırma

Magic Animate (sihirli canlandırma) özelliği sayesinde tasarımlar hareketlendirilebilir. Sihirli canlandırma, tasarımlardaki nesnelerin hafifçe hareketlendirilip ortaya dikkat çekici animasyonların çıkarılmasını sağlıyor. Tasarımları ve sunumları hem dinamik hem de etkileyici hale getiriyor. Ayrıca tasarımlara kolayca animasyon eklenip çalışmaları özgünleştiriyor.

3. Sihirli Kapma

Magic Grab (sihirli kapma), görsellerin arka planını koruyarak tasarımların kolayca düzenlenmesini sağlıyor. Tasarımlardaki özneler yeniden boyutlandırılıp konumlandırılabiliyor. Görsel içerikler, profesyonel şekilde düzenlenip özelleştirilebiliyor. Aynı zamanda arka plan korunarak özeneler istenilen yerlere taşınabilir ve kişiselleştirilebilir.

4. Sihirli Video Tasarım

Video Magic Design (sihirli video tasarım) yapay zeka özellikli araçla videoları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Sihirli video tasarım aracı, yaratıcı ve basit videolar oluşturulmasını sağlıyor. Yalnızca içerik yüklenerek geri kalan adımları araç hallediyor. Video düzenleme sürecini eğlenceli ve mükemmel hale getiren bir araçtır.

5. Sihirli Anahtar

Magic Switch (sihirli anahtar), tasarımların hem biçimlerini değiştiriyor hem de yeni tasarımlar oluşturuyor. Tasarımları, istenilen başka belge türlerine de dönüştürüyor. Kolay bir şekilde Magic Switch aracıyla tasarımlar farklı kanallara uygun hale getirilir. Ayrıca tasarımların başka dillere tercüme edilmesini de sağlıyor.

6. Sihirli Medya

Magic Media (sihirli medya) aracı, video ve görselleri tanımlıyor. Akabinde istenilen boyut ve stil seçilerek hızlıca içerikler oluşturuyor. Sihirli medya yapay zeka aracıyla videolara oluşturulup görsel içeriklerin canlandırılması yapılabilir.

7. Sihirli Yazma

Canva yapay zeka özellikleri arasında yer alan magic write (Sihirli Yazma), tasarımlardaki metinleri yeniden yazıyor ve özetiyor. Tasarım metinlerindeki yazım yanlışlarını da saniyeler içerisinde düzelten kullanışlı bir özelliktir.