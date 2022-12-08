Lensa APK, selfie fotoğrafları düzenlemek için gelişmiş özellikler sunan popüler uygulamadır.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lensa APK, selfie fotoğraflarda daha iyi görünmenize yardımcı olan Android uygulamalardan biridir. Android telefon kullanıcılarının favori fotoğraf efekt uygulamalarından Prisma’nın geliştiricileri tarafından hazırlanan Lensa Photo Editor, doğallığı fazla bozmadan yüzünüzü güzelleştiriyor. Rötuş dışında arka planı bulanıklaştırmak için de kullanabileceğiniz harika bir mobil uygulama.

Lensa APK İndir

Sadece Android platformunda 50 milyon indirmeyi geçen fotoğraf uygulaması Prisma’nın yapımcıları yepyeni bir uygulamayla karşımıza çıkıyor. Ücretsiz olarak yayınlanan fotoğraf uygulaması, selfie’lerde kötü çıkmak istemeyen, kusursuz görünmek isteyen kişilere hitap ediyor. Saniyeler içerisinde Instagram’da beğeni yağmuruna tutulacağınız etkileyici fotoğraflar elde edebildiğiniz bir uygulama. Cilt lekelerini otomatik olarak kaldırıyor, cildi temizliyor ve doğal görünüm ve doku kazandırırken cilt tonunu pürüzsüzleştiriyor. Cilt kusurlarını kapatmak dışında gözlerinizi öne çıkarmanız için de tek dokunuşluk araçlar sunuyor. Bokeh efekti uygulayarak kendinizi fotoğrafta ön plana çıkarabiliyorsunuz.

Lensa Photo Editor Özellikleri