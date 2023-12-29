Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Chery'nin 2023 yılının bahar aylarında piyasaya sürdüğü amiral gemisi ile tanışın. İşte, Tiggo 8 Pro'nun özellikleri ve fiyatı!
2023 yılının Mart ayında Chery’nin amiral gemisi olarak tanıtılan Tiggo 8 Pro teknolojik özellikleri ve lüks iç tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. ‘7 kişilik otomobil’ olarak lanse edilen araçta güvenlik anlamında kullanılan teknolojiler son derece kapsamlı.
Peki, bu aracın sahip olduğu diğer özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Gelin, Chery Tigo 8 Pro’ya daha yakından bakalım.
Chery Fiyat Listesi - 2023
Chery fiyat listesi, Çin merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar ücrete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri
Cherry’nin Tiggo 8 Pro modelinde bulunan teknik özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün:
- Araç tipi: Turbo benzinli direkt enjeksiyonlu
- Güç: 183 HP – 136.K5 kW
- Max. Tork: 275 nM
- 4 Silindirli 1.6 lirelik turbo benzinli motor (1598 cc)
- 7 İleri otomatik DCT şanzıman
- McPherson Ön süspansiyon – Arkada çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon
- 4 x 2 önden çekişli
- 0-100 km/s hızlanma süresi 9.1 saniye
- Max hız: 190 km/saat
- Araç boyutu: 4722 x 1860 x 1705 mm
- Bagaj hacmi: 475 litre
- Aks mesafesi: 2710 mm
- Full LED far
- 18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar
- İç kısımda deri kaplamalı koltuk
- Lüks görünümlü özel iç tasarım
- Toplam 3 adet ekran
- Uyarlanabilir hız sabitleme, önden çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı mevcut
- 12 farklı ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) kullanılıyor.
- RCTA sistemi sayesinde çevredeki faktörlere karşı uyarıcı aktifleşiyor.
- Kör nokta algılama sensörü mevcut.
- DOW adı verilen kapı açma uyarısı bulunuyor. Bu sayede park sırasında kapı açılınca oluşan çarpışma risklerine ilişkin uyarı gönderiliyor.
- FCW ve AEB sistemleri sayesinde öndeki araç ile çarpışma riski oluştuğunda araç uyarı gönderiyor. Gerektiğinde otomatik olarak freni aktifleştiriyor.
- RCW denilen arka uyarı sistemi trafikte veya park halindeyken arkadan yüksek hızlı bir aracın gelmesi durumunda araç içi pasif güvenlik önlemlerini aktif hale getiriyor.
- ACC özelliği sayesinde öndeki aracı takip etme özelliği mevcut.
- LDW ve LKA özellikleri ile şerit kontrolü sağlamak mümkün hale geliyor.
- Akıllı hız sınırı bilgisi adı verilen ISLI ve akıllı far kontrolünü ifade eden IHC teknolojileri de bu araçta yer alıyor.
Bu bilgilere ek olarak araçta iki farklı donanım seçeneği mevcut. Bunlar Luxury ve Excellent olarak isimlendiriliyor. Her iki donanım paketinin de öne çıkan özelliklerine baktığımızda Luxury seçeneğinde perde, ön ve yan airbaglerin olduğunu görüyoruz.
Anahtarsız çalıştırma fonksiyonu bulunuyor. Otomatik bagaj kapağı, 360 derecelik görüş sistemi, ısıtmalı ön koltuk ve elektrikli sürücü koltuğu yer alıyor. Hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, 12.3 dijital gösterge ve yine 12.3 inçlik multimedya ekranları mevcut.
Ek olarak 8 inçlik bir klima kontrol ekranı yer alıyor. Kablosuz şarj, deri koltuk, ambiyans aydınlatma gibi iç mekânı lüks gösteren ayrıntılara yer veriliyor.
Excellent pakette ise ek olarak gelişmiş güvenlik sistemi ile birlikte elektrikli ön yolcu ve hafızalı sürücü koltuğu özellikleri kullanılıyor. Ön koltuk havalandırma, 8 hoparlör, kabartmalı iç ayna ve akıllı sesli komut sistemi bu paketin öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.
Yeni Chery Tiggo 4 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Çin merkezli ünlü otomobil markası Chery bir süredir Türkiye pazarında aktif değildi. 5 yıllık bir aradan sonra, 2023 yılının başlarında yeniden Türkiye pazarına giren marka Tiggo 7 Pro, 8 Pro ve Omoda 5 gibi farklı araç modellerini piyasaya sürmüştü.
Chery Tiggo 8 Pro Fiyatı
Kasım ayı itibariyle güncel fiyat listelerine baktığımızda Luxury paketi için tavsiye edilen satış fiyatının Chery’nin kendi sitesinde 1.490.000 TL olduğunu görüyoruz. Excellent paket için önerilen rakam ise 1.640.000 TL.
Aracın çıkış fiyatlarına baktığımızda ise lansman fiyatlarının 1.050.000 TL’den başladığını ve Excellent paketinin liste fiyatının 1.200.000 TL olduğunu hatırlatmış olalım. Değişen piyasa şartları doğrultusunda 2024 güncel fiyatlarının nasıl değiştiğini birlikte göreceğiz.
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