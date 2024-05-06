Chery OMODA 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Chery'nin OMODA 5 modeline 2024 güncellemesi geldi. Orta segmente hitap eden fiyat / performans araçları ile tanınan Chery'nin, Tiggo 7, 8 ve 9 isimli araçlarının yanında en çok merak edilen modellerinden biri de OMODA 5 oldu.

Bu yazımızda ünlü otomobil markası Chery'nin OMODA 5 isimli aracına ilişkin detayları yakından inceliyoruz. İşte, Chery'nin son zamanlarda gündem olan 4 x 2 çekişili aracı OMODA 5'in özellikleri ve fiyatı!

Chery OMODA 5 Özellikleri

1.6 benzinli turbo motora sahip olan aracın beygir gücü 183 HP yani 136.7 kW olarak belirtiliyor. Maksimum tork değerine baktığımızda ise 275 Nm olduğunu görüyoruz.

4 x 2 önden çekişli aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 8.9 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre. Maksimum hız değeri ise 206 km/saat.

Aracın toplam 378 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. 1456 kg ağırlığa sahip olan modelin boyutları 4400 x 1830 x 1588 mm olarak karşımıza çıkıyor.

OMODA 5, 3 farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunuluyor. Comfort, Luxury ve Excellent isimli bu paketlerde farklı donanım özellikleri mevcut. Bu özelliklerin neler olduğuna gelin, birlikte bakalım.

Chery OMODA 5 Comfort Donanım Özellikleri

Otomatik farlar

Elektrikli park freni

Anahtarsız çalıştırma

Ön park sensörü

Geri görüş kamerası

Otomatik klima

Eco, Normal ve Sport sürüş modları

Ön ve arka kol dayama

Yokuş kalkış asistanı

Yokuş kalkış desteği

Aktif gergili emniyet kemerleri

Ön, yan, perde hava yastıkları

ABS, EBD, ESP

Hız sabitleyici ve limitleyici

Lastik basınç ikaz sistemi

Güvenlik alarmı

Immobilizer

17 inç alüminyum alaşımlı jantlar

LED ön far, gündüz farları, arka stop lambası

Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

Çift egzoz çıkışı

Spoiler

Yarı boy stepne

64 renkli ambiyans aydınlatma

Ön okuma aydınlatmaları

Deri direksiyon ve yarı deri koltuklar

Elektrikli ön ve arka camlar

Bagaj aydınlatması

ISOFIX

6:4 Katlanabilir arka koltuklar

10.25 inç gösterge paneli

10.25 inç multimedya ekranı

Bluetooth

CarPlay ve AndroidAuto desteği

6 hoparlör

Kablosuz şarj

Chery OMODA 5 Luxury Donanım Özellikleri

Comfort’ta bulunan özelliklere ek olarak Luxury paketinde yer alan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

Otomatik silecek

360 derece panoramik görüş

Otomatik bagaj kapağı

Açılabilir cam tavan

Elektrikli sürücü koltuğu

Ön koltuklarda ısıtma

Çift bölgeli otomatik klima

Aydınlatmalı ön makyaj aynaları

Akıllı hız sabitleme sistemi

Kör nokta uyarı sistemi

Ön ve arka çarpma uyarı sistemi

Şerit koruma asistanı

Acil durum freni

Açık kapı uyarı sistemi

Trafik sürüş asistanı

Akıllı kaza ve çarpışma önleme sistemleri

18 inç alüminyum alaşımlı jantlar

Ön ve arka okuma aydınlatmaları

Deri koltuklar

Chery OMODA 5 Excellent Donanım Özellikleri

Diğer iki donanım paketine göre en gelişmiş versiyon olan Excellent’ta eklenen donanım özellikleri ise şu şekilde:

4 yöne ayarlanabilen elektrikli ön yolcu koltuğu

Ön orta hava yastığı

Model ışık imzası

Akıllı sesli komut sistemi

8 hoparlör

SONY ses sistemi

8 hoparlör

Bunların yanı sıra Luxury ve Excellent paketlerinde çift gövde rengi ve çift renk jant detayının opsiyonel olduğunu da belirtmiş olalım.

Chery OMODA 5 Fiyatı

Aracın satış fiyatı tercih edeceğiniz donanım paketlerine göre değişiklik gösteriyor. 7 ileri otomatik vitesli aracın donanım seçeneklerine göre güncel satış fiyatları şu şekilde: