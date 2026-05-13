2026'da 50 Bin TL'ye M4 Mac mini Alınır mı?

Evinde devasa boyutlarda kasa bilgisayarlara ayıracak alanı olmayan kullanıcılar genellikle Apple’ın Mac mini gibi küçük ama güçlü ürünlerine yöneliyor. Peki 2026 itibarıyla M4 işlemcili Mac Mini satın alınır mı? Bu içeriğimizde bu küçük bilgisayarın özelliklerine bakacağız ve satın alınıp alınamayacağını değerlendireceğiz.

M4 Mac Mini Özellikleri Neler?

Çip: Apple M4

CPU: 10 çekirdekli

GPU: 10 çekirdekli

Bellek: 16 GB (24 GB opsiyonel)

Depolama: 512 GB SSD (1 TB, 2 TB opsiyonel)

Ekran desteği: Aynı anda 3 ekran; 2× Thunderbolt (6K'ya kadar) + 1× Thunderbolt (5K) veya 1× HDMI (4K)

Ön bağlantı noktaları: USB-C, 3,5 mm kulaklık jakı

Arka bağlantı noktaları: HDMI, Gigabit Ethernet, 3× Thunderbolt 4 (USB-C)

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.3

M4 Mac Mini İşlemcisi Nasıl?

İsminden de anlaşılacağı üzere Mac Mini'de Apple'ın kendi üretimi M4 işlemcisine yer veriliyor. Bu yonga seti ikinci nesil 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bununla birlikte 28 milyar transistöre sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biraz daha açacak olursak transistörler ne kadar fazlaysa işlemciler o kadar güçlü ve yetenekli oluyor.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Örneğin, 3 nm üretim teknolojisine sahip bir yonga seti 4 nm tabanlı rakiplerinden daha hızlı çalışıyor, daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Tabii donanımların genel performansını belirleyen tek unsur nanometre değeri değil. Çekirdek yapısı, frekans hızları ve yazılım optimizasyonu gibi detayları da unutmamak gerekiyor.

M4 işlemcisinde dört adet performans çekirdeği ve altı adet verimlilik çekirdeğinden oluşan 10 çekirdekli bir CPU bulunuyor. Bu kapsamda performans çekirdekleri oyun oynama ve video render alma gibi yoğun işlem gücü gerektiren görevlerde kullanılırken, internet gezintisi gibi daha basit işlemlerdeyse verimlilik çekirdekleri devreye giriyor.

Donanım bunlara ek olarak 10 çekirdekli bir GPU da sunuyor. Bu grafik biriminin en önemli özelliklerinden birisi de Dinamik Önbellekleme teknolojisi diyebiliriz. Bunu biraz daha açacak olursak eski nesil grafik kartlarında önbelleğin ne kadarının hangi iş için kullanılacağı önceden sabit olarak belirleniyordu.

Bu durum da bazen önbelleğin verimsiz kullanılmasına ve doğal olarak performans kayıplarına yol açıyordu. M4’ün grafik biriminde ise böyle bir durum söz konusu değil. Dinamik Önbellekleme teknolojisi sayesinde grafik işlemcisi önbelleği ihtiyaca göre dağıtıyor. Yani hangi işlem ne kadar kaynağa ihtiyaç duyuyorsa o kadar alıyor. Bu da hem performansı hem de verimliliği artırıyor.

M4 Mac Mini'nin oyun performansı da fazlasıyla etkileyici diyebiliriz. Bu doğrultuda Cyberpunk 2077’nin 40 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Bununla birlikte Death Stranding ise 80 FPS’te oynanabiliyor. Yani bu ürünün ana odağı oyunlar olmasa da gayet başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

M4 Mac Mini Bağlantı Noktaları Neler?

M4 Mac Mini'nin ön tarafında USB 3 destekli iki adet USB-C girişi ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Arkasında ise bir adet HDMI, bir adet Ethernet ve üç adet Thunderbolt 4 (USB-C) portu yer alıyor. Bununla birlikte ürünün aynı anda üçe kadar ekran bağlama desteği sunduğunu belirtelim.

Ethernet, internete kabloyla bağlanmak için tercih edilebilecek bir bağlantı noktası diyebiliriz. HDMI girişi monitör veya TV’ye görüntü aktarmak için kullanılıyor. Thunderbolt ise USB-C girişini kullanan ancak USB-C’den çok daha yüksek hız ve yeteneklere sahip bir bağlantı teknolojisi demek mümkün. Bu teknoloji sayesinde şarj, veri ve görüntü aktarımı için ayrı kablolar kullanmaya gerek kalmadan tüm işlemler tek bir bağlantı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

M4 Mac Mini Fiyatı Ne Kadar?

Apple'ın web sitesine baktığımızda M4 Mac Mini'nin an itibariyle 50.499 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görebiliyoruz. İşte M4 Mac Mini'nin fiyatları;

16 GB + 512 GB: 50.499 TL

16 GB + 1 TB: 62.999 TL

16 GB + 2 TB: 87.999 TL

24 GB + 512 GB: 62.999 TL

24 GB + 1 TB: 74.499 TL

24 GB + 2 TB: 100.499 TL

2026'da M4 Mac Mini Satın Alınır mı?

Bu soruya kısmen evet cevabını verebiliriz. Eğer sık sık dışarı çıkan ve işlerini kafe ya da restoran gibi farklı ortamlarda yapan biriyseniz Mac Mini M4 yerine MacBook serisine yönelmeniz daha doğru olabilir. Ancak evden çalışıyor ve sürekli sabit bir konumda bulunuyorsanız M4 Mac Mini sizin için uygun bir tercih olacaktır. Ürün hem fazla yer kaplamaması hem de güçlü teknik özellikleriyle sizi fazlasıyla memnun edecektir diyebiliriz.

Editörün Yorumu

M4 Mac Mini’nin özellikleri beni gerçekten etkiledi. Ancak yukarıda da belirttiğim üzere ben sık sık dışarı çıkan ve işlerini farklı ortamlarda yapan bir kullanıcıyım. Bu yüzden şu anda M4 MacBook Air kullanıyorum. Eğer sürekli evden çalışan biri olsaydım MacBook Air yerine kesinlikle M4 Mac Mini’yi tercih ederdim. Üç adede kadar ekran desteği, minimal tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle her açıdan oldukça tatmin edici bir seçenek olurdu diye düşünüyorum.