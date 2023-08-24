ChatGPT 5 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Dünyanın dört bir yanında aktif bir şekilde farklı amaçlara yönelik olarak kullanılan ChatGPT’nin tarihi yakın bir geçmişe dayanıyor. İlk sürümü 2022 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen yapay zeka aracının şu anda iki farklı sürümü kullanıma açık halde. Bunlardan birisi ChatGPT 3,5 adı verilen ücretsiz sürüm. Diğeri ise ücretli bir şekilde yararlanabileceğiniz ChatGPT 4.

Bu iki sürümün birbirine yakın tarihlerde çıkması ise akıllara ChatGPT 5’in ne zaman çıkacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı sorularını getiriyor. OpenAI’nin ChatGPT 5 modeli için patent başvurusunda bulunmuş olması da bu konuya dair heyecanı körüklüyor.

Peki, ChatGPT 5’in tahmini çıkış tarihi ne zaman? ChatGPT 5’te olması beklenen özellikler neler? İşte, OpenAI tarafından piyasaya sürülmesi beklenen, bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka sohbet robotu ChatGPT 5 hakkındaki detaylar!

ChatGPT 5 Özellikleri

ChatGPT 5 ile ilgili çalışmalar henüz başlamadığı için yeni yapay zeka sohbet robotunun sahip olacağı özelliklerle ilgili de net bir bilgi veya güvenilir bir sızıntı bulunmuyor. Ancak şimdiye kadarki ChatGPT deneyimlerini baz aldığımızda ChatGPT 5’e dair beklenen özellikleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Çeviri işlemlerinde daha iyi bir performans sunması bekleniyor.

Yapay zekâ teknolojisinin daha hızlı sonuç ve daha gerçekçi cevaplar vereceği düşünülüyor.

Güncellenmiş veritabanları sayesinde daha güvenilir ve doğru bilgiler sunacağı düşünülüyor. Sorduğunuz sorulara daha mantıklı ve gerçeğe uygun yanıtlar vermesi, kullanılan söz öbekleri ve dil kalıplarını başarılı bir şekilde analiz edebilmesi, cümleler arasında anlam bağlantılarını doğru bir şekilde kurabilmesi bekleniyor.

Web sitelerinde müşteri hizmetleri ve destek ekibinin işini kolaylaştırmak amacıyla kullanılarak işletmelere çeşitli avantajlar sunacağı konuşuluyor.

Daha iyi bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra GPT teknolojisinden aktif bir şekilde yararlanan firmalar için de daha iyi bir müşteri deneyimi vadedeceği uygulamaya ilişkin tahminler arasında yer alıyor.

ChatGPT 5 Çıkış Tarihi

ChatGPT 5’in çıkış tarihine ilişkin herhangi bir resmi açıklama veya net bir beklenen tarihten söz edilmiyor. Üstelik OpenAI’nin CEO’su Sam Altman’ın yaptığı açıklamaya göre ChatGPT 5’in eğitim sürecine de henüz başlanmamış. Ancak önceki sürümlerin çıkış tarihi ve firmanın patent başvurusu göz önünde bulundurulduğunda bazı tahminler yapmak mümkün oluyor.

2022 yılında piyasaya sürülen ChatGPT sürümünün eğitilmesi için çalışmaların 2020’de başlayarak hız kazandığı biliniyor. Bir sonraki sürüm için de yine 2 yıllık bir eğitim sürecinin sonunda çalışmaların tamamlandığı söyleniyor. Bu veriler ışığında henüz eğitilme süreci başlanmadığı için ChatGPT 5’in en erken 2025 yılında piyasaya çıkmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.

Ayrıca yeni sürümün çıkması konusunda önemli bir etmen de maliyet oluyor. Yapay zekanın eğitilmesi ve günlük kullanımı için firmaların ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. Örneğin ChatGPT’nin günlük 700 bin dolar gibi bir masrafı olduğu konuşuluyor. Henüz NVIDIA’nın sunduğu teknolojik imkânların da daha üstün özelliklere sahip bir GPT modelinin geliştirilmesi için yeterli gözükmüyor.

Önümüzdeki günlerde OpenAI’den yeni yapay zekâ sohbet robotunun eğitilme sürecinin başlatıldığına dair haberler gelebilir. Bu süreçte yeni sürümde olması beklenen özellikler ve GPT modelinin çıkış tarihine ilişkin daha çok veriye ulaşabiliriz.