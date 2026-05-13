Oyun İçin Tablet Alacaklara En İyi Uygun Fiyatlı Modeller

Mobil oyun dünyası her geçen gün gittikçe büyüyor. Artık sadece telefonlar değil, tabletler de mobil oyun deneyiminin bir parçası oldu. Ancak günümüzdeki artan donanım fiyatları maalesef, tabletleri de vurdu. Bu da oldukça can sıkıcı bir durum. Neysek ki 2026 yılında, cebiniz yormadan hâlâ yeterli performans sunan tabletler var. Peki, uygun fiyatlı akıcı ve takılmadan oyun oynabileceğiniz tablet neler? İşte, bu rehberde sizler için en iyi ucuz oyun tabletlerini listeledik.

Oyun Oynamak İçin En İyi Ucuz Tabletler Hangileri?

1. Redmi Pad Pro 2 Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 16.400 TL

Redmi Pad 2 Pro, "ucuz ama güçlü" tanımının tam karşılığı. Cihaz gücünü 4. nesil Snapdragon 7s serisi işlemciden ve 8 GB RAM'den alıyor. RAM, cihazın kısa süreli hafızasıdır; yüksek olması oyun sırasında veya menüler arasındaki geçişlerde cihazın donmasını ve yavaşlamasını tamamen engeller.

Cihaz ayrıca 12.1 inçlik 2.5K çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120 Hz. Bu yüksek ekran yenileme hızı özellikle PUBG veya Fortnite gibi rekabetçi oyunlar oynarken rakiplerinizin hareketlerini çok daha net ve erken görmenizi sağlıyor.

Batarya kısmında ise Redmi Pad Pro 2, 12.000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip. Böylece tek şarjla saatlerce oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca 33W'lık hızlı şarj desteğiyle kısa bir süre içerisinde tabletin bataryası tam doluluğa ulaşabiliyor.

Tablet ses sistemi tarafında ise Dolby Atmos destekli 4 adet hoparlör bulunuyor. Dolby Atmos sayesinde hoparlörler, sesi dört bir yana dağıtarak oyunlarda üst düzey bir ses performansı gösterir. Böylece oyunlarda rahatça ses kasabilirsiniz.

2. Xiaomi Pad 7 Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 18.000 TL

Xiaomi Pad 7, bütçesini biraz daha esnetip daha iyi performans isteyenler için iyi bir seçenek. Tabletin en dikkat çekici özelliği 3. nesil Snapdragon 7+ işlemcisi. Bu işlemci sayesinde Genshin Impact gibi ağır grafiklere sahip oyunları zorlanmadan oynayabilirsiniz. Ayrıca tablet, HyperOS 2.0 sayesinde oyunları çok daha hızlı bir şekilde yüklüyor.

RAM tarafında ise cihaz, 12 GB LPDDR5X RAM'e sahip. Bu RAM sayesinde, oyunları hiçbir donma ve kasma yaşamadan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Tablet, ekranıda kullanıcıları oldukça tatmin edecek seviyede. Cihaz, 11.2 inçlik 3.2K çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. 800 nit parlaklık değeriyle bu ekran, oyunculara üst düzey bir görsel kalite sunuyor. Xiaomi, 144 Hz ekran yenileme hızıyla rekabetçi oyunları oynamayı sevenleri de unutmamış.

Pil tarafında ise tablet, 8850 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu da uzun süreler boyunca rahatça oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca 45W'lık hızlı şarj desteğiyle kısa bir süre içerisinde cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ses tarafında da Xiaomi, tabletlerinde kullanmayı alışkanlık haline getirdiği Dolby Atmos destekli hoparlörleri Xiaomi Pad 7'de kullanmış. Bu sayede ses anlamında da herhangi bir performans kaybı yaşamıyorsunuz. Xiaomi Pad 7, eğer bütçenizi biraz esnetebiliyorsanız sizin için güzel bir terchi olacaktır.

3. Lenovo Tab P12 Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 30.000 TL

İşlemci kadar benim için ekran büyüklüğüde önemlidir, diyorsanız Lenovo Tab P12 tam size göre. Tablet, 12.7 inçlik 3K çözünürlüklü ekranıyla oyun deneyiminizi üst seviyeye çıkarıyor. Cihaz standart 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olsa da sunduğu devasa ekran boyutuyla bu açığı kapatıyor. Özellikle Clash of Clans gibi strateji oyunları oynamayı seviyorsanız, büyük ekranlı bir tableti seçmeniz iyi bir tercih olacaktır.

Lenovo, işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 7050 işlemcisini kullanmış. İşlemcinin 8 çekirdekli yapısı sayesinde arka planda diğer uygulamalar açıkken bile oyun performansında herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Ayrıca cihaz, güncel mobil oyunlarda herhangi bir donma veya kasma yaşamayacağınız 8 GB bir RAM'e sahip.

Pil kısmında ise tablet, 10.200 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. Ayrıca cihazda kullanılan Dolby Atmos destekli dört adet JBL hoparlörler sayesinde, oyunlardaki ayak seslerini ve çevresel sesleri net bir şekilde veriyor. Lenovo Tab P12, tüm özelliklerini göz önüne aldığımızda oyun oynamak için tablet arıyorsanız mutlaka listenizde olmalı.

4. REDMAGİC Astra Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 28.500 TL

REDMAGİC Astra, küçük yapısına rağmen tam bir oyun canavarı. Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden akıyor. Cihaz bu güçlü çip sayesinde en ağır grafikli oyunları en yüksek ayarlarda bile herhangi donma yaşatmadan oynatıyor.

Ekran tarafında ise tablet, 9.06 inçlik 2.4K çözünürlüklü OLED panel ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, OLED paneli sayesinde ekrandaki görüntüleri kullanıcılara daha canlı bir şekilde sunuyor. Ayrıca, ekran 165 Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede, tablet özellikle FPS oyunlarda yağ gibi akıyor.

Cihazdaki en iyi özelliklerden biri de 13 katmanlı ICE-X aktif soğutma sistemi bulunuyor. Sistemin içerisindeki fam sayesinde tablet, en ağır oyunlarda bile ısınmıyor ve performans kaybı yaşamıyor. Ayrıca tablet 8.200 mAh'lik uzun saatler oyun oynamaya yetecek bir bataryaya sahip.

Tablet bellek kısmında ise 12 GB'dan 24 GB'a kadar varan RAM kapasitelerine sahip. Aynı şekilde depolama kısmında ise kullanıcılara 256 GB'dan 1 TB'a kadar varan seçenekler sunulmuş. Eğer bütçe kısmında çok fazla kısıtlamanız yoksa REDMAGİC Astra ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

5. Huawei 11.5 S Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 24.000 TL

Huawei 11.5 S, özel PaperMatte ekran teknolojisiyle oyunculara üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. Tabletdeki bu mat ekran yüzeyi, dışarıdan gelen ışık parlamalarını tamamen engeller ve göz yorgunluğunu ciddi oranda azaltır. Sabaha kadar süren oyun gecelerinde veya dış mekanda otururken, bu ekranın farkını daha iyi anlayacaksınız.

Tablet, işlemci tarafında ise Kirin T92C serisi bir çip bulunuyor. Bu işlemciye, 12 GB RAM eşlik ediyor. İşlemcinin genel manada orta segment ve rekabetçi oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırsa da ağır grafikli oyunlarda takılmalar veya donmalar yaşatabileceğini hatırlatmak isteriz.

Tablet ekran tarafında ise 11.5 inçlik 2.8K çözünürlüklü LCD panel ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekran 144 Hz yenileme hızına sahip. Böylece Call of Duty Mobile gibi rekabetçi oyunlarda reflekslerinizi en hızlı şekilde ekrana yansıtabiliyorsunuz. Wi-Fi 6 desteği sayesinde ise tablet, internet ağıyla kararlı ve hızlı bir şekilde bağlantı kurarak ping yükselmelerinin önüne geçiyor.

Pil tarafında ise tablet, 8800 mAh'lik bir bataryaya sahip. Böylece uzun saatler boyunca tek şarjla oyun kesintisiz bir şekilde oyun oynabiliyorsunuz. Ayrıca, cihaz 40W'lik bir hızlı şarj desteğini de sahip.

6. POCO Pad X1 Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 15.500 TL

POCO Pad X1, gücünü 3. nesil Snapdragon 7+ işlemciden alıyor. Bu işlemci amiral gemisi cihazlar gibi en ağır grafikleri oyunları bile zorlanmadan yüksek ayarlarda çalıştırabiliyor. Bu güçlü işlemciye, 8 GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor. Böyle en iyi grafikli oyunları oynarken bile herhangi bir donma ve kasma durumuyla karşılaşmıyorsunuz.

Tablet, ekran tarafında ise 11.2 inçlik 3.2 çözünürlüğünde LCD bir panel ile bizi karşılıyor. Ayrıca ekran, 144 Hz yenileme hızına sahip. Bu da oyunlarda ihtiyacınız olan akıcılığı fazlasıyla sağlıyor. Depoloma kısmında ise cihaz, 512 GB'lık bir depolama alanına sahip.

Oyuncular için şarj süresi kritik bir detaydır. POCO Pad X1, 8850 mAh'lik bataryası ve 45W hızlı şarj desteğiyle bu sorunu ortadan kaldırıyor. Böylece, hem saatlerce oyun oynayabilir hem de şarjınız bittiğinde çok kısa bir süre içerisinde oyuna yeniden dönebilirsiniz.

7. Casper PAD H10 Neden En İyi Ucuz Oyun Tableti?

Fiyat: 18.000 TL

Yerli üretim Casper PAD H10, bütçenizi çok fazla yormadan mobil oyun ihtiyaçlarınıza cevap veren bir cihaz. Tabletin içerisindeki MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8GB RAM, orta segment oyunları sorunsuzca çalıştırabilir. İşlemcinin ağır grafikli oyunlarda zorlanabileceğini belirtelim.

Tablet, ekran kısmında ise 12.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü OLED bir panel ile karşımıza çıkıyor. Ekran OLED panel sayesinde günlük içerik tüketimi ve mobil oyunlar için standart net ve keskin bir görüntü sunuyor. Cihazın ekran yenileme hızı ise 60 Hz değerinde.

Cihaz pil tarafında ise 10.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Tabletin donanımı çok fazla güç tüketmediği için batarya rahatlıkla size tam gün bir kullanım sunacaktır. Casper PAD H10, sunduğu özelliklerle, ilk tabletini alacak gençler için ekonomik bir seçenek olacaktır.

Sizin İçin En İyi Seçenek Hangisi?

Gördüğünüz gibi 2026 yılında oyun oynamak için servet harcamanıza gerek yok. Gelişen teknoloji sayesinde RAM, işlemci ve ekran yenileme hızı gibi kritik özellikler artık daha uygun fiyatlı cihazlarda da standart hale geldi. Seçim tamamen sizin bütçenize ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı.

Eğer en yüksek grafiklerde takılmadan oyun oynamak istiyorsanız Xiaomi Pad 7 veya REDMAGIC Astra'yı tercih edebilirsiniz. Bütçeniz kısıtlıysa ama iyi de bir oyun performansı istiyorsanız POCO Pad X1 sizin için güzel bir seçenek olacaktır. Unutmayın en iyi tablet en pahalı olanı değil içerisindeki teknik özelliklerin sizin ihtiyacınıza en iyi cevap verdiği cihazdır.