Redmi Note 14 Pro 5G vs Redmi Note 15 Pro 5G! Fiyat Farkına Değer mi?

Xiaomi'nin Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro 5G olmak üzere iki uygun fiyatlı akıllı telefonu geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekiyor. Aralarında sadece bir nesil fark bulunuyor. O yüzden birçok kullanıcı bu iki model arasında ikilemde kalıyor ve Redmi Note 14 Pro 5G mi yoksa Redmi Note 15 Pro 5G mi alınmalı gibi sorulara cevap aramaya başlıyor.

Fiyat konusunda kazanan belli. Redmi Note 14 serisinin Pro 5G modeli, yeni modele göre daha ucuza satılıyor ama aradaki makasın çok açık olduğu söylenemez. Dolayısıyla kullanıcılar da Note 14 Pro 5G'nin üzerine 5 bin TL daha ekleyip üst modeli almanın daha mantıklı olup olmayacağını sorguluyor. Eğer siz de söz konusu akıllı telefonlar arasında ikilemde kaldıysanız merak etmeyin, size bu konuda yardımcı olacağız.

Bu yazıda Redmi Note 15 Pro 5G'nin fiyat farkına değip değmeyeceği ve Redmi Note 14 Pro 5G'nin daha düşük fiyat etiketine sahip olmasına rağmen üst modeli aratıp aratmayacağı da dahil olmak üzere konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizinle paylaşacağız. Bu telefonları ekran, işlemci, depolama, kamera ve batarya açısından kıyaslayarak soru işaretlerinizi gidereceğiz. Hazırsanız gelin, iki modeli karşılaştıralım.

Redmi Note 14 Pro 5G ve Note 15 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Özellik Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 15 Pro 5G Ekran Boyutu 6,67 inç 6,83 inç Ekran Teknolojisi AMOLED AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1220 x 2712 piksel 1280 x 2772 piksel Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı 480Hz 480Hz Maksimum Parlaklık 3000 nit 3200 nit İşlemci Dimensity 7400 Ultra Dimensity 7300 Ultra Arka Kamera 200 MP (f(1.65) ana kamera 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera 2 MP (f/2.4) makro kamera 200 MP (f/1.7) ana kamera 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 20 MP (f/2.2) 20 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi 5110 mAh 6580 mAh Hızlı Şarj 45W 45W RAM 12 GB 8 GB Depolama 512 GB 256 GB Boyutlar 162,33 mm yükseklik 74,42 mm genişlik 8,4 mm (Mercan yeşili ve gece yarısı) / 8,55 mm (Lavanta moru) kalınlık 163,61 mm yükseklik 78,09 mm 7,96 mm kalınlık Ağırlık 190 gram 210 gram

Redmi Note 14 Pro 5G ve ve Note 15 Pro 5G'nin Ekran Farkı Nedir?

Redmi Note 14 Pro 5G, 6,67 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Redmi Note 15 Pro 5G ise 6,83 inçlik AMOLED ekranla geliyor ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık ile kullanıcıları karşılıyor.

Boyut bakımından iki telefon arasında 0,16 inçlik bir fark bulunuyor. Çok büyük bir fark olmasa da klavyede daha rahat yazma ve biraz daha geniş görüntü avantajı elde etmeye yardımcı olacaktır. Diğer yandan iki cihazda da AMOLED ekran mevcut. Bu, derin siyahlar elde etmeye yardımcı oluyor ve genel olarak canlı renklere sahip oluyorsunuz. Yani her iki model de size aynı deneyimi sağlıyor.

Note 14 Pro 5G de Note 15 Pro 5G de aynı yenileme hızına sahip. Animasyonların daha akıcı hissettirmesini sağlayacak seviyedeler. Benzer şekilde dokunmatik örnekleme hızı da değişmiyor. İki telefon da ekrana dokunmaları oldukça kısa sürede algılanmasını sağlıyor. Maksimum parlaklık değerine baktığımızda ise küçük bir fark olsa da avantajın Redmi Note 15 Pro 5G'de olduğunu görüyoruz. Note 14 Pro 5G'ye göre ekranı güneş altında daha net görmeye yardımcı olacaktır.

Kazanan: Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G ve ve Note 15 Pro 5G'nin İşlemci Farkı Nedir?

Redmi Note 14 Pro 5G, gücünü Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alıyor. Daha önce POCO X7 serisinin standart modelinde de gördüğümüz bu işlemci, Zenless Zone Zero'da orta grafik ayarlarında özellikle yoğun efektler içeren yeteneklerle savaşırken 20-25 civarında FPS elde etmeye olanak sağlıyor. En çok oynanan mobil oyunlardan biri olan PUBG Mobile'da ise düşük grafik ayarlarında 60 FPS veriyor.

Note 15 Pro 5G'de ise Dimensity 7400 Ultra işlemcisi mevcut. Bu işlemci de Dimensity 7300 Ultra'ya benzer şekilde PUBG Mobile'da düşük ayarlarda 60 FPS almanıza olanak tanıyor. Delta Force'ta ise HD ayarlarda 50 FPS görebiliyorsunuz. Genshin Impact'te düşük grafik ayarlarında ortalama olarak 30-40 FPS görmenizi sağlarken Call of Duty Mobile'da ise düşük ayarlarda 60 FPS elde edebiliyorsunuz. Tabii, bu değerlerin cihazı oyun için optimize eden Game Turbo etkinken görüldüğünün altını çizmekte fayda var.

Genel olarak ele alacak olursak Note 15 Pro 5G'deki Dimensity 7400 Ultra'nın bir önceki modelin işlemcisine göre oyunlarda daha iyi performans gösterdiğini söylemek mümkün. Özellikle Game Turbo etkin olduğu sürece popüler mobil oyunları keyif alarak oynayabilirsiniz. Note 14 Pro 5G çok yoğun kaynak tüketen oyunlarda biraz zorlanabilir ancak Note 15 Pro 5G, çok yüksek FPS vermese de bu oyunları sorunsuz çalıştırmanızı mümkün kılacaktır.

Kazanan: Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G ve ve Note 15 Pro 5G'nin Kamera Farkı Nedir?

Redmi Note 14 Pro 5G, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameraya sahip. Note 15 Pro 5G'de ise 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Kamera tarafında iki telefon arasındaki fark üçüncü kamerada çıkıyor. Redmi Note 14 Pro 5G, ana kamera ve ultra geniş açılı kameranın yanı sıra makro kamera da içeriyor. Bu, yakın mesafedeki küçük ayrıntıları daha net şekilde yakalamayı mümkün kılıyor. Note 15 Pro 5G'de ise makro kamera bulunmuyor. Elbette ki günlük kullanımda çok büyük fark olmayacaktır ama Redmi Note 14 Pro 5G, yakın plan çekimlerde Note 15 Pro 5G'ye göre daha avantajlı olacaktır.

Kazanan: Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G ve ve Note 15 Pro 5G'nin Batarya Farkı Nedir?

Redmi Note 14 Pro 5G, 5.110 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Note 15 Pro 5G'de ise 6.580 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Note 15 Pro 5G, batarya konusunda açık ara önde. Bu modeli tercih edecek olan kişiler, bir önceki modele göre daha uzun bir kullanım süre elde edecektir. Öte yandan her iki model de 45W hızlı şarj desteği sunuyor ki bunun ikisi için de yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan: Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G ve Note 15 Pro 5G'nin RAM / Depolama Farkı Nedir?

Redmi Note 15 Pro 5G, Türkiye'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile sunuluyor. Redmi Note 14 Pro 5G ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bilmeyenler için RAM, aynı anda birden fazla uygulama kullananlar, bölünmüş ekranla eş zamanlı olarak farklı işlemler gerçekleştirenler için kritik öneme sahip. Bu değer ne kadar yüksek olursa o kadar iyi performans elde ediliyor.

Depolama alanı, cihazda ne kadar dosya barındırabileceğinizi belirliyor. Eğer bulut depolama hizmeti kullanma gibi alışkanlığınız yoksa ve cihazda biriken dosyaları temizlemiyorsanız mümkün olduğunca yüksek depolama alanı tercih etmelisiniz. Örneğin Note 15 Pro 5G'nin 256 GB'lık depolama alanı çok yüksek boyuta sahip dosyalar barındırmayanlar için uygun ama bu konuya çok dikkat etmeyenler için bir noktadan sonra yetersiz kalabilir.

Kazanan: Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G ve Note 15 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14 Pro 5G (12 GB RAM + 512 GB depolama): 25 bin 999 TL

25 bin 999 TL Redmi Note 15 Pro 5G (8 GB RAM + 256 GB depolama): 30 bin 999 TL

Redmi Note 14 Pro 5G, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Note 15 Pro 5G ise şu an 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 30 bin 999 TL'ye kullanıcılar tarafından alınabiliyor. Note 15 Pro 5G için şu anda başka RAM ve depolama seçeneği sunulmadığının altını çizelim.

Redmi Note 14 Pro 5G mi, Note 15 Pro 5G mi Satın Alınmalı?

Redmi Note 15 Pro 5G, ekran, işlemci ve batarya konusunda Note 14 Pro 5G'ye göre belirli avantajlara sahip. Eğer bu modeli seçerseniz size daha büyük ekran ve daha yüksek parlaklık değeri sunacaktır ama görüntü kalitesi genel olarak Note 14 Pro 5G ile aynı olacaktır. Oyun konusunda önceki modele göre biraz daha iyi performans gösterirken (çoğu zaman fark etmesi zor) asıl farkını ise batarya tarafında görmenizi sağlayacaktır. 6.580 mAh batarya kapasitesi sayesinde telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmazsınız.

Redmi Note 14 Pro, kamera tarafında sadece yakın çekimlerde küçük bir fark ortaya koyuyor. 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera sayesinde yakın çekim yaparken detayların daha net çıkmasını sağlıyor. Tabii, asıl avantajını RAM ve depolama konusunda görüyoruz. Redmi Note 15 Pro 5G, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunarken bu model ise kullanıcıların karşısına 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile çıkıyor.

Yüksek RAM kapasitesi sayesinde aynı anda birçok işlem gerçekleştirmek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak gibi işlemler oldukça zahmetsiz hâle geliyor. Yüksek depolama alanı sayesindeyse kullanılabilir alanın dolup dolmayacağı hakkında endişelenmenize gerek kalmıyor. Telefonu eğer çok yüksek çözünürlüğe sahip videolarla dolduran biri değilseniz Redmi Note 15 Pro 5G'ye göre depolama alanını doldurmak çok daha zor olacaktır.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Redmi Note 14 Pro 5G'nin daha mantıklı bir seçenek olduğunu söylemek mümkün. Aradaki 5 bin TL'lik fiyat farkı bulunuyor fakat Note 14 Pro 5G, birçok konuda yeni modele göre önemli avantajlar sağlıyor. Eğer iki model arasında kaldıysanız, genel olarak PUBG Mobile gibi popüler oyunlarda zaman geçiriyorsanız ve aynı anda birden fazla uygulama kullanma eğilimindeyseniz Note 14 Pro 5G'yi tercih edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Eğer sınırlı bütçem olsaydı ve bu iki akıllı telefondan birini seçmek zorunda olsaydım tercihim Redmi Note 14 Pro 5G'den yana olurdu. Öyle ki iki telefon arasında fark yok denecek kadar az. Hatta gerek RAM gerek depolama alanı gibi konularda Redmi Note 14 Pro 5G kendinden sonraki modelin önünde konumlanıyor. Fiyatı da Note 15 Pro 5G'ye çok uygun. O yüzden bir önceki modeli seçmenin daha yerinde bir karar olacağı kanaatindeyim.