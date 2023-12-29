Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Chery'nin SUV araçlarından olan Tiggo 7 Pro'nun özelliklerini keşfedin. İşte, markanın 2023 Mart çıkışlı 5 kişilik kullanışlı aracına ilişkin detaylar!
Chery’nin Mart ayında lansman fiyatları açıklanan otomobil serisi Tiggo 7 Pro ile tanıştınız mı? Üç farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunulan bu araç 5 kişilik, estetik bir yaşam alanı sunuyor.
SUV kategorisinde sıralanan Chery imzalı otomobilin diğer özelliklerini ve güncel satış fiyatını bu yazımızda ela alıyoruz. İşte, Tiggo 7 Pro hakkındaki detaylar!
Chery Fiyat Listesi - 2023
Chery fiyat listesi, Çin merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar ücrete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri
- Motor hacmi: 1598 cc
- Motor gücü: 183 hp
- Yakıt tüketimi: 8.6 / 100 km
- 7 ileri DCT şanzıman
- Max tork: 275
- 4 Silindirli motor
- CO2 Salınımı: 195 gr/km
- Max. Hız seviyesi: 200 km/sa
- Hızlanma süresi (0-100 km): 9.2 saniye
- Boyutları: 4500 x 1842 x 1705 mm
- Aks mesafesi: 2670 mm
- Bagaj hacmi: 475 litre
- Üç farklı donanım paketi mevcut: Luxury, Excellent, Comfort
Tüm paketlerde bulunan diğer özellikler şunlar:
- Yokuş kalkış asistanı ve desteği
- Yokuş iniş kontrolü
- Aktif gergili kemerler ön ve arkada
- Ön, yan ve perde hava yastıkları
- ABS, EBD, ESP
- Hız limitleyici ve sabitleyici
- Lastik basınç ikaz sistemi
- İmmobilizer ve güvenlik sistemi alarmı
- 10 inçlik multimedya ekranı
- Bluetooth, e-call
- CarPlay ve Android Auto desteği
- Deri koltuk, bagaj aydınlatma, isofix, katlanabilir koltuk
- USB çıkışları
- Alüminyu alaşımlı jantlar
- LED ön far ve gündüz farları
- Otomatik far, silecek gibi temel donanımlar
Bunların yanı sıra Luxury 7 paketinde kör nokta uyarı sistemi, kablosuz şarj, 7 renkli ambiyans aydınlatma, LED arka stop lambası, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan ayna, çift gövde rengi, arka park sensörü, ısıtmalı ön koltuk, 360 derece panoramik görüş, otomatik bagaj kapağı, aydınlatmalı makyaj aynası gibi özellikler bulunuyor.
Comfort 7 paketinde 4 olan hoparlör sayısı Luxury’de ve Excellent’ta 6’ya yükseliyor.
Excellent-7 paketinin ayrıcalıklarına bakacak olursak şunları sıralamak mümkün:
- Akıllı hız sabitleme sistemi
- Ön ve arka çarpışma uyarı sistemi
- Şerit konulandırma
- Aktif acil durum freni
- Açık kapı uyarı sistemi
- Trafikte sürüş asistanı
- Karatmalı iç ayna
Yeni Chery Tiggo 4 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Çin merkezli ünlü otomobil markası Chery bir süredir Türkiye pazarında aktif değildi. 5 yıllık bir aradan sonra, 2023 yılının başlarında yeniden Türkiye pazarına giren marka Tiggo 7 Pro, 8 Pro ve Omoda 5 gibi farklı araç modellerini piyasaya sürmüştü.
Chery Tiggo 7 Pro Fiyatı
Chery Tiggo’nun fiyatları seçtiğiniz donanım paketine göre değişiklik gösteriyor. Firmanın kendi sitesinde yer alan verileri baz aldığımızda ilgili paketlerin başlangıç fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
- Comfort-7: 1.195.100 TL
- Luxury-7: 1.300.000 TL
- Excellent-7: 1.400.000 TL
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