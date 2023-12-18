Chromebook'a Steam Nasıl Yüklenir?

En sevilen oyun platformlarından Steam, Chromebook’ta kullanılabiliyor. Bazı kullanıcılar sahip olduğu cihazın Steam’i destekleyip desteklemediğinden emin olamazken bazıları ise bu uygulamayı bilgisayarına nasıl kuracağını bilmiyor.

Bu yazımızda Steam ile Chromebook’ta oyun deneyimi yaşayabilmek için sahip olmanız gereken temel kriterlere ve kurulum aşamasına ilişkin bilgilere yer veriyoruz. İşte, izlemeniz gereken adımlar!

Chromebook’ta Steam Nasıl Kurulur?

Windows, Linux, Chrome OS ve Mac gibi çeşitli işletim sistemlerinde bu uygulamanın kurulumu sağlanabiliyor. İzleyeceğiniz adımlar cihazınızdaki mevcut işletim sistemine göre değişiklik gösteriyor.

Chrome OS için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Bilgisayarınızın ‘başlat’ menüsünden ‘ayarlar’ bölümüne gidin.

Bu kısımda yer alan ‘sistem ayarları’na geçin.

Sol tarafta karşınıza çıkan ‘ChromeOS hakkında’ seçeneğine tıklayın.

‘Additional details’ yani ‘ayrıntılar’ menüsüne girin.

Bu kısımda ‘change channel’ yani ‘kanalı değiştir’ butonunu görüyor olmalısınız. Bu butona tıklayın.

Beta kanalını seçtikten sonra ‘change channel’ butonuna tekrar basın.

ChromeOS hakkında bölümüne geri döndüğünüzde sizi bir sistem güncellemesinin beklediğini göreceksiniz.

Bu güncellemeyi gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden açın.

Bilgisayarınız yeniden başlatıldıysa devam ediyoruz:

Chrome tarayıcısını başlatıp arama çubuğuna ‘chrome://flags’ yazın.

Borealis Enabled seçeneğini bulun ve bunu ‘varsayılan’ yerine ‘aktif’ hale getirin.

Bilgisayarınızı yeniden kapatıp açın.

Bu adımları tamamladıktan sonra bilgisayarınıza ‘Steam Installer’ı yüklediyseniz direkt başlat menüsüne gidip bu dosyayı bulun.

Setup için yapılan yönlendirmeleri takip ederek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Chromebook’ta Steam Kurmak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri

Chromebook modellerinin hepsi Steam desteği sağlamıyor. Bazı modellerde bulunan özel kodlar bu platformu cihazınızda kullanılabilir hale getiriyor. Sistem gereksinimlerine baktığımızda ise Intel Core i3, i5 veya i7 işlemci gerektirdiğini görüyoruz.

AMD tarafında ise minimum Ryzen 3 olmalı. Ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya ihtiyaç duyuluyor.

2022 yılında bu gereksinimleri karşılayan bazı Chromebooklar şu şekilde sıralanmıştı:

Acer Chromebook 514, 515 ve Spin 713

ASUS Chromebook Flip CX5 ve CX9

HP Pro c640 G2 ve Lenovo 5i-14

Bu listeyi günümüzdeki minimum gereksinimleri karşılayan yeni bilgisayar modelleri ile genişletmek mümkün. Eğer bilgisayarınız bu kriterlere uyuyorsa Steam kurulum işlemini gerçekleştirdikten sonra siz de Chromebook'ta Steam ile online oyun oynamanın keyfini sürebilirsiniz.