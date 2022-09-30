Canva Nedir? Nasıl Kullanılır?

Son dönemlerde sosyal medya platformlarının kullanımının artmasıyla birlikte “Canva nedir?” sorusu çok araştırılmaya başladı. Bu platform üzerinde sosyal medya paylaşımları için dikkat çekici tasarımlar hazırlanabiliyor. Aynı zamanda insanların ilgisini çekebilecek görsel içerik ve sunumlarda hazırlanır.

Platform üzerindeki şablonlara fotoğraflar eklenerek onların düzenlemesi de yapılabiliyor. Web tabanlı ücretsiz tasarım uygulaması olan Canva ile profesyonel tasarımlara imza atabilirsiniz.

Platformu kullanmak için kullanıcının ileri derecede tasarım bilgisine sahip olması gerekmiyor. Kolay kullanıcı arayüzüyle dikkat çeken bir uygulama olduğu söylenebilir. Canva ile zorlanmadan dikkat çekici tasarımlar yapabilirsiniz.

Canva Nedir?

1 Ocak 2012 tarihinde Cameron Adams, Melanie Perkins ve Cliff Obrecht tarafından kurulmuştur. Canva kullanıcılarına; afiş, grafik, logo, sunum ve poster gibi içerikler yapmasını sağlayan tasarım platformudur. Farklı tasarım şablonlarını kullanarak başarılı görsel ve videolar bu platform üzerinde oluşturulabilir.

Mobil cihazlarda ve web sitesinde kullanılabiliyor. Platform üzerinde kullanıcının yararlanabileceği çok sayıda şablon, yazı tipi ve resim vardır. Kullanım kolaylığıyla dikkat çeken bu tasarım uygulaması kurum ve markalar tarafından çok tercih ediliyor.

Kurum ve markalar sosyal medya reklamlarını hazırlarken Canva’dan yararlanıyor. Hızlı tasarım yapma olanağı sunduğu için popüler olmuş bir uygulamadır. Çevrimiçi olarak herhangi bir program bilgisi olmayanlar dahi platformdan tasarım hazırlayabilir.

Canva Nasıl Kullanılır?

“Canva ile neler yapılabilir, nasıl kullanılabilir?” sorularının cevapları uygulamayla yeni tanışanlar tarafından merak ediliyor. Canva’yı kullanabilmek için öncelikle üye olmak gerekiyor. Platforma; Facebook, e-posta ve Google aracılığıyla üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra ekrana “ilk tasarımınızı oluşturun” şeklinde alan gelecek.

Burada “Instagram gönderileri, davet, logo ve afiş” gibi tasarım alanları çıkacak. İlk olarak hangi kategoride tasarım yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Örnek olarak; Instagram hikayeleri ya da gönderileri için tasarım yapmayı düşünebilirsiniz. Platformun arama motoru üzerine “Instagram hikayeleri”, “sosyal medya” vb. anahtar kelimeler yazılır.

Daha sonra yapmayı düşündüğünüz tasarımla uyumlu şablonlar ekrana gelecek. Ekrana gelen şablonlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Seçim yaptıktan sonra tasarlamaya başlayabilirsiniz.

Platform üzerinden şablonun oluşturulmasının ardından “Tasarım Oluştur” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu aşamadan sonra ekrana tasarım paneli gelecek. Tasarım panelinin olduğu sol tarafta kullanıcıların eklemesi için bazı seçenekler sunulur. Renk, müzik, efekt vb. içeriklerin eklenmesi bu seçenek üzerinde yer alır.

Kullanıcı tasarımının dikkat çekiciliğini artırmak için uygun olan istediği içeriği seçebilir. Tasarımın şekillendirilmesinin arkasından kaydetme işlemi gerçekleşir.

Canva Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Canva platformunu kullanarak muhteşem çalışmalar yapabilirsiniz. Canva’yla;

Sunum

Marka logosu

Sosyal medya gönderileri

CV

Poster

Afiş

Kartvizit

Fotoğraf animasyonları

Blog fotoğrafları ve kapağı

Duyuru

Planlayıcı tasarımlar

Instagram için aylık konsept hazırlama gibi pek çok işlem yapılabilir.

Platformu kullanmanın birçok avantajı vardır. Canva avantajları şöyle sıralanabilir:

1- Kolay Kullanım

Yukarıda değindiğimiz üzere Canva’yı kullanmak çok basittir. Platformun; sosyal medya tasarımları, banner ve slider şeklinde çok sayıda özellikten oluşuyor. Dolayısıyla tasarım bilgisine sahip olmadan da ortaya harika içerikler çıkarabilirsiniz.

2- Fotoğraflar

Platform üzerinde fotoğraflar bölümü vardır. Bu bölüm üzerinden ücretsiz ya da ücretli tasarımınıza uygun fotoğrafları kullanabilirsiniz.

3- Bileşenler

Canva Bileşenleri alanı kullanıcılar için büyük avantajdır. Kullanıcılar bileşenlerden ücretli ve ücretsiz faydalanabilir. Canva Bileşenler üzerinden tasarıma farklı dikkat çekici figürler eklenebiliyor.

4- Animasyon Özelliği

Tasarımınız için animasyon özelliğinden faydalanarak hareketli videolar oluşturabilirsiniz. Animasyon özelliği sayesinde tasarımlarınız profesyonel hale dönüşecek.

5- Şablon Seçeneği

Tasarım ne için yapılacaksa ona uygun şablonları platform üzerinden bulup kullanabilirsiniz. Platformun içerisinde zengin şablon seçenekleri vardır. Bu seçeneklerden istediğiniz şablonu seçip birbirinden farklı tasarımlar oluşturabilirsiniz.

6- Yazı Tipleri

Platform kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz çok sayıda yazı tipi seçeneği sunuyor. Tasarımınıza uygun yazı tipini seçip ortaya farklı bir çalışma çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda Canva’da sosyal medya platformları için tasarım oluşturduktan sonra çalışmalarınızı alakalı platformlarda paylaşabilirsiniz.

Canva haricinde tasarım ve efekt uygulamalarına ilginiz varsa En Komik Efekt Uygulamaları başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.