Cem Karaca'nın Gözyaşları Filmi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli sanatçıları arasında sayılan ve Türk Rock müziğine yön veren ünlü isim Cem Karaca’nın hayatı film oluyor.

2022 yılında çalışmalarına başlanan filmde usta şarkıcının hayatta yaşadığı üzüntüler, zorluklar, başarılar, hasret ve kavuşmalar bu fiml sayesinde seyirciye aktarılıyor.

Bu projede yer alacak ünlü isimler ise sinema severlerin film hakkında merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları Filmi Konusu

Türk rock müziğinin öncülerinden olan ünlü müzisyen Cem Karaca’nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Biyografi – dram türündeki bu filmde başarılı sanatçının hayatı konu alınıyor.

Filmin adı ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’. Dolayısıyla kariyer basamaklarını başarıyla tırmanan sanatçının yaşadığı dram dolu öyküler de bu filmde seyirci ile buluşuyor olacak.

Müzikle iç içe geçen 58 yıllık bir yaşam öyküsünün anlatıldığı bu filmde tutku dolu aşklar, elde edilen büyük başarılar ve daha birçok olay sizi bekliyor. Cem Karaca’nın kariyeri ve özel hayatına ilişkin bilinmeyen detayları izleyeceğiniz etkileyici bir yapım.

Cem Karaca’nın Gözyaşları Filmi Oyuncuları

Başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken filmde başrolü İsmail Hacıoğu üstleniyor. Cem Karaca’yı canlandıran Hacıoğlu’na ünlü sanatçının babası rolündeki Fikret Kuşkan ve annesi rolündeki Yasemin Yalçın eşlik ediyor. Ayrıca Melisa Aslı Pamuk ve Meral Çetinkaya gibi ünlü isimler de bu projede yer alıyor.

Buse Buçe Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer ve Alper Saldıran projede rol alan diğer ısımlar arasında sıralanıyor. Yapımcılığını Aytaç Ağdağ, Özgür Tali ve Anıl Oğuz’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları Filmi Çıkış Tarihi

Yapımına yaklaşık iki yıl önce başlanan filmin çıkış tarihi olarak ilk başta 27 Ekim 2023 işaret edilmiş, sonrasında ise Kasım ayına ertelenmişti.

Bir süre sonra 2024 Ocak ve Şubat ayları için tarih verilen filmin vizyona giriş tarihi ile ilgili en güncel bilgiler paylaşıldı.

Bu bilgilere göre Cem Karaca’nın hayatını anlatan yapım 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren sinemalarda olacak.