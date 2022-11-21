Canva; çevrimiçi grafik aracı olarak biliniyor. Kullanıcı ihtiyaçları kapsamında kendini yenileyen uygulama, dijital yayıncılık paketi haline geldi. Birkaç haftada bir, kullanıma dair yeni özellikleri bünyesine entegre eden Canva, ücretsiz şekilde web siteleri tasarımı için kullanılabiliyor. Sizler için işlevsellik yönünden kullanıcılardan tam not alan en faydalı 8 Canva özelliği ile ilgili rehber hazırladık.

En Faydalı Canva Özellikleri

Canva özellikleri fonksiyonellikleriyle son zamanlara dijital dünyada en çok kullanılan uygulamaların başında yer alıyor. Uygulamanın işlevselliğini ikiye katlayan 8 özelliği şöyle sıralayabiliriz:

1. Animasyonları Kullanma

Metnin dikkat çekmesini sağlamak için animasyonları kullanabilirsiniz. Hareketsiz metinler iyi tasarlandığı halde yine de sıkıcı gözükebiliyor. Sosyal medya platformlarında insanların dikkatini çekmek adına animasyonlu metinler hazırlamanız sizin için bir artı olabilir.

Bunun için ilk olarak içeriğinizi normal şekilde tasarlayınız. Daha sonra araç çubuğu üzerinden “Canlandır” düğmesine tıklayınız. Kenar çubuğu stilini seçerek akabinde zaman çerçevesini tanımlayınız. Hareketsiz fotoğrafların yerine dikkat çekmek için MP4 videoyu indirebilirsiniz.

2. Tüm Web Sitelerinin Canva’da Oluşturulması

Canva anasayfa üzerinde; kişisel, portföy ve iş siteleri için hazır şablonların olduğu web siteleri bölümü yer alıyor. Program üzerinde otomatik şekilde mobil görünümü yeniden boyutlandırıp içerisinden seçim yapabileceğiniz birçok şablon bulunuyor.

Şablon üzerindeki bağlantı ve metinleri kolayca düzenlemeniz mümkündür. Düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra web sitesini yayınla butonuna basabilirsiniz. Canva üzerinden beş tane ücretsiz web sitesi bağlantısı oluşturma hakkınız bulunuyor. Ayrıca kendi alan adınızı da ekleyebilirsiniz.

3. Canva Belgelerinin İçine Tablo Ekleme

Canva belgelerinizin içine tablolar ekleyip sunumlarınızı kolay hale getirebilirsiniz. Belgelerinize beğendiğiniz tabloları eklemek için “Öğeler > Tablolar” alanına gidiniz. Ekleme işlemini yaptıktan sonra daha çok sütun ve satır eklemek içinde “Daha Fazla” düğmesine tıklayabilirsiniz. Belirttiğimiz bu aşamada tablonuz normal tablo şeklinde çalışır. Metinleri eklemek içinde bir hücre içine tıklamanız yeterli oluyor.

4. Örnekler ya da Cihaz Çerçeveleri Oluşturma

Canva’da cihaz modelleriyle uyum sağlayacak ücretsiz araç bulunuyor. İlk olarak ekran görüntüsü ekleyerek onu seçip sonrasında araç çubuğu üzerinden “Görüntü Düzenle” butonuna tıklayınız. Kenar çubuğu seçenekleri üzerinden “Akıllı Modeller” kısmına geçiniz.

Buradan herhangi bir hoşunuza giden model görüntüsünü seçip, ekran görüntünüzü de model üzerine otomatik ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda program üzerinde grafik tasarım görüntülerinizi yükseltecek dizüstü bilgisayar çerçevesi ya da iPhone çerçevesi de yer alıyor. Bunları eklemek içinde “Çerçeveler” kısmına tıklayabilirsiniz.

5. Görüntü Kullanmadan Görüntüleri İyileştirme

Canva uygulaması zaman içinde profesyonel bir resim düzenleyici haline geldi. Parlaklık, kontrast vb. birçok temel araçlardan oluşuyor. Dosyalayıcı seçimi olması da uygulamayı kullanışlı hale getiriyor. Fakat Canva, özel araçlarıyla daha çok öne çıkıyor.

Uygulamadan en alt kısımlara gittiğinizde üçüncü taraflar tarafından tasarlanan araçlara rastlayabilirsiniz. Uygulamadaki “Otomatik iyileştirme” aracı görselleri otomatikman yükseltiyor. Bu araç üzerindeki “Yüz Rötuşu” cildi pürüzsüz hale getiriyor. Kusurların giderilmesi noktasında önemli rol oynuyor.

Özellikle portre fotoğraflarında biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. “Otomatik odaklanma” aracıysa, sahte alan derinliği efektlerinin eklenmesiyle nesnelerin odaklanmasını geliştiriyor. Arka planı bulanıklaştırma olarak da kullanılıyor.

6. Daha Önce Oluşturulan Düzenleri Kullanarak Sunumlar Oluşturma

Canva’da belge üzerindeyken “Şablonlar” kısmına giriş yapınız. Akabinde “Düzenler” sekmesine giderek kendi tasarımlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu sekmede;

Diğer öğeler

Metin

Resimler sekmeleri düzgün şekilde hizalanmıştır.

Belgeler için özel kendi tasarımlarınızı oluşturmanız mümkündür. Eğer mizanpajları kullanırsanız Canva’da otomatikman aynı metin stillerini tüm sayfalarda uygulamaya başlar.

7. Telefon ve Bilgisayar Arasında Kolayca Geçiş Yapma

Sosyal medya platformlarına gönderi tasarlamak isteyenler için Canva çok kullanışlıdır. Canva’da tasarım yapmak için bilgisayarınızı kullanmanız gerekiyor. Fakat hazırlamış olduğunuz gönderilerin paylaşımı telefonla gerçekleşir. Üst araç çubuğu üzerinden “Paylaş” butonuna tıklayınız.

Bir QR kodu oluşturulmayı sağlayan “Telefona Gönder” seçeneğine tıklanmalıdır. Telefon kamerasını koda doğrultup, belgenin aynısını direkt akıllı telefonunuzda yer alan Canva uygulamasından alabilirsiniz. Canva uygulamasından tasarımı aldıktan sonra sosyal medya platformlarınızda paylaşabilirsiniz.

8. Metin İstemlerini Kullanarak Al Görüntüleri Oluşturma

Canva, Stable Diffusion isimli açık kaynaklı teknolojiyle entegreli çalışıyor. Beta sürümünün kullanıldığı özellikle ücretsiz 100 tane görüntü oluşturabilirsiniz. Özelliği kullanabilmek için belge kenar çubuğu üzerinden “Uygulamalar > Metin” resmine gitmeniz gerekiyor.

Dilerseniz sosyal medya görselleri başta olmak üzere pek çok amaç için kullanılan Canva’yla ilgili daha detaylı bilgi almak için Canva Nedir? Nasıl Kullanılır? yazımıza da göz atabilirsiniz.