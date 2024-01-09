OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre artık ChatGPT kullanıcıları kendi GPT’lerini oluşturabiliyor. Hatta GPT Store adı verilen bir mağazada oluşturulan sohbet botları satışa çıkarılabiliyor olacak.

Kodlama bilgisi olmadan yapabileceğiniz sohbet botu oluşturma işlemi ile OpenAI’nin yeni bir online para kazanma yöntemi sunacağı belirtiliyor. İstediğiniz konuda eğitebileceğiniz GPT’leri bu platformda alıp satabileceksiniz.

ChatGPT ile Kişiye Özel GPT Oluşturma Nasıl Yapılır?

Bu özellikten yararlanabilmeniz için ChatGPT Plus kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Google’da ‘ChatGPT Builder’ şeklinde arama yaptığınızda ilgili sayfa karşınıza çıkıyor.

ChatGPT Plus aboneliğinizle giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden ‘Explore’ seçeneğine tıklamalısınız.

Karşınıza çıkan ekranda ‘Made by OpenAI’ başlığının altında OpenAI tarafından geliştirilmiş sohbet botlarına ait bir liste göreceksiniz.

Bu listenin üst kısmında ise My GPTs başlığını görüyor olmalısınız.

My GPTs’in altındaki ‘create a GPT’ butonuna tıklayarak kendi sohbet botunuzu geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Bu butona tıkladıktan sonra sayfa iki bölüme ayrılıyor. Bir tarafta kendi GPT’nizi oluştururken diğer tarafta oluşturduğunuz sohbet botunun önizlemesi görüntülenebiliyor.

Sol kısımda yer alan düzenleme bölümünde ‘create’ ve ‘configure’ adlı iki seçenek bulunuyor.

Create sekmesine tıkladıktan sonra nasıl bir GPT oluşturmak istediğinize ilişkin bilgileri prompt olarak girebilirsiniz.

ChatGPT ile sohbet şeklinde isteidğiniz GPT’nin geliştirme sürecini başlatabilirsiniz.

Configure sekmesine geçtiğinizde ise daha manuel düzenlemeler yapma imkânınız oluyor.

GPT’nizi eğitmek için kullanacağınız dökümanları bu kısımdaki ‘Upload’ sekmesinden yükleyebilirsiniz.

Description, introduction gibi kısımları kendi isteğinize uygun olarak doldurabilirsiniz.

Kullanıcılar için otomatik başlangıç promptları oluşturabilirsiniz. Bunları ‘conversation starters’ sekmesinden yönetebilirsiniz.

Dilerseniz add actions sekmesinden şemalar ekleyebilirsiniz.

GPT’nizi düzenledikten sonra sağ üst köşedeki save butonuna basarak kaydedebilirsiniz.

Bu aşamada size sunulan ‘only me’ , ‘only people with a link’ ve ‘public’ seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Kişiye Özel GPT’den Nasıl Para Kazanılır?

Open AI’nin geliştirdiği ‘GPT Store’ isimli mağazada kullanıcıların kendi geliştirdiği GPT’leri satma şansı olacak. Tıpkı bir eklenti satın alır gibi farklı amaçlara hizmet eden özel GPT’ler satın alınıp kullanılabilecek.

Yani, OpenAI tarafından yeni bir online para kazanma yöntemi gündemde diyebiliriz. GPT Store’un 2023 yılı bitmeden kullanıma sunulması bekleniyordu. OpenAI tarafından yapılan bir açıklama sonrasında bu işlemin 2024 yılına ertelendiği duyuruldu.

GPT geliştiricilerine gelen bir mail ise bu konuya ışık tuttu. Ocak ayı bitmeden GPT Pazar yerinin kullanıma açılması bekleniyor. Şimdilik sadece ücretli üyelik sahibi olanlar bu store’a erişim sağlayabilecek.