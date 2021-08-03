Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Çıkış Tarihi Açıklandı
Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi paylaşıldı. Milyonlarca izleyicinin merak içerisinde beklediği diziye ait ilk görsel de paylaşıldı. İşte detaylar!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un üzerinde çalıştığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi duyuruldu. Peki, Yüzüklerin Efendisi ne zaman yayımlanacak? Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu
Tüm dünyada milyonlarca izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi açıklandı. Amazon Studios tarafından yapılan açıklamaya göre merak içerisinde beklenen dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Prime Video isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanmaya başlayacak.
Henüz resmi ismi açıklanmayan dizi, JRR Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarında anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Merkala beklenen yapımda hem tanıdık hem de yeni karakterler yer alacak.
La Casa De Papel 5. Sezon Fragmanı Yayımlandı
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan fragmanda yeni sezonun ilk beş bölümüne ait sahneler yer alıyor.
Yüzüklerin Efendisi dizisi, Amazon firmasının Prime Video isimli dijital yayın hizmetine yaptığı oldukça büyük bir yatırım. Öyle ki dizinin yalnızca ilk sezon maliyetinin 465 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Game of Thrones'un son sezonunun bölüm başına maliyeti ise 15 milyon dolardı. Sezonun tamamına ise 90 milyon dolar bütçe ayrılmıştı.
Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden diziye ait ilk görsel de paylaşıldı. Paylaşılan görsel, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. 57 bin retweet yapılan paylaşım 255 binden fazla beğeni aldı. Oldukça etkileyici olan görsel, diziyi sabırsızlıkla bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.
Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Oyuncuları
- Cynthia Addai-Robinson
- Robert Aramayo
- Owain Arthur
- Maxim Baldry
- Nazanin Boniadi
- Morfydd Clark
- Ismael Cruz Córdova
- Charles Edwards
- Trystan Gravelle
- Sir Lenny Henry
- Ema Horvath
- Markella Kavenagh
- Joseph Mawle
- Tyroe Muhafidin
- Sophia Nomvete
- Lloyd Owen
- Megan Richards
- Dylan Smith
- Charlie Vickers
- Leon Wadham
- Benjamin Walker
- Daniel Weyman
- Sara Zwangobani
Dizinin oyuncu kadrosunda Spartaküs, Shooter, The Accountant ve Power gibi yapımlarda yer alan Cynthia Addai-Robinson, White Island ve Hard Sun gibi yapımların oyuncu kadrosunda bulunan Owain Arthur ve daha birçok isim yer alacak.
Amazon firmasının üzerinde çalıştığı dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR