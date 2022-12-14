Çocuklar İçin En İyi Bilgisayar Tavsiyeleri

Her zaman yanımızda olan bilgisayarlar, tüm dünya da salgın gibi yayılmaya devam ediyor. Çocuklarınızında kullandığı ve artık vazgeçilmez parçalarından biri olan bilgisayarlar günümüzde oldukça pahalı bu nedenle sizler için çocuklar için bilgisayar tavsiyelerini yaptık. Peki, çocuklar için bilgisayar tavsiyelerinde neler var?

Çocuklar İçin Bilgisayar Tavsiyeleri (Laptop)

Asus X515MA-EJ435

Acer One 14 Z3-471A7 A6-7350B

HP 14S FQ0014NT

Dell Vostro 3400

Lenovo Ideapad 3

Acer Aspire 3 A315-23

Lenovo V15 G2 Alc 82KD0041TX

Casper Nirvana F500.1115-8D00X-G-F

Lenovo V14 IlL

Asus X515MA-EJ435

Bilgisayar markaları arasında en iyilerinden biri olan Asus, birçok kişi için laptop çıkarmaktadır. Herkesin kullanabileceği bu model aynı zamanda çocuklar için de kullanılabilmektedir.

Asus X515MA-EJ435 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Celeron

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 600

Depolama: 256 GB (SSD)



Acer One 14 Z3-471A7 A6-7350B

Bilgisayar tavsiyeleri çocuklar için önemli bir konudur. Çünkü hem kullanışlı olması gerekmekte hem de uzun ömürlü olması gerekmektedir. Bu nedenle devreye Acer markası girebilir. Şık bir tasarıma sahip olan bilgisayar herkes için bilgisayar tavsiyeleri arasına girebilmekte. Ayrıca küçük ekranı oldukça kompakt bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Acer One 14 Z3-471A7 A6-7350B Teknik Özellikleri

İşlemci: AMD A6

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD Radeon Graphics

Depolama: 256 GB (SSD)

HP 14S FQ0014NT

Çocuklar için bilgisayar tavsiyeleri alırken RAM’in düşük olmaması ve uzun ömürlü olmasından fayda var. 16 GB RAM kapasitesine sahip olan bilgisayar gayet yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

HP 14S FQ0014NT Teknik Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 3

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Paylaşımlı

Depolama: 256 GB (SSD)

Dell Vostro 3400

11: Nesil işlemciye sahip olan Dell laptop 1 TB HDD ile gelmekle kalmayıp aynı zamanda Ubuntu işletim sistemi ile gelmektedir. Fakat işlem sisteminin farklı olması sizi korkutmasın istediğiniz Windows işletim sistemini yükleyebilirsiniz.

Dell Vostro 3400 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i3

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics

Depolama: 1 TB (HDD)

Lenovo Ideapad 3

Lenovo markasının en çok tutan serilerinden biri olan Ideapad 3 hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılabilecek bir bilgisayardır.

Lenovo Ideapad 3 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i3 1115G4

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Onboard

Depolama: 256GB SSD



Acer Aspire 3 A315-23

Yazılım için ve çocuklarınız için bir bilgisayar tavsiyesi istiyorsanız Acer’in Aspire serisine bir göz atabilirsiniz.

Acer Aspire 3 A315-23 Teknik Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 5

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon Vega 8

Depolama: 256 GB (SSD)



Lenovo V15 G2 Alc 82KD0041TX

Tasarım yapacak kişiler için de kullanılacak PC çocuklarınızın makale okurken ödev yaparken kullanabileceği bir laptop’tur.

Lenovo V15 G2 Alc 82KD0041TX Teknik Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 3

AMD Ryzen 3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: AMD Radeon

AMD Radeon Depolama: 256 GB (SSD)



Casper Nirvana F500.1115-8D00X-G-F

Uzun yıllardır bu piyasada olan ve birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan bilgisayar ince ve şık tasarım ile gelmektedir. Ancak Freedos olduğunu yani işletim sisteminizi kendinizin yüklemesi gerektiğini söylemekte yarar var.

Casper Nirvana F500.1115-8D00X-G-F Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i3

Intel Core i3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Depolama: 240 GB (SSD)

Lenovo V14 IlL

Bilgisayar markalarından en iyi olanlarından biri de Lenovo’dır. Bu listede de Lenovo’dan bahsetmek olmazdı. Son derece iyi özellikleri bulunan laptop herkes için kullanılabilir.

Lenovo V14 IlL Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Depolama: 256 GB (SSD)

Bu içeriğimizde çocuklar için bilgisayar tavsiyelerini derledik. Sizler bu listede hangi bilgisayarların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 10 Bin TL altı alınabilecek bilgisayarlar yazımıza göz atmayı unutmayın.