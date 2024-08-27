Chery OMODA 5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Chery’nin sevilen modellerinden olan OMODA 5 Pro yeni özellikleri ile otomobil sektörüne damgasını vuruyor. Daha lüks bir görünüm ve daha fazla kişiselleştirilebilir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkan otomobil ‘Hareket Halinde Sanat’ tamasını sürdürüyor.

Bu içerikte en yeni haliyle Chery OMODA 5 Pro’nun özelliklerini ele alıyoruz. Aracın teknik detayları, donanım yükseltmesi ile gelen güncellemeler ve dahasını içeriğin devamında bulabilirsiniz.

Chery OMODA 5 Pro Özellikleri

145 HP gücünde 275 Nm tork üretebilen otomobilin max. hız değeri 195 km/saat olarak belirtiliyor. 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 10,1 saniye olan aracın ortalama yakıt tüketimi ise 7.1 litre civarında seyrediyor.

Üç farklı donanım paketi bulunan otomobilde bu paketler ‘vision, intelligent ve exceptional’ olarak isimlendiriliyor. Standart olarak kabul edilen donanım paketi ‘vision’ iken en gelişmiş versiyonu ise ‘exceptional’ şeklinde isimlendiriliyor.

Araca gelen yeni donanım güncellemesi ile birlikte arkada kuyruk ve spoyler eklemesinin olduğunu görüyoruz.

Bunun yanında kapıların belli kısımlarında yumuşak bir malzeme kullanılmış. Bu da araca lüks bir görünüm kazandıran detaylardan birisi olarak değerlendiriliyor.

Aracın iç tasarımında öne çıkan başlıca özelliklerden birisi 24.6 inç boyutundaki çift ekran olarak bizi karşılıyor. Üstelik bu ekranlarda kullanılan teknolojiler geçmiş modeller ile kıyaslandığında çok daha fazla gelişmiş.

Qualcomm Snapdragon SA8155P çipinden destek alan ekranlarda yolculuğunuzu daha verimli hale getirecek gelişmelere imza atılmış.

Ekranın yanı sıra ön konsolda yapılan önemli yeniliklerden biri de ‘tek tuşla çalıştırma düğmesi’ oluyor. Bunun yanında direksiyondaki dokunmatik tuşlardan da çeşitli kontroller sağlanabiliyor.

En gelişmiş donanım paketinde diğer versiyonlardan farklı olarak SONY ses sistemi, akıllı sesli komut sistemi, direksiyon ısıtma, 64 renkli ambiyans aydınlatma gibi özellikler bulunuyor.

Intelligent isimli orta seviye paket ise Vision’dan farklı olarak otomatik silecek, 360 derece görüş sistemi, açılabilir cam tavan, elektrikli koltuk, ön koltuk ısıtma, LED ön farlar, ön ve arka okuma aydınlatma okumaları, siyah deri koltuk gibi özelliklere sahip.

Chery OMODA 5 Pro Fiyatı

Özel olarak geliştirilmiş donanım paketleri ile kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verebilen OMODA 5 Pro’nun fiyatı tercih edilen pakete göre değişiyor. Standart sürüm olan ‘Vision’ için başlangıç fiyatı 1.522.000 TL olarak belirtiliyor.

Intelligent paketi ise 1.622.000 TL’lik bir etikete sahip. Son olarak, en gelişmiş donanım paketi olan Exceptional, 1.782.000 TL civarında satışa çıkıyor.

Siz bu otomobili ve farklı donanım paketlerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın