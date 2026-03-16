Telefon veya PC Alacaklar Dikkat: İndirim Bekleyen Zarar Edebilir!

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine yapılan devasa yatırımlar, teknoloji tarafında direksiyon bambaşka bir yöne kırılmasına neden oldu. Teknoloji devlerinin yeni nesil veri merkezleri ve karmaşık dil modelleri için ihtiyaç duyduğu gelişmiş işlemcilere ve yüksek bant genişliğine sahip belleklere yönelik artan talebi, yarı iletken üreticilerinin tüm stratejilerini bu alana kaydırmasına yol açtı.

Üretim bantlarının yapay zekâ donanımlarına ayrılması, tablet ve bilgisayar gibi standart tüketici elektroniği için ayrılan üretim kapasitesinin giderek daralmasına neden oluyor. Bu durum, yakında elektronik pazarında ciddi bir tedarik sıkıntısına zemin hazırlıyor. Artan donanım maliyeti ile birlikte şu anda satışta olan telefon, tablet, bilgisayar, giyilebilir cihazlar ve çok daha fazlası için ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.

Güvenilir kaynaklara göre bellek maliyetlerinin artmasıyla birlikte bu yıl PC ve tablet fiyatlarının ciddi şekilde artacağı öngörülüyor. Aldığımız bilgilere göre HUAWEI tablet ve giyilebilir ürünlerin fiyatlarının da Nisan ayı itibarıyla artacağı söyleniyor. Tablet fiyatlarında yüzde 15-20, giyilebilir teknoloji ürünlerinde ise yüzde 10-15 artışın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu durum yalnızca tek bir markaya özgü bölgesel bir fiyat düzenlemesi olmayacak. Tüm sektörü saracak bir küresel zam dalgası konuşuluyor. Söylentilere göre özellikle yüksek bellek ve depolama kapasitesine sahip üst düzey cihazlarda durum daha da kritik. Yüksek performansa sahip bilgisayar ile güçlü tabletler, bu maliyet artışlarından en çok etkilenecek kategorilerin başında geliyor.

TrendForce tarafından paylaşılan son veriler de bu karamsar tabloyu verilerle net bir şekilde gözler önüne seriyor. Verilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarında yüzde 90'a varan devasa bir artış beklenirken depolama birimlerini temelini oluşturan NAND Flaş fiyatlarında da yüzde 55 ile yüzde 60 arasında bir yükseliş öngörülüyor.

Bu fiyat artışının arkasındaki en büyük neden şüphesiz yapay zekâ altyapısına olan talebin inanılmaz şekilde artması denebilir. Bellek üreticileri, ellerindeki üretim kapasitesinin çok büyük bir kısmını yapay zekâ sunucularına ayırmaya başladı. Bu da elektronik cihazlar tarafında maliyet konusunda ciddi bir dezavantaja yol açtı.

Maliyetlerdeki bu büyük artışın raflara da olumsuz yansımasına kesin olarak bakılıyor. Bellek maliyetlerinin hızla artmasından dolayı bu yıl bilgisayar ve tablet fiyatlarına da zam geleceğine yönelik bir öngörü bulunuyor. Sektör tahminleri, önümüzdeki dönemde tablet fiyatlarının yüzde 30 ila yüzde 30, akıllı telefon fiyatlarının ise yüzde 20 ila yüzde 40 artacağını gösteriyor.

