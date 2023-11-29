Netflix Dizi ve Film İndirme Nasıl Yapılır? İndirilenler Nerede?

Netflix’te çevrimdışı modda dizi / film izlemek isteyenler uygulamanın indirme özelliğinden yararlanıyor. Netflix aboneliğiniz varsa siz de bu özellik sayesinde daha sonra izlemek istediğiniz dizi ve filmleri uygulama üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz. Böylece internet olmasa da bulunduğunuz her yerde seyir keyfine devam edebilirsiniz.

Netflix’ten Nasıl Dizi ve Film İndirilir?

iOS ve Android işletim sistemine sahip olan telefon / tabletlerde, Windows 10 - 11 bilgisayarlarda, Google Chromebook’ta ve Amazon Fire tabletlerde Netflix uygulamasından dizi ve film indirebilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Netflix isimli uygulamayı cihazınıza indirin.

Son sürümün yüklü olduğundan emin olun.

Uygulamaya giriş yapın.

Mobil cihazlarda ‘Benim Netflix’im’ menüsüne girin.

‘İndirilenler’ sekmesinde yer alan ‘İndirebileceklerinizi Görün’ başlığına tıkladığınızda cihazınıza indirebileceğiniz çeşitli dizi ve film seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Chromebook kullanıyorsanız direkt olarak ‘indirilenler’ menüsünden ‘indirebileceğiniz diğer içerikler’e tıklayıp uygun içerikleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Sevdiğiniz dizi ve filmleri bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız bu özelliğin Windows 10 ve 11 işletim sisteminde kullanılabildiğini ve Mac ile uyumlu olmadığını hatırlatalım.

Windows’ta sol tarafta bulunan ‘daha fazla’ menüsünden yine ‘indirilenler’e giderek ‘indirebileceğiniz içerikleri bulun’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

İndirme işlemini direkt olarak beğendiğiniz bir içerik açıkken de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için tabi ki söz konusu içerikte indirme işlemine izin verilmiş olması gerekiyor.

Sevdiğiniz bir dizi / filme girin.

‘İndir’ butonunu görüyorsanız izlediğiniz yapım indirilebilir bir içerik demektir. Bu butona basarak istediğiniz bölümü cihazınıza kolayca download edebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda ve Fire markalı tablet modellerinde direkt olarak ‘sezonu indir’ butonuna tıklayarak bir dizinin herhangi bir sezonunda yer alan tüm bölümlere tek tıkla erişebilirsiniz.

Netflix’te İndirilenler Nerede?

Uygulamadan indirdiğiniz dizi ve filmlerin depolandığı klasör tüm cihazlarda ‘indirilenler’ olarak isimlendiriliyor. Çevimdışıyken önceden indirdiğiniz içerikleri izleyebilmek için bu klasörü bulmanız gerekli. Peki, indirilenler klasörü nerede bulunuyor?

Android, iPhone, iPad ve Fire’larda ‘Benim Netflix’im’ dosyasının içinde yer alan bu klasör Windows bilgisayarlarda ‘daha fazla’ menüsünün içinde konumlandırılıyor. Chromebook’ta ise doğrudan giriş yapabileceğiniz bir ‘indirilenler’ klasörü mevcut.

Netflix’te Dizi ve Film İndirememe Sorunu