E-ticaretin hız kesmeden gelişmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız köklü bir değişime uğruyor. Evin günlük ihtiyaçlarından mobilya takımlarına; bilgisayar, televizyon gibi büyük elektronik cihazlardan takı, kemer, toka gibi kişisel aksesuarlara, tüm ihtiyaçlarımızı internetten tek tıkla sipariş edebiliyoruz.

Peki, siz bu işlemi gerçekleştirirken her seferinde kredi kartı bilgilerinizi kendiniz mi dolduruyorsunuz? Yoksa telefonunuzun ‘otomatik doldur’ özelliğinden yararlanıyor musunuz?

Bu özelliği nasıl aktif hale getireceğinizi, telefonunuzda kredi kartı bilgilerinizin nerede saklandığını ve kart bilgisi ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi merak ediyorsanız, hem Android hem de iOS kullanıcıları için bilinmesi gereken tüm detayları sıralıyoruz.

iOS Destekli Cep Telefonlarında Kayıtlı Kredi Kartları Nasıl Bulunur?

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ bölümüne gidin.

Safari’yi seçin.

Bu kısımda yer alan ‘Genel’ başlığının altında ‘Otomatik doldur’ seçeneğini bulun.

Otomatik doldur’a tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda kişi bilgisi ve kredi kartları için ayrılmış iki sekme ile karşılaşacaksınız.

Kredi kartları bölümünde yer alan ‘kayıtlı kredi kartları’ seçeneğini tıklayın.

Bu aşamada kayıtlı kredi kartlarını görüntüleyebilmek için iPhone’un parolasını girmeniz gerekiyor.

Eğer telefonunuzda kayıtlı bir kredi kartınız varsa parolayı girdikten sonra açılan ekranda bu kartlara ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

‘Kredi kartı ekle’ seçeneğine tıklayarak ödemelerinizi daha kolay ve hızlı bir hale getirmek üzere ‘otomatik doldur’ özelliğinden yararlanmak için istediğiniz karta ait bilgileri girebilirsiniz.

Daha kolay ilerlemek için kredi kartı ekleme bölümünde yer alan ‘kamerayı kullan’ seçeneğini tıklayarak kartınızın fotoğrafını çekebilirsiniz.

Eğer fotoğraf ile ekleme yapıyorsanız otomatik girilen kart bilgilerini onaylamadan önce kaydetmenizde fayda var.

iOS Destekli Cep Telefonlarında Kayıtlı Kredi Kartları Nasıl Silinir?

İnternetten alışveriş yaparken kredi kartlarınız için ‘otomatik doldur’ özelliğinden faydalanmak istemiyorsanız bu özelliği tamamen kapatmanız mümkün. Bunun için:

Ayarlar’dan Safari’ye gidin.

‘Otomatik doldur’ sekmesine ilerleyin.

‘Kredi kartları’ seçeneğini kapalı hale getirin.

Eğer ‘otomatik doldur’ özelliğinden yararlanmaya devam etmek istiyor ama kart bilgilerinizde değişiklik yapmak veya bazı kredi kartlarınızı silmek istiyorsanız;

‘Kredi kartları’ seçeneğine tıkladıktan sonra ‘kayıtlı kredi kartları’ bölümüne geçin.

Silmek istediğiniz kartı kayıtlı kartlardan kaldırın.

Android Cep Telefonlarında Kayıtlı Kredi Kartları Nasıl Bulunur?

Android cihazlarda kayıtlı kredi kartı bilgileri ile ödeme yapmak için Google Pay kullanılıyor. Şu an içinde kısıtlı ülkede kullanabiliyor olsa da Türkiye’deki cihazların da bazılarına Google Pay kurulumu yapılabiliyor.

Bunun için cihazınızın NFC ve HCE adı verilen iki özelliği desteklemesi gerekiyor. Cihazınızın Google Pay’i destekleyip desteklemediğini anlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar’a gidin.

Kablosuz ağlar seçeneğini tıklayın.

‘Diğer’ butonuna basın.

Bu kısımda NFC seçeneği gözüküyorsa cihazınız Google Pay’i destekliyor anlamına gelir.

Google Pay’i telefonunuza indirmek yapmanız gerekenler ise şunlar:

Google Play’e gidin.

Google Pay uygulamasını arayın.

Google Pay uygulaması karşınıza çıkıyorsa cihazınıza indirebilirsiniz.

İndirdikten sonra uygulamayı açtığınızda ‘başlayın’ butonuna bastıktan sonra kredi kartı ekleme seçenekleri karşınıza çıkacak. Bu aşamada Google tarafından istenilen kimlik doğrulama ve onay işlemlerini gerçekleştirip, Google Pay’e kredi kartlarınızı ekleyebilirsiniz.

Google Pay, kullanıcılarına sadece ödeme kolaylığı sunan bir uygulama değil. Aynı zamanda kredi kartlarınıza ait tüm bilgileri tek bir yerde toplamanızı sağlıyor.

İnternet alışverişlerinde ‘otomatik tanıma’ özelliğini aktifleştirdiğinizde ödeme yaparken kart bilgilerinizin otomatik olarak doldurulmasına yardımcı oluyor.