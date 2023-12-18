Yeni Chery Tiggo 4 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çin merkezli ünlü otomobil markası Chery bir süredir Türkiye pazarında aktif değildi. 5 yıllık bir aradan sonra, 2023 yılının başlarında yeniden Türkiye pazarına giren marka Tiggo 7 Pro, 8 Pro ve Omoda 5 gibi farklı araç modellerini piyasaya sürmüştü.

Şimdi ise Türkiye’de tam elektrikli, lüks ve SUV kategorisinde yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Küçük SUV sınıfında beklenen uygun fiyatlı araç Tiggo 4 Pro!

Kısa bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması beklenen fiyat/performans otomobili, özellikle SUV piyasasını sarsacak gibi gözüküyor. İşte, Türkiye’ye gelmesi beklenen Chery Tiggo 4 Pro’nun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Chery Tiggo 4 Pro Özellikleri

Neredyse C-SUV özelliklerinin birçoğuna sahip olmasına rağmen en ucuz diyebileceğimiz B-SUV araçlardan biri olarak geliyor.

Tiggo 7 ve 8 Pro ile kıyaslandığında daha küçük ancak tasarım açısından oldukça benzer özelliklerine sahip.

4 kollu direksiyon ve vites tasarımı şık ve minimal.

Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi bulunuyor.

17 inçlik alaşım jantlar kullanılmış.

Ambiyans aydınlatma, LED far ve LED stoplar mevcut.

7 inçlik bir dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

Eko ve sport sürüş modlarından istediğinizi seçme imkânınız var.

Elektronik park freni bulunuyor.

Üst paketlerde sunroof ve elektrikli koltuk seçenekleri mevcut.

4318 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde iç hacmi oldukça kullanışlı bir B-SUV aracı. Neredeyse C-SUV kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Yüksekliği 1670 mm olarak belirtiliyor.

Aks aralığı 2630 mm, yerden yüksekliği ise 185 mm olarak belirtiliyor.

Araç genelinde sadece ön kısımda iki adet Airbag hava yastığı bulunuyor.

1.5 litrelik ve yaklaşık 150 beygirlik turbo benzinli motor ile 210 Nm tork değeri sunuyor.

9 ileri vitesli CVT şanzımanı kullanılmış.

4 farklı paket seçeneği bulunuyor.

İlk paket Urban olarak geçiyor. 1.5 litre benzinli ve manuel.

Comfort paketi 1.5 CVT, Edit paketi 1.5 CVT/manuel seçimli.

En yüksek paketi ise Elite SE 1.5 CVT olacak.

Chery Tiggo 4 Pro Fiyatı

Aracın çıkış fiyatına ilişkin net bir açıklama yapılmadı ancak tam bir fiyat/performans ürünü olması bekleniyor. İç hacmi, yerden yüksekliği, teknolojik özellikleri ile C-SUV araçları aratmayan Tiggo 4 Pro’nun Fiat Egea Sedan ile benzer bir satış fiyatına sahip olacağına dair tahminler mevcut.

Şu an için baktığımızda bu tutar yaklaşık 800.000 TL’ye denk geliyor. Aracın tam olarak satışa sunulacağı tarihe ve piyasa fiyatlarına bakarak tahmin yürütmek daha doğru olacak.

Bu belirtilen rakamın başlangıç paket için öngörüldüğünü de hatırlatmış olalım. Üst paketler şu an için 1.100.000 – 1.200.000 TL bandında seyredebilir gibi gözüküyor.

Tabi, aracın ne zaman satışa çıkacağı ve muadillerinin satış fiyatında yaşanacak değişiklikler de bu noktada önem taşıyor.

Chery Tiggo 4 Pro Çıkış Tarihi

Chery Türkiye pazarına hızlı bir dönüş yaparak Tiggo 7 ve 8 Pro’yu bu yılın başında satışa sunmuştu. Bu otomobiller genel olarak kullanıcılar tarafından beğenildi ancak markanın Türkiye piyasasına alışma süreci, servis ve bayi ağının oturması biraz zaman alıyor.

Bu süreci başarıya atlatmaya odaklanan Chery’nin Tiggo 4 Pro’yu 2024’ün ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. B-SUV kategorisinde uygun fiyatlı ve yüksek performanslı araç arayanlar için kaçırılmaması gereken bir model olarak yurda giriş yapması an meselesi.