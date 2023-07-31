ClipDrop AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Grafik tasarım sektöründe adı sık duyulmaya başlayan bir uygulama olarak ClipDrop karşımıza çıkıyor. Yapay zeka desteğiyle grafik işlerinizi kolaylaştıran ClipDrop, hem profesyonel hem de amatörlerin kullanabileceği bir yazılıma ve ara yüze sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Fotoğraf düzenleme alanında Photoshop, Illustrator ve Canva gibi programlarla entegre olabilen ClipDrop sayesinde önceden veya anlık olarak çektiğiniz fotoğrafları tek tıkla eşsiz bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Peki, tam olarak ‘ClipDrop AI Nedir?’ ve bu uygulama nasıl kullanılır? diye merak ediyorsanız, işte ClipDrop AI hakkındaki detaylar!

ClipDrop AI Nedir?

Gerçek hayattaki görüntüleri özgürce düzenleyerek yepyeni dijital görseller elde etmenize imkân tanıyan bir yapay zeka aracı olarak ClipDrop’u tanımlayabiliriz. Bu uygulamada görsel düzenlemelerine ilişkin öyle çok ve işlevsel araç sunuluyor ki, her biri işlenen görsellere profesyonel bir yorum katmayı başarıyor.

ClipDrop AI ile görsel düzenlemek için öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Bu üyelik için ücretli ve ücretsiz alternatifler mevcut. Ücretsiz üyeliklerde bazı araçları sınırlı sayıda kullanabiliyorsunuz. Bazı araçlarda ise belli bir çözünürlüğe kadar kullanma imkânınız bulunuyor. Ücretli üyelikte de bazı kısıtlamalar mevcut.

ClipDrop AI Düzenleme Araçları Neler?

ClipDrop web sitesine giriş yaptığınızda karşınıza ilk etapta kullanabileceğiniz araçlar çıkıyor. Girdiğiniz prompt’a uygun yeni görseller üretebileceğiniz bir ‘generate’ aracıyla birlikte daha birçok araç sıralanıyor. Üye girişi yapmadan bu araçları deneme şansınız var. Ancak düzenli kullanım için giriş yapmanız gerekiyor. ClipDrop AI’da yararlanabileceğiniz araçlar ve işlevleri şu şekilde:

Uncrop: Mevcut görselinizi sisteme yüklediğinizde bu görseli yapay zeka desteğiyle genişletmenize yardımcı olarak boşlukları görselin esas haline uygun olarak estetik bir biçimde dolduruyor.

Reimagine XL: Stable Diffusion teknolojisini kullanarak sisteme yüklediğiniz görsele benzer farklı varyasyonlar sunuyor.

Stable Doodle: Doodle olarak yaptığınız çizimleri saniyeler içinde gerçek bir görüntüye dönüştürmeye yarıyor.

Cleanup: Resimlerinizdeki gereksiz yazı, görsel ve ışık efektlerini temizlemek için kullanılıyor.

Remove Background: Resmin arka planını kaldırarak esas odak noktasını resimden soyutlamak için kullanılıyor.

Relight: Fotoğraflarınızdaki dengesiz aydınlatma ve ışık etkilerini yok etmek için kullanabileceğiniz bir araç. Daha estetik bir ışık performansı elde etmenizi sağlıyor.

Image Upscaler: Saniyeler içinde resimlerinizin çözünürlüğünü ve boyutunu arttırmaya yarıyor.

Replace Background: Herhangi bir objenin arkasına girdiğiniz prompt’a uygun backgroundların gelmesini sağlıyor. Böylece öne çıkardığınız imaj farklı arka fonlarla dikkat çekici görseller haline dönüşebiliyor.

Text Remover: Sokak tabelalarından not defterlerine farklı yüzeylerdeki metinleri silmenizi sağlıyor.

ClipDrop AI Nasıl Kullanılır?

ClipDrop uygulamasını kullanmak için yukarıda listelediğimiz araçlardan herhangi birine tıklayıp açılan ekrana düzenlemek istediğiniz görseli sürüklemeniz yeterli oluyor.

Bunun yanında dilerseniz uygulamanın size sunduğu örnek görselleri kullanarak da çeşitli denemeler yapabilirsiniz. Eğer yeni bir görsel oluşturmak amacıyla ClipDrop’u kullanacaksanız isteğinize uygun bir prompt belirleyerek Generate tool ile yepyeni görseller üretebilirsiniz.