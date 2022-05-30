CGI Teknolojisi Nedir, Filmlere Katkısı Nelerdir?

Sinema sanatına karşı en ufak bir ilginiz ve merakınız varsa sinemada kullanılan CGI teknolojisini duymuş olmalısınız. Eğer CGI nedir diye düşündüyseniz doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere son dönemde daha çok konuşulmaya başlanan bu teknoloji hakkında konuşacağız.

İlk başta aklınıza takılan soru tabii ki de “CGI’ın açılımı nedir?” sorusu olacaktır. CGI, Computer-generated imagery kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Türkçe’ye bilgisayar tabanlı görüntü olarak çevirebiliriz. CGI, sinemada gördüğümüz o görkemli görüntüleri oluşturan teknolojidir. Sinemada pek çok görüntüyü CGI ile oluşturulabilir. Devasa bir uzay gemisi, vahşi bir dinozor, fantastik bir canavar ve bazen de eşsiz bir doğa manzarası oluşturmak için CGI kullanılabilir. CGI’da yaratılabilecek görüntülerin sınırı, hayal gücü, zaman ve maddiyat ile belirlenir. Yeterince hayal gücünüz, vaktiniz ve paranız varsa filminizde istediğiniz görüntüyü oluşturabilirsiniz.

CGI sadece filmlerde kullanılan bir teknoloji değil. CGI pek çok alanda kullanılmaktadır.

CGI Teknolojisininin Kullanıldığı Alanlar:

Video oyunlarında

Filmlerde

Basılı medyada

Televizyon programlarında

Reklamlarda

Simülatörlerde

Videolarda

CGI Ne Zaman Çıktı?

CGI, 1970’li yılların başında çok basit görsellerin oluşturulması ile başladı. 70’li yıllardan beri sinema sektöründe az çok kullanılıyordu. 2000’li yılların başında ise gelişen teknoloji ve bu gelişen teknolojilerin erişilebilir olması ile birlikte günümüzde pek çok kişi bu teknolojiyi rahatlıkla kullanabilmektedir.

CGI Teknolojisinin Filmlere Katkısı Nedir?

CGI’ın filmlere en büyük katkısı, Dünya’da bulunamayacak görsellerin oluşturarak filmdeki gerçekçilik hissiyatını artmasını sağlamaktır. Örnek vermek gerekirse Yüzüklerin Efendisi filmindeki fantastik yaratıklar, manzaralar, büyü efektleri CGI ile oluşturulmuş görsellerdir.



Gerçek hayatta var olmayan şeyler, CGI teknolojisi ile bilgisayarda yaratıldığı için siz o filmi izlerken kendinizi o filmin içerisinde bulursunuz. Pek çok filmde gördüğümüz bu eşsiz görsellerin tamamı CGI ile oluşturulmuştur ve filmin izleyicideki deneyimine doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle CGI günümüz filmlerine çok büyük katkı sağlamaktadır.

CGI En Çok Hangi Filmlerde Kullanılır?

Fantastik filmlerde (Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter)

Bilim kurgu filmlerinde (Blade Runner 2049, Dune, Interstellar)

Bazı korku Filmlerinde

Yoğun aksiyon sahneleri içeren filmlerde

CGI hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki bu yazımız sizler için faydalı olmuştur. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. En iyi CGI’a sahip favori filminizi de yorumlara eklemeyi unutmayın. Bunun gibi içerikler için de Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.