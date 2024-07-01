Chery JAECOO 7 Özellikleri ve Fiyatı

Chery’nin alt markası olarak kurulan Jaecoo’nun Türkiye’de aktif satışa başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye pazarına girmeye hazırlanan markanın araçları çoktan yola çıktı. Son günlerde adından söz ettiren ve bu markanın ilk otomobili olarak tanıtılan Jaecoo 7, bu yaz Türkiye’de alıcıları ile buluşacak.

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kullanabileceğiniz yeni nesil Chery imzalı otomobil hakkında detayları merak ediyorsanız, bu içerikte ihtiyacınız olan bilgileri bulabilirsiniz. İşte, Jaecoo 7’nin özellikleri ve fiyatı!

Jaecoo 7 Özellikleri

Etkileyici tasarımı ile göz dolduran arazi aracı ARDIS adı verilen ‘Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi’ ile donatılıyor. 7 farklı sürüş moduna uygun olarak güvenli bir sürüş deneyimi sunan araçta banliyö, kum, şehir içi, otoban, su, çamur, kar gibi farklı koşullarda sürüşe uyumluluk sağlanabiliyor.

1.6 litrelik benzinli motor seçeneğine sahip olan model aynı zamanda 1.5 litrelik hibrit motor opsiyonu da sunuyor. 1000 km menzile ulaşan hibrit versiyon kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. 4 ve 2 tekerden çekiş seçeneği olan otomobilde tamamen elektrikli sürüşte 75 km menzil sunulacağı belirtildi. Aracın 145 hp güç ve 275 nm tork üreten motoru için 100 km’de yakıt tüketiminin 7.5 litre olacağı biliniyor.

Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilen aracın Chery Tiggo 8’den daha üstün özelliklere sahip olacağı da paylaşılan veriler arasında yer alıyor. Yüksek dayanımlı çelikten üretilen gövde tasarımı ADAS (Gelişmiş sürüş destek sistemi) ile bir araya getiriliyor. 540 derece görüş sistemi, aracın etrafını geniş açı ile görmenizi sağlıyor.

Çok yönlü bir SUV olarak değerlendirilen araç için 5 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu renkler siyah, beyaz, siyah gri, siyah yeşil ve siyah gümüş olarak sıralanıyor. Sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla 10 adet hava yastılığı ile donatılan araçta şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi ve sürücü dikkat monitörü gibi teknolojilere de yer verilmiş. İç mekânda 14.8 inç boyutunda bir adet multimedya ekranı bizi karşılıyor.

Bunun yanında hızlı kablosuz şarj ünitesi de orta konsoldaki yerini alıyor. Kırmızı fren kaliperleri, gizlenmiş kapı kolları, aracın kendine has stil çizgisi Jaecoo 7’nin karakteristik özellikleri arasında sıralanıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma, ısıtma ve soğutma özellikli ön koltuklar, açılabilir panoramik cam tavan ve yüksek kaliteli ses sistemi de aracın sunduğu diğer olanaklar arasında mevcut.

Jaecoo 7 Fiyatı

Çinli otomotiv markası Chery, kendi adıyla Türkiye pazarına girip yakaladığı başarı sonrası Jaecoo markasını da bu pazara sokmaya karar verdi. Markanın ilk aracı olan Jaecoo 7 için Türkiye’de geçerli olacak satış fiyatı henüz duyurulmadı. Yurt dışında ise 50.000 Dolar gibi bir başlangıç fiyatı olduğu biliniyor. Bu da yaklaşık 1.640.000 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde bu rakam biraz daha yüksek bir seviyeye ulaşabilir.

Siz bu otomobili beğendiniz mi? Jaecoo 7 Türkiye pazarında talep görebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!