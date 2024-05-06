Chery OMODA 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Chery'nin heyecanla beklenen 4 x 2 çekişli yeni araçları otomobil sektörünü kasıp kavuruyor. İşte, yeni Chery OMODA 5'in özellikleri ve fiyatı!

İmge Kaplan
İmge Kaplan -

Chery'nin OMODA 5 modeline 2024 güncellemesi geldi. Orta segmente hitap eden fiyat / performans araçları ile tanınan Chery'nin, Tiggo 7, 8 ve 9 isimli araçlarının yanında en çok merak edilen modellerinden biri de OMODA 5 oldu.

Bu yazımızda ünlü otomobil markası Chery'nin OMODA 5 isimli aracına ilişkin detayları yakından inceliyoruz. İşte, Chery'nin son zamanlarda gündem olan 4 x 2 çekişili aracı OMODA 5'in özellikleri ve fiyatı!

Chery Fiyat Listesi - 2024
Otomobil

Chery Fiyat Listesi - 2024

Chery fiyat listesi, Çin merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar ücrete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Chery OMODA 5 Özellikleri

1.6 benzinli turbo motora sahip olan aracın beygir gücü 183 HP yani 136.7 kW olarak belirtiliyor. Maksimum tork değerine baktığımızda ise 275 Nm olduğunu görüyoruz.

4 x 2 önden çekişli aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 8.9 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre. Maksimum hız değeri ise 206 km/saat.

Aracın toplam 378 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. 1456 kg ağırlığa sahip olan modelin boyutları 4400 x 1830 x 1588 mm olarak karşımıza çıkıyor.

OMODA 5, 3 farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunuluyor. Comfort, Luxury ve Excellent isimli bu paketlerde farklı donanım özellikleri mevcut. Bu özelliklerin neler olduğuna gelin, birlikte bakalım.

Chery OMODA 5 Comfort Donanım Özellikleri

  • Otomatik farlar
  • Elektrikli park freni
  • Anahtarsız çalıştırma
  • Ön park sensörü
  • Geri görüş kamerası
  • Otomatik klima
  • Eco, Normal ve Sport sürüş modları
  • Ön ve arka kol dayama
  • Yokuş kalkış asistanı
  • Yokuş kalkış desteği
  • Aktif gergili emniyet kemerleri
  • Ön, yan, perde hava yastıkları
  • ABS, EBD, ESP
  • Hız sabitleyici ve limitleyici
  • Lastik basınç ikaz sistemi
  • Güvenlik alarmı
  • Immobilizer
  • 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar
  • LED ön far, gündüz farları, arka stop lambası
  • Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
  • Çift egzoz çıkışı
  • Spoiler
  • Yarı boy stepne
  • 64 renkli ambiyans aydınlatma
  • Ön okuma aydınlatmaları
  • Deri direksiyon ve yarı deri koltuklar
  • Elektrikli ön ve arka camlar
  • Bagaj aydınlatması
  • ISOFIX
  • 6:4 Katlanabilir arka koltuklar
  • 10.25 inç gösterge paneli
  • 10.25 inç multimedya ekranı
  • Bluetooth
  • CarPlay ve AndroidAuto desteği
  • 6 hoparlör
  • Kablosuz şarj

Chery OMODA 5 Luxury Donanım Özellikleri

Comfort’ta bulunan özelliklere ek olarak Luxury paketinde yer alan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

  • Otomatik silecek
  • 360 derece panoramik görüş
  • Otomatik bagaj kapağı
  • Açılabilir cam tavan
  • Elektrikli sürücü koltuğu
  • Ön koltuklarda ısıtma
  • Çift bölgeli otomatik klima
  • Aydınlatmalı ön makyaj aynaları
  • Akıllı hız sabitleme sistemi
  • Kör nokta uyarı sistemi
  • Ön ve arka çarpma uyarı sistemi
  • Şerit koruma asistanı
  • Acil durum freni
  • Açık kapı uyarı sistemi
  • Trafik sürüş asistanı
  • Akıllı kaza ve çarpışma önleme sistemleri
  • 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar
  • Ön ve arka okuma aydınlatmaları
  • Deri koltuklar

Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Otomobil

Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının Mart ayında Chery’nin amiral gemisi olarak tanıtılan Tiggo 8 Pro teknolojik özellikleri ve lüks iç tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Chery OMODA 5 Excellent Donanım Özellikleri

Diğer iki donanım paketine göre en gelişmiş versiyon olan Excellent’ta eklenen donanım özellikleri ise şu şekilde:

  • 4 yöne ayarlanabilen elektrikli ön yolcu koltuğu
  • Ön orta hava yastığı
  • Model ışık imzası
  • Akıllı sesli komut sistemi
  • 8 hoparlör
  • SONY ses sistemi
  • 8 hoparlör

Bunların yanı sıra Luxury ve Excellent paketlerinde çift gövde rengi ve çift renk jant detayının opsiyonel olduğunu da belirtmiş olalım.

Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Otomobil

Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Chery’nin Mart ayında lansman fiyatları açıklanan otomobil serisi Tiggo 7 Pro ile tanıştınız mı? Üç farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunulan bu araç 5 kişilik, estetik bir yaşam alanı sunuyor.

Chery OMODA 5 Fiyatı

Aracın satış fiyatı tercih edeceğiniz donanım paketlerine göre değişiklik gösteriyor. 7 ileri otomatik vitesli aracın donanım seçeneklerine göre güncel satış fiyatları şu şekilde:

  • Comfort - 1.303.000 TL
  • Luxury - 1.393.000 TL
  • Excellent – 1.503.000 TL

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