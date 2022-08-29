İnternet Nedir? İnternet Nasıl Çalışır?

Savaşların her ne kadar kötü sonuçları olsa da insanlık için yararlı icatların keşfedilmesinede yol açtığını göz ardı etmemek gerekir. Özellikle savaşların olması savunma, saldırı ve iletişim konusunda birçok teknolojinin bulunmasına neden oldu.

1950’li yıllarda bilgisayarların hayatımıza girmesiyle kısa bir süre sonra ABD tarafından 60’lı yıllarda ilk olarak ARPANET kullanıldı. Bu dünya tarihi için yeni bir çağın başlangıcı olacaktı. Öyle ki internetin bulunması birçok mesleği beraberinde doğurdu. Peki, internet tam olarak ne, internet nasıl çalışıyor? Gelin birlikte bakalım.

İnternet Nedir?

İnternet kısaca şöyle tanımlanabilir: Birden fazla bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurması ve iletişim halinde olması denilmektedir. Bu bağlantılara ağ denilmekte. Bir ağ üzerinden oluşturulan bağlantı insanların birbirleriyle iletişimini sağlamaktadır. Peki, internet nasıl çalışır? Yani bilgisayarların birbirleriyle bağlantılı olması ne ifade etmektedir?

Yukarıdaki fotoğrafta dünya üzerinde bulunan internet kablolarını görebilirsiniz.

İnternet Nasıl Çalışır?

İnternetin tanımını yaparken birden fazla bilgisayarın birbirleriyle ağ kurarak iletişim halinde olmasından bahsetmiştik. Yani dünya üzerinde sadece tek bir bilgisayar olsaydı internet diye bir şey olamazdı.

Peki, internetin bilgisayarlar arasındaki görevi ne? Bu konuya örnek vermek daha açıklayıcı olur. Bir bilgisayar üzerinde yazdığınız bir metin dosyası veya oluşturduğunuz herhangi bir görseli insanların görmesini istiyorsanız internet kullanmak zorundasınız.

İnternetin görevini yerine getirmesi için bir server’ın olması gerekir. Serverlar aslında birer bilgisayardır. Serverlar, kişisel bilgisayarlardan farklı bir görünüme sahip olsa da bilgisayarlarla aynı görevi görmektedir. Sadece donanım bakımından farklı özellikler gösterebilir. Örnek vermek gerekirse ECC RAM sunucularda kullanılırken kişisel bilgisayarlarda kullanılmamaktadır.

Peki, internetin çalışması için birden fazla bilgisayarın olması gerektiğini ve bir server’ın olmasını gerektiğini biliyoruz. Ancak bu işlemler nasıl ilerliyor? Yani internet nasıl çalışıyor?İnternet tam olarak, bir kullanıcının kendi bilgisayarından servere yüklediği veriyi diğer bilgisayarların veya mobil cihazların serverdan kendi cihazına yüklemesiyle oluşur. Bu bir iletişim ağı olarak nitelendirilebilir.

Bu konu kafanızı karıştırıyorsa bilgisayarlar nasıl çalışır? Adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Fakat kısaca bahsetmek gerekirse bilgisayarlar elektrikle çalışmaktadır. Buna 0 ve 1 mantığı denilmekte, eğer bilgisayarda elektrik varsa 1 yoksa 0 anlamına gelir. Cihaz üzerinde yaptığınız tüm işlemler bu şekilde yürümektedir. İşlemci 0 ve 1’lerden kodlar oluşturarak kullanıcının anlayabileceği veriler oluşturur.

Deniz altında resmedilen bir internet kablosu.

İnternette bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan 0 ve 1 mantığından gelir. Bir kullanıcı bilgisayar üzerinde yaptığı bir işlemi internete yüklemek istiyorsa kablo bağlantısıyla bilgiler 0 ve 1 komutlarıyla servere yüklenir. O bilgiye ulaşmak isteyen kişi 0 ve 1 komutlarıyla kendi bilgisayarından veya telefonundan serverla iletişime geçer.

Sunucu da burada istenilen bilgileri aynı komutlarla bireysel kullanıcının cihazına verileri gönderir. Kısaca internetin mantığı yukarıda anlatılan gibidir. Ancak internet bu kadar basit görülse dahi birçok protokol ve anlaşmadan geçmektedir.

İnternet nasıl çalışır? Sorusunda birçok insan havadaki sinyallerin iletişimiyle gerçekleştiğini söylemektedir. Bu bilgi yanlış değildir ama havadaki sinyallerden daha çok internet denizin altındaki fiber optik kablolardan sağlanmaktadır.

Öyle ki bu kablolar kıtalararası yol kat etmektedir. Fiber optik kablolar içinde küçük bir cam yapı bulunmaktadır, bu sayede herhangi bir kullanıcının gönderdiği sinyal, ışık hızıyla hareket etmesinden dolayı günümüzün vazgeçilmez iletişim ağı internet ortaya çıkmaktadır. Yani sanılanın aksine dünya üzerindeki internet denizin altındaki kabloların ülkelerdeki sunuculara bağlanmasıyla oluşmakta, az kısmı ise havadan sağlanmaktadır.

Bu aslında kablolu telefonların çalışma mantığından ortaya konulmuştur. Öyle ki birçok internet halen telefon kablolarından kullanıcılara gelmektedir. Hatta Rusya'nın bir dönemler denizin altında bulunan internet kablolarını dinleyerek interneti dinlediği ileri sürülmekteydi.

Bu içeriğimizde internet nedir, internet nasıl çalışır? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım.