Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının Mart ayında Chery’nin amiral gemisi olarak tanıtılan Tiggo 8 Pro teknolojik özellikleri ve lüks iç tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. ‘7 kişilik otomobil’ olarak lanse edilen araçta güvenlik anlamında kullanılan teknolojiler son derece kapsamlı.

Peki, bu aracın sahip olduğu diğer özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Gelin, Chery Tigo 8 Pro’ya daha yakından bakalım.

Chery Tiggo 8 Pro Özellikleri

Cherry’nin Tiggo 8 Pro modelinde bulunan teknik özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Araç tipi: Turbo benzinli direkt enjeksiyonlu

Güç: 183 HP – 136.K5 kW

Max. Tork: 275 nM

4 Silindirli 1.6 lirelik turbo benzinli motor (1598 cc)

7 İleri otomatik DCT şanzıman

McPherson Ön süspansiyon – Arkada çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon

4 x 2 önden çekişli

0-100 km/s hızlanma süresi 9.1 saniye

Max hız: 190 km/saat

Araç boyutu: 4722 x 1860 x 1705 mm

Bagaj hacmi: 475 litre

Aks mesafesi: 2710 mm

Full LED far

18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar

İç kısımda deri kaplamalı koltuk

Lüks görünümlü özel iç tasarım

Toplam 3 adet ekran

Uyarlanabilir hız sabitleme, önden çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı mevcut

12 farklı ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) kullanılıyor.

RCTA sistemi sayesinde çevredeki faktörlere karşı uyarıcı aktifleşiyor.

Kör nokta algılama sensörü mevcut.

DOW adı verilen kapı açma uyarısı bulunuyor. Bu sayede park sırasında kapı açılınca oluşan çarpışma risklerine ilişkin uyarı gönderiliyor.

FCW ve AEB sistemleri sayesinde öndeki araç ile çarpışma riski oluştuğunda araç uyarı gönderiyor. Gerektiğinde otomatik olarak freni aktifleştiriyor.

RCW denilen arka uyarı sistemi trafikte veya park halindeyken arkadan yüksek hızlı bir aracın gelmesi durumunda araç içi pasif güvenlik önlemlerini aktif hale getiriyor.

ACC özelliği sayesinde öndeki aracı takip etme özelliği mevcut.

LDW ve LKA özellikleri ile şerit kontrolü sağlamak mümkün hale geliyor.

Akıllı hız sınırı bilgisi adı verilen ISLI ve akıllı far kontrolünü ifade eden IHC teknolojileri de bu araçta yer alıyor.

Bu bilgilere ek olarak araçta iki farklı donanım seçeneği mevcut. Bunlar Luxury ve Excellent olarak isimlendiriliyor. Her iki donanım paketinin de öne çıkan özelliklerine baktığımızda Luxury seçeneğinde perde, ön ve yan airbaglerin olduğunu görüyoruz.

Anahtarsız çalıştırma fonksiyonu bulunuyor. Otomatik bagaj kapağı, 360 derecelik görüş sistemi, ısıtmalı ön koltuk ve elektrikli sürücü koltuğu yer alıyor. Hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, 12.3 dijital gösterge ve yine 12.3 inçlik multimedya ekranları mevcut.

Ek olarak 8 inçlik bir klima kontrol ekranı yer alıyor. Kablosuz şarj, deri koltuk, ambiyans aydınlatma gibi iç mekânı lüks gösteren ayrıntılara yer veriliyor.

Excellent pakette ise ek olarak gelişmiş güvenlik sistemi ile birlikte elektrikli ön yolcu ve hafızalı sürücü koltuğu özellikleri kullanılıyor. Ön koltuk havalandırma, 8 hoparlör, kabartmalı iç ayna ve akıllı sesli komut sistemi bu paketin öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.

Chery Tiggo 8 Pro Fiyatı

Kasım ayı itibariyle güncel fiyat listelerine baktığımızda Luxury paketi için tavsiye edilen satış fiyatının Chery’nin kendi sitesinde 1.490.000 TL olduğunu görüyoruz. Excellent paket için önerilen rakam ise 1.640.000 TL.

Aracın çıkış fiyatlarına baktığımızda ise lansman fiyatlarının 1.050.000 TL’den başladığını ve Excellent paketinin liste fiyatının 1.200.000 TL olduğunu hatırlatmış olalım. Değişen piyasa şartları doğrultusunda 2024 güncel fiyatlarının nasıl değiştiğini birlikte göreceğiz.