Çocuklar İçin En İyi Bilgisayar Tavsiyeleri
Çocuklar için bilgisayar tavsiyelerini sizler için derledik. Peki, çocuklar için en iyi laptoplar neler? Gelin, yakından bakalım.
Her zaman yanımızda olan bilgisayarlar, tüm dünya da salgın gibi yayılmaya devam ediyor. Çocuklarınızında kullandığı ve artık vazgeçilmez parçalarından biri olan bilgisayarlar günümüzde oldukça pahalı bu nedenle sizler için çocuklar için bilgisayar tavsiyelerini yaptık. Peki, çocuklar için bilgisayar tavsiyelerinde neler var?
Çocuklar İçin Bilgisayar Tavsiyeleri (Laptop)
- Asus X515MA-EJ435
- Acer One 14 Z3-471A7 A6-7350B
- HP 14S FQ0014NT
- Dell Vostro 3400
- Lenovo Ideapad 3
- Acer Aspire 3 A315-23
- Lenovo V15 G2 Alc 82KD0041TX
- Casper Nirvana F500.1115-8D00X-G-F
- Lenovo V14 IlL
Asus X515MA-EJ435
Bilgisayar markaları arasında en iyilerinden biri olan Asus, birçok kişi için laptop çıkarmaktadır. Herkesin kullanabileceği bu model aynı zamanda çocuklar için de kullanılabilmektedir.
Asus X515MA-EJ435 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Celeron
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics 600
- Depolama: 256 GB (SSD)
Acer One 14 Z3-471A7 A6-7350B
Bilgisayar tavsiyeleri çocuklar için önemli bir konudur. Çünkü hem kullanışlı olması gerekmekte hem de uzun ömürlü olması gerekmektedir. Bu nedenle devreye Acer markası girebilir. Şık bir tasarıma sahip olan bilgisayar herkes için bilgisayar tavsiyeleri arasına girebilmekte. Ayrıca küçük ekranı oldukça kompakt bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Acer One 14 Z3-471A7 A6-7350B Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD A6
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon Graphics
- Depolama: 256 GB (SSD)
HP 14S FQ0014NT
Çocuklar için bilgisayar tavsiyeleri alırken RAM’in düşük olmaması ve uzun ömürlü olmasından fayda var. 16 GB RAM kapasitesine sahip olan bilgisayar gayet yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
HP 14S FQ0014NT Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 3
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Paylaşımlı
- Depolama: 256 GB (SSD)
Dell Vostro 3400
- İşlemci: Intel Core i3
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Intel HD Graphics
- Depolama: 1 TB (HDD)
Lenovo Ideapad 3
Lenovo markasının en çok tutan serilerinden biri olan Ideapad 3 hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılabilecek bir bilgisayardır.
Lenovo Ideapad 3 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i3 1115G4
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Onboard
- Depolama: 256GB SSD
Acer Aspire 3 A315-23
Yazılım için ve çocuklarınız için bir bilgisayar tavsiyesi istiyorsanız Acer’in Aspire serisine bir göz atabilirsiniz.
Acer Aspire 3 A315-23 Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 5
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon Vega 8
- Depolama: 256 GB (SSD)
Lenovo V15 G2 Alc 82KD0041TX
Tasarım yapacak kişiler için de kullanılacak PC çocuklarınızın makale okurken ödev yaparken kullanabileceği bir laptop’tur.
Lenovo V15 G2 Alc 82KD0041TX Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 3
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon
- Depolama: 256 GB (SSD)
Casper Nirvana F500.1115-8D00X-G-F
Uzun yıllardır bu piyasada olan ve birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan bilgisayar ince ve şık tasarım ile gelmektedir. Ancak Freedos olduğunu yani işletim sisteminizi kendinizin yüklemesi gerektiğini söylemekte yarar var.
Casper Nirvana F500.1115-8D00X-G-F Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i3
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics
- Depolama: 240 GB (SSD)
Lenovo V14 IlL
Bilgisayar markalarından en iyi olanlarından biri de Lenovo’dır. Bu listede de Lenovo’dan bahsetmek olmazdı. Son derece iyi özellikleri bulunan laptop herkes için kullanılabilir.
Lenovo V14 IlL Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics
- Depolama: 256 GB (SSD)
5000 TL Altı Alınabilecek Telefonlar
Akıllı telefonlar çıktıkları tarihten beri sürekli yenilenmekte ve tasarımları güncellenmekte. Fakat, çoğu akıllı telefon 2 veya 3 yıl içinde performansını oldukça düşürmüş oluyor.
Bu içeriğimizde çocuklar için bilgisayar tavsiyelerini derledik. Sizler bu listede hangi bilgisayarların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 10 Bin TL altı alınabilecek bilgisayarlar yazımıza göz atmayı unutmayın.
YORUMLAR