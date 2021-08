Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Çıkış Tarihi Açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un üzerinde çalıştığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi duyuruldu. Peki, Yüzüklerin Efendisi ne zaman yayımlanacak? Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Tüm dünyada milyonlarca izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi açıklandı. Amazon Studios tarafından yapılan açıklamaya göre merak içerisinde beklenen dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Prime Video isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanmaya başlayacak.

Henüz resmi ismi açıklanmayan dizi, JRR Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarında anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Merkala beklenen yapımda hem tanıdık hem de yeni karakterler yer alacak.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, Amazon firmasının Prime Video isimli dijital yayın hizmetine yaptığı oldukça büyük bir yatırım. Öyle ki dizinin yalnızca ilk sezon maliyetinin 465 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Game of Thrones'un son sezonunun bölüm başına maliyeti ise 15 milyon dolardı. Sezonun tamamına ise 90 milyon dolar bütçe ayrılmıştı.

Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden diziye ait ilk görsel de paylaşıldı. Paylaşılan görsel, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. 57 bin retweet yapılan paylaşım 255 binden fazla beğeni aldı. Oldukça etkileyici olan görsel, diziyi sabırsızlıkla bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.

Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Oyuncuları

Cynthia Addai-Robinson

Robert Aramayo

Owain Arthur

Maxim Baldry

Nazanin Boniadi

Morfydd Clark

Ismael Cruz Córdova

Charles Edwards

Trystan Gravelle

Sir Lenny Henry

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Lloyd Owen

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Leon Wadham

Benjamin Walker

Daniel Weyman

Sara Zwangobani

Dizinin oyuncu kadrosunda Spartaküs, Shooter, The Accountant ve Power gibi yapımlarda yer alan Cynthia Addai-Robinson, White Island ve Hard Sun gibi yapımların oyuncu kadrosunda bulunan Owain Arthur ve daha birçok isim yer alacak.

Amazon firmasının üzerinde çalıştığı dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.