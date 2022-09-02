CloudFlare Nedir, Ne İşe Yarar?

CloudFlare nedir sorusunun yanıtı, çok sayıda internet kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda çoğu internet sitesinin tercih ettiği hizmete ilişkin merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve popüler hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gün içerisinde internette gezinirken bazı web sitelerini ziyaret etmeye çalıştığınızda önce sitenin ana sayfası yerine CloudFlare yazısı ile karşılaşabilirsiniz. CloudFlare yazısının hemen ardından web sitesi görüntülenecektir. Peki, bu hizmetin tam olarak işlevi nedir?

CloudFlare Nedir?

En popüler içerik dağıtım ağlarından bir tanesi olan (CDN), dünyanın farklı yerlerinden çalışan pek çok hızlı sunucudan oluşan bir sistemdir. Bir sunucuya coğrafi olarka daha yakın olmak genellikle daha yüksek yükleme hızının elde edilmesini sağlar. CDN'ler herhangi bir yerden bir web sitesinin makul bir hızda yüklenmesine yardımcı olur.

CloudFlare sitenize giren ziyaretçilerle değişik kıtalara yayılmış kendi sunucuları arasında bir proxy (cache) hizmeti sunan ücretsiz bir sistemdir. Bir proxy servisi gibi hareket ederek, siteniz içerisinde bulunan statik içerikleri cache'ler (önbellekleme) ve böylelikle siteniz üzerine gelen sorgu sayısını en aza indirir.

Sunucunuz üzerinde bulunan sitenizi önbelleğe almak dışında, gelebilecek olan temel saldırılara karşı koruyan ekstra bir sunucu görevini de üstlenen CloudFlare sunucunuzda bir sıkıntı olduğu zamanlarda bile sitenizin açık olmasına olanak sağlar. Böylece Spam, SQL Injection ve DDOS gibi saldırılara karşı siteniz her daim korunuyor.

Gelelim benim CloudFlare üzerinde en çok sevdiğim ve bana göre en can alıcı özelliğe. Web sitelerinizi CloudFlare ile yapılandırdığınız zaman ortalama olarak sayfalarınızın açılış hızınızı yüzde 30’a kadar arttırabilir ve sitenizin harcadığı bant genişliğini yüzde 60’lara kadar azaltabilirsiniz.

Şaşırtıcı bir istatistik değil mi? Şimdiye kadar CloudFlare ile tanışmadıysanız, eminim ki yazımızın sonunda birçoğunuz sitenizi Cloudflare ile entegre edeceksinizdir. Cloudflare, dünya genelinde şirketler ve internet siteleri tarafından kullanılan çeşitli CDN'lerden sadece bir tanesidir.

Zaman zaman bir internet sitesini ziyaret etmeye çalıştığınızda Cloudflare yazısı ile karşılaşabilirsiniz. Hizmetin ismini gördükten çok kısa süre içerisinde web sitesi yüklenecektir. Peki, popüler hizmet neler sunuyor?

CloudFlare Ne İşe Yarar?

Site performansı iyileştirme

Bot ve tehdit koruması

Spam yorum koruması

Ziyaretçileri bilgisayarlarındaki tehlikelere karşı uyarma

Çevrim dışı tarama modu

Daha Az CPU Kullanımı

Yeni site istatistikleri

Site Performansı İyileştirme

Site Performansını İyileştirme

CloudFlare’in tüm dünya üzerinde tüm kıtalara yayılmış birçok proxy sunucusu bulunmaktadır. Sitenize gelen ziyaretçilerin coğrafi konumlarını belirleyerek en yakın olan sunucuya bağlantı yapmasını sağlayarak, kullanıcıların sitenize çok daha hızlı ulaşmasına olanak tanımaktadır. Yapılan araştırmalara göre diğerlerine göre daha hızlı olan sitelerde kullanıcılar daha çok zaman geçirmektedir.

Bot ve Tehdit Koruması

CloudFlare farklı birçok kaynak aracılığıyla zararlı olarak belirlenmiş site ve ip adreslerini engellemektedir. Bu sayede sitenize gelebilecek herhangi bir saldırı daha sitenize ulaşamadan engellenecektir. CloudFlare tarafından engellenen olası saldırı ve tehdit unsuru içeren durumları hesabınız altında bulunan “Thread Control” sekmesi altında görüntüleyebilirsiniz.

Spam Yorum Koruması

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan CloudFlare isimli hizmet internet sitenize gelen spam yorum sayısını en aza indirgemek için üçüncü parti birçok uygulamadan yararlanır. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirir.

Ziyaretçileri Bilgisayarlarındaki Tehlikelere Karşı Uyarma

CloudFlare kullanan bir siteye giriş yapan ziyaretçinin bilgisayarında herhangi bir zararlı yazılım veya tehdit unsuru varsa, ziyaretçi bilgisayarında bulunan tehlikeye karşı uyarılır. Bu noktada ziyaretçiler sitenize giriş yapabilmek için gerekli olan Captcha kodunu girmek zorunda kalırlar.

Çevrim Dışı Tarama Modu

Sunucunuzda yaşanan bir problemden dolayı siteniz kapalı kaldığı durumlarda, ziyaretçileriniz CloudFlare tarafından önbelleğe alınan sayfalar yardımıyla sitenizi görüntülemeye devam edebilirler.

Daha Az CPU Kullanımı

Popüler CDN'lerden bir tanesi olan CloudFlare'in kullanım deneyimini en üst seviyeye taşıyan bir özelliği daha bulunuyor. Bu özellik, daha az CPU kullanımıdır. Sunucunuza çok daha az sorgu gönderildiği için sitenizin genel CPU kullanımı düşmektedir.

Yeni Site İstatistikleri

Sitenize giriş ziyaretçileri takip edebilmeniz için kullanabileceğiniz birçok araç bulunmaktadır ama arama moturu tarayıcıları ve gelen tehditler hakkında bir fikriniz yoktur. CloudFlare ile bu istatistiklere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan CDN hizmeti CloudFlare nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayırca DNS ayarları değiştirme yazımıza da göz atabilirsiniz.