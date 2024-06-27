Yılın Otomobili Olmaya Aday! Chery Arrizo 8 PHEV Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanan, Chery imzalı yeni otomobil Arrizo 8 PHEV, otomobil sektöründe ses getiriyor. Çinli otomotiv devi Chery’nin amiral gemisi olarak değerlendirilen yeni aracı, ilhamını ‘su parıltısı’ konseptinden salıyor.

Tasarımı, performansı, teknik özellikleri ve sahip olduğu teknolojik detayları ile öne çıkmayı başaran Arrizo 8 PHEV, yakında Türkiye’de tanıtılacak. Biz de bu yazımızda Chery’nin amiral gemisi aracı ile ilgili detayları ele alıyoruz. İşte, bu Chery Arrizo 8 PHEV otomobilinin özellikleri ve fiyatı!

Chery Arrizo 8 PHEV Özellikleri

Otomobilin adı aslında tasarım konsepti ile örtüşecek şekilde belirlenmiş. Arrizo kelimesinde kullanılan ‘rizo’ İspanyolca’da ‘dalga, damlacık, dalgalanma’ anlamlarına geliyor. Su parıltısı teması ile tasarlanan bu otomobilde de suyun ışıltısı, akışkanlığı ve duruluğu gibi unsurlar dikkate alınmış.

Otomobilin teknik özelliklerine gelecek olursak altını çizmemiz gereken detaylar şunlar: Far tasarımında keskin formlar dikkat çekiyor. Sis lambalarının yenilikçi duruşu ile desteklenen modern görünüm ön cepheyi otoriter ve şık bir görünüme kavuşturuyor.

Ön ızgaraların geniş olması, arkaya doğru akışkan bir görünüm sergileyen tavan çizgisi ve diğer tasarımsal detaylar bütünlük oluşturuyor. Tavan çizgisinin bu şekilde olması aracı aerodinamik açıdan da olumlu yönde etkiliyor. Sürtünmenin azalmasını sağlayan ve enerji verimliliğini artıran önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik açısından A+ sınıfında yer alan aracın aks mesafesi 2790 mm olarak belirtilmiş. İç mekânda ferah ve kullanışlı bir alan sunan otomobilin dış tasarımında 18 inçlik çok kollu jantlar dikkat çekiyor. Şarj edilebilir hibrit bir model olan bu otomobil, tasarım itibariyle Honda Civic’e benzetiliyor.

Elektrikli menzil mesafesi 106 km olan aracın toplam menzili 1463 km’ye ulaşıyor. DC şarj ile %30’dan %80 doluluk oranına ulaşma süresi 19 dakika olarak belirtiliyor. İsteğe bağlı olarak AC şarj ile de şarj edilebiliyor.

İç mekânla ilgili detaylara baktığımızda ikili ekran tasarımının ön konsolda yer aldığını görüyoruz. 24,6 inçlik bu ekran düzeneğinin yanı sıra 360 derece kamera ve gelişmiş sürücü asistanı sistemlerine yer verilmiş.

Chery Arrizo 8 PHEV Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Chery’nin heyecanla beklenen yeni hibrit otomobili için satış fiyatına ilişkin kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Çıkış tarihi hakkında ise bazı tahminler olduğunu söyleyebiliriz. Bu tahminlere ve öngörülere göre otomobilin 2024 yılı içinde Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

Peki, siz bu aracı nasıl buldunuz? Türkiye’de satışa çıktığında satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!