Çift monitör veya daha fazlası denildiği zaman çoğumuzun aklına hala filmlerde izlediğimiz siber suçluların başka bir sisteme giriş yapmaya uğraştığı sahneler gelirken, günümüzde işler çok daha farklıdır. Artık sıklıkla görmeye alıştığımız çift monitörler hayatımızın adeta bir parçası olmuş durumda. Sonuç olarak ekranda bir belge üzerinde çalıştığınız zaman aynı anda web tarayıcınız üzerinden bir sayfa açmanız gerekebilir. Bu yazımızda çift monitör kurulumu nasıl yapılır? sorunu en basit yoluyla cevaplandırıyor olacağız.

Bilgisayarda Çift Monitör Kurulumu Nasıl Yapılır?

Elinizde birbirinin aynı veya tamamen farklı özelliklere sahip iki monitör olmalı.

Kurulum için Windows yazılımı.

İkinci bir ekran kartı veya çift monitör destekleyen tek bir ekran kartına sahip olmalısınız.

Çift monitöre sahip olmak üretkenliğinizi büyük oranda arttırır. Düşünsenize bir ekran üzerinde tarayıcınız açıkken, diğer ekran üzerinde farklı bir Excel tablosu üzerinde çalışabilir, Word veya PowerPoint dökümanları üzerinde düzenlemeler yapabilir, tarayıcınız üzerinden kopyaladığınız belgeleri anlık olarak dökümanlarınız üzerine kolaylıkla yapıştırabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz sadece bir örnek ve biz bu örnekleri rahatlıkla çoğaltabiliriz çünkü çift monitörün verimliliği ve üretkenliği arttırdığı bir gerçek.

Birçok kişi sistemine çift monitör kurmanın gerçekte ne kadar kolay bir işlem olduğunun farkında olmayabilir. Gerçekten çok kolay bir işlem olan çift monitör kullanımı için ihtiyacınız olan tek şey ikinci bir ekran kartı veya halihazırda kullanmakta olduğunuz ekran kartının birden çok monitörü desteklemesidir. Sonrasında ikinci monitörümüzü kullanabilmek için yapmamız gereken işlemleri hep birlikte gözden geçirelim.

İki Tane Monitör : Birbirinin aynı veya tamamen farklı özellikteki iki monitöre ihtiyacımız olacak. Farklı çözünürlük veya farklı fiziksel boyutlarda olmalarının da bir önemi yoktur.

: Birbirinin aynı veya tamamen farklı özellikteki iki monitöre ihtiyacımız olacak. Farklı çözünürlük veya farklı fiziksel boyutlarda olmalarının da bir önemi yoktur. Microsoft Windows Yazılımı: Windows yazılımlarıyla çift monitör kurulumu gayet kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Windows yazılımlarıyla çift monitör kurulumu gayet kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İkinci Bir Ekran Kartı veya Çift Monitör Destekleyen Tek Bir Ekran Kartı: İkincil olarak kullanacağınız ekran kartı gayet basit bir VGA kart olabileceği gibi isterseniz daha yüksek çözünürlükleri destekleyecek kaliteli bir kartta olabilir. Bu seçim tamamen sizin isteğinize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. İkinci ekran kartını almadan önce sisteminizde kullandığınız ekran kartının özelliklerini kontrol etmekte fayda var. Çünkü günümüzde artık birçok ekran kartı çift monitör desteklemektedir.

İkincil olarak kullanacağınız ekran kartı gayet basit bir VGA kart olabileceği gibi isterseniz daha yüksek çözünürlükleri destekleyecek kaliteli bir kartta olabilir. Bu seçim tamamen sizin isteğinize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. İkinci ekran kartını almadan önce sisteminizde kullandığınız ekran kartının özelliklerini kontrol etmekte fayda var. Çünkü günümüzde artık birçok ekran kartı çift monitör desteklemektedir. İsteğe Bağlı Olarak Çift LCD Monitör Standı: Eğer VESA uyumlu bir çift LCD monitörünüz varsa, çift monitör standı gerçekten mantıklı bir seçim olacaktır. Böylelikle hem kullanım alanından tasarruf etmiş olacaksınız hem de aynı düzeydeki iki monitörü birbirine bağlayarak daha verimli çalışabileceksiniz.

İhtiyacımız olanlar bu kadar. Ancak eğer sisteminizde bulunan RAM miktarı düşükse yükseltmenizde fayda var. Çünkü bilgisayarınızda bulunan her monitörün kendine özgü bir bellek kullanımı olacaktır. 2-4 GB RAM gayet yeterlidir. Aslına bakarsanız 1 GB RAM ile bile çift monitörler gayet verimli şekilde çalışmaktadırlar. Öncelikle ikinci monitör ve ekran kartınızı seçmeli ve seçtiğiniz ekran kartını bilgisayarınıza kurmalısınız (bu işlemi yaparken üreticinin yönergelerini izlemeyi ihmal etmeyin).

Ekran kartını bilgisayarınıza takıp, sürücüleride dahil olmak üzere bilgisayarınıza tanıttıktan sonra bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kullanmak istediğimiz ikinci monitörümüzü ekran kartımıza bağlamak. Ekran kartımızı tanıtıp, ikinci monitörümüzü de taktığımıza göre bilgisayarımızı tekrar açabiliriz. İşletim sistemimiz açıldıktan sonra ilk olarak Denetim Masası'na girerek Görünüm ve Kişiselleştirme ayarları altında bulunan Ekran Çözünürlüğünü ayarları menüsüne tıklıyoruz.

Ekran çözünürlüğü ayarları altında 1 ve 2 olarak adlandırılmış iki adet monitör simgesi göreceksiniz. (Eğer bu şekilde bir ekran görmüyorsanız ekran kartı ve monitör kılavuzlarını tekrar gözden geçirmelisiniz.) Sonrasında 2 nolu ekrana tıklayarak Birden Çok Ekran seçeneği altından Bu Ekranları Genişlet seçeneğini seçmelisiniz. Sonrasında isterseniz ekran çözünürlüğü altındaki farklı ayarları kullanarak iki monitörünüzden istediğinizi birincil monitör olarak atayabilirsiniz.

Çift monitör kurmak için öncelikli olarak yapmamız gereken işlemleri tamamladığımıza göre artık ikinci monitörümüzün keyfini çıkarmaya başlayabiliriz. İsteğe bağlı olarak çift monitör standı kullanarak kullanım alanında tasarruf edebileceğinizi daha önce söylemiştik ve tabiki bu işlemleri yapmadan monitör standının öncelikle monte edilmesi gerekmektedir. Çift monitör kurulumu ve kullanımı bu kadar kolayken neden hala birçok bilgisayar kullanıcısının tek monitörle idare ettiğini anlamak gerçekten zor.

Monitör kurulumunu tamamlayıp, yapılandırma işlemlerini de hallettikten sonra istediğimiz şekilde mausumuz yardımıyla pencereleri sürükleyerek ikincil ekranımız üzerine taşıyabiliriz. Eğer sürüklerken bir pencere hareket etmiyorsa, öncelikle pencerenin başlık çubuğuna çift tıklayın ve sonrasında sürükleme işlemini tekrar deneyin. İki monitöre sahip olduktan sonra bilgisayara bakışınız ve çalışma şeklinizin sonsuza kadar değişeceğini unutmayın.

Kullandığınız monitörlerden birinde görsel animasyon ve uygulamalar çalışırken, bunlardan bağımsız olarak diğer monitör üzerinde kendi işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca farklı pencereleri iki farklı ekran arasında istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Eğer son birkaç yıl içerisinde aldığınız bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız muhtemelen VGA veya DVI aracılığıyla harici bir monitörü bağlama şansına sahipsiniz demektir. Harici monitörünüzü kolaylıkla dizüstü bilgisayarınıza bağlayarak ikinci monitör olarak kullanabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken harici monitörü (ikinci monitör olarak) dizüstü bilgisayarınıza bağlayarak yukarıda anlattığımız adımları tekrar geçekleştirmek.

Çift Monitör FPS Düşürür mü?

FPS durumu kullanıcının tam olarak sistemde ne yaptığına göre değişkenlik gösterir. Örneğin birinci monitördeki bir uygulama ekran kartının yüzde 100'ünü kullanması gerekirken ikinci monitördeki uygulama onun yüzde 100 kullanılmasını engelleyebilir. Ancak ikinci monitörü anakarta bağlarsanız ekran kartınızı sadece oyuna ayırmış olursunuz ve böylece FPS sorunu büyük oranda ortadan kalkar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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