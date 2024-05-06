Chery OMODA 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Chery'nin heyecanla beklenen 4 x 2 çekişli yeni araçları otomobil sektörünü kasıp kavuruyor. İşte, yeni Chery OMODA 5'in özellikleri ve fiyatı!
Chery'nin OMODA 5 modeline 2024 güncellemesi geldi. Orta segmente hitap eden fiyat / performans araçları ile tanınan Chery'nin, Tiggo 7, 8 ve 9 isimli araçlarının yanında en çok merak edilen modellerinden biri de OMODA 5 oldu.
Bu yazımızda ünlü otomobil markası Chery'nin OMODA 5 isimli aracına ilişkin detayları yakından inceliyoruz. İşte, Chery'nin son zamanlarda gündem olan 4 x 2 çekişili aracı OMODA 5'in özellikleri ve fiyatı!
Chery Fiyat Listesi - 2024
Chery fiyat listesi, Çin merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar ücrete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Chery OMODA 5 Özellikleri
1.6 benzinli turbo motora sahip olan aracın beygir gücü 183 HP yani 136.7 kW olarak belirtiliyor. Maksimum tork değerine baktığımızda ise 275 Nm olduğunu görüyoruz.
4 x 2 önden çekişli aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 8.9 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre. Maksimum hız değeri ise 206 km/saat.
Aracın toplam 378 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. 1456 kg ağırlığa sahip olan modelin boyutları 4400 x 1830 x 1588 mm olarak karşımıza çıkıyor.
OMODA 5, 3 farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunuluyor. Comfort, Luxury ve Excellent isimli bu paketlerde farklı donanım özellikleri mevcut. Bu özelliklerin neler olduğuna gelin, birlikte bakalım.
Chery OMODA 5 Comfort Donanım Özellikleri
- Otomatik farlar
- Elektrikli park freni
- Anahtarsız çalıştırma
- Ön park sensörü
- Geri görüş kamerası
- Otomatik klima
- Eco, Normal ve Sport sürüş modları
- Ön ve arka kol dayama
- Yokuş kalkış asistanı
- Yokuş kalkış desteği
- Aktif gergili emniyet kemerleri
- Ön, yan, perde hava yastıkları
- ABS, EBD, ESP
- Hız sabitleyici ve limitleyici
- Lastik basınç ikaz sistemi
- Güvenlik alarmı
- Immobilizer
- 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar
- LED ön far, gündüz farları, arka stop lambası
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- Çift egzoz çıkışı
- Spoiler
- Yarı boy stepne
- 64 renkli ambiyans aydınlatma
- Ön okuma aydınlatmaları
- Deri direksiyon ve yarı deri koltuklar
- Elektrikli ön ve arka camlar
- Bagaj aydınlatması
- ISOFIX
- 6:4 Katlanabilir arka koltuklar
- 10.25 inç gösterge paneli
- 10.25 inç multimedya ekranı
- Bluetooth
- CarPlay ve AndroidAuto desteği
- 6 hoparlör
- Kablosuz şarj
Chery OMODA 5 Luxury Donanım Özellikleri
Comfort’ta bulunan özelliklere ek olarak Luxury paketinde yer alan detaylar şu şekilde sıralanıyor:
- Otomatik silecek
- 360 derece panoramik görüş
- Otomatik bagaj kapağı
- Açılabilir cam tavan
- Elektrikli sürücü koltuğu
- Ön koltuklarda ısıtma
- Çift bölgeli otomatik klima
- Aydınlatmalı ön makyaj aynaları
- Akıllı hız sabitleme sistemi
- Kör nokta uyarı sistemi
- Ön ve arka çarpma uyarı sistemi
- Şerit koruma asistanı
- Acil durum freni
- Açık kapı uyarı sistemi
- Trafik sürüş asistanı
- Akıllı kaza ve çarpışma önleme sistemleri
- 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar
- Ön ve arka okuma aydınlatmaları
- Deri koltuklar
Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı
2023 yılının Mart ayında Chery’nin amiral gemisi olarak tanıtılan Tiggo 8 Pro teknolojik özellikleri ve lüks iç tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Chery OMODA 5 Excellent Donanım Özellikleri
Diğer iki donanım paketine göre en gelişmiş versiyon olan Excellent’ta eklenen donanım özellikleri ise şu şekilde:
- 4 yöne ayarlanabilen elektrikli ön yolcu koltuğu
- Ön orta hava yastığı
- Model ışık imzası
- Akıllı sesli komut sistemi
- 8 hoparlör
- SONY ses sistemi
- 8 hoparlör
Bunların yanı sıra Luxury ve Excellent paketlerinde çift gövde rengi ve çift renk jant detayının opsiyonel olduğunu da belirtmiş olalım.
Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Chery’nin Mart ayında lansman fiyatları açıklanan otomobil serisi Tiggo 7 Pro ile tanıştınız mı? Üç farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunulan bu araç 5 kişilik, estetik bir yaşam alanı sunuyor.
Chery OMODA 5 Fiyatı
Aracın satış fiyatı tercih edeceğiniz donanım paketlerine göre değişiklik gösteriyor. 7 ileri otomatik vitesli aracın donanım seçeneklerine göre güncel satış fiyatları şu şekilde:
- Comfort - 1.303.000 TL
- Luxury - 1.393.000 TL
- Excellent – 1.503.000 TL
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