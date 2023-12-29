Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Chery’nin Mart ayında lansman fiyatları açıklanan otomobil serisi Tiggo 7 Pro ile tanıştınız mı? Üç farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunulan bu araç 5 kişilik, estetik bir yaşam alanı sunuyor.

SUV kategorisinde sıralanan Chery imzalı otomobilin diğer özelliklerini ve güncel satış fiyatını bu yazımızda ela alıyoruz. İşte, Tiggo 7 Pro hakkındaki detaylar!

Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri

Motor hacmi: 1598 cc

Motor gücü: 183 hp

Yakıt tüketimi: 8.6 / 100 km

7 ileri DCT şanzıman

Max tork: 275

4 Silindirli motor

CO2 Salınımı: 195 gr/km

Max. Hız seviyesi: 200 km/sa

Hızlanma süresi (0-100 km): 9.2 saniye

Boyutları: 4500 x 1842 x 1705 mm

Aks mesafesi: 2670 mm

Bagaj hacmi: 475 litre

Üç farklı donanım paketi mevcut: Luxury, Excellent, Comfort

Tüm paketlerde bulunan diğer özellikler şunlar:

Yokuş kalkış asistanı ve desteği

Yokuş iniş kontrolü

Aktif gergili kemerler ön ve arkada

Ön, yan ve perde hava yastıkları

ABS, EBD, ESP

Hız limitleyici ve sabitleyici

Lastik basınç ikaz sistemi

İmmobilizer ve güvenlik sistemi alarmı

10 inçlik multimedya ekranı

Bluetooth, e-call

CarPlay ve Android Auto desteği

Deri koltuk, bagaj aydınlatma, isofix, katlanabilir koltuk

USB çıkışları

Alüminyu alaşımlı jantlar

LED ön far ve gündüz farları

Otomatik far, silecek gibi temel donanımlar

Bunların yanı sıra Luxury 7 paketinde kör nokta uyarı sistemi, kablosuz şarj, 7 renkli ambiyans aydınlatma, LED arka stop lambası, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan ayna, çift gövde rengi, arka park sensörü, ısıtmalı ön koltuk, 360 derece panoramik görüş, otomatik bagaj kapağı, aydınlatmalı makyaj aynası gibi özellikler bulunuyor.

Comfort 7 paketinde 4 olan hoparlör sayısı Luxury’de ve Excellent’ta 6’ya yükseliyor.

Excellent-7 paketinin ayrıcalıklarına bakacak olursak şunları sıralamak mümkün:

Akıllı hız sabitleme sistemi

Ön ve arka çarpışma uyarı sistemi

Şerit konulandırma

Aktif acil durum freni

Açık kapı uyarı sistemi

Trafikte sürüş asistanı

Karatmalı iç ayna

Chery Tiggo 7 Pro Fiyatı

Chery Tiggo’nun fiyatları seçtiğiniz donanım paketine göre değişiklik gösteriyor. Firmanın kendi sitesinde yer alan verileri baz aldığımızda ilgili paketlerin başlangıç fiyatları şu şekilde sıralanıyor: