5000 TL Altı Alınabilecek Telefonlar

Akıllı telefonlar çıktıkları tarihten beri sürekli yenilenmekte ve tasarımları güncellenmekte. Fakat, çoğu akıllı telefon 2 veya 3 yıl içinde performansını oldukça düşürmüş oluyor. Bu nedenle uygun fiyatlı yeni bir telefon almayı düşünenler için 5000 TL altı alınabilecek en iyi akıllı telefonları derledik Peki bu telefonlar neler gelin birlikte bakalım.

5000 TL Altı Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy A02S (64 GB)

Samsung Galaxy A03 (64 GB)

Samsung Galaxy M13 (128 GB)

Samsung Galaxy M12 (128 GB)

Samsung Galaxy A13 (64 GB)

TCL 10L (64 GB)

TCL 20L Plus (256 GB)

General Mobile Gm 21 Pro (128 GB)

Reeder P13 Blue Max Pro (256 GB)

Reeder S19 Max Pro (256 GB)

Samsung Galaxy A02S (64 GB)

Büyük ekran boyutu ve yeterli seviyede pil ömrü sayesinde uzun süreli kullanımlara sahip olacak Galaxy A02S, 5000 TL altı en iyi fiyat performans telefonları arasında yer alıyor. A02S modeli diğer telefonlara kıyasla farklı bir arka kapağa sahip.

Samsung Galaxy A02S (64 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.5 inç

RAM: 4 GB

Arka kamera: 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh

Samsung Galaxy A03 (64 GB)

8 çekirdekli işlemciye sahip olan Galaxy A03, 1 TB'a kadar microSD kart desteği sağlıyor. Dolby Atmos desteği sayesinde müzik dinlemenin zevkini yaşayabilirsiniz. Ayrıca cihazın arkasında bulunan iki kameradan biri derinlik kamerası olarak geçiyor makro çekimlere meraklıysanız A03 modelini tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A03 (64 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.5 inç

RAM: 4 GB

Arka kamera: 48 MP + 2 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh

Samsung Galaxy M13 (128 GB)

Arka tarafta 3 kamerası bulunan M13, fiyat performans akıllı telefonları arasında alınabilecek modellerden biridir. Ancak, M13 suya ve toza karşı dayanıklı değildir Bu yüzden kılıfla kullanmanızı tavsiye ederiz.

Samsung Galaxy M13 (128 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.6 inç

RAM: 4 GB

Arka kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

Samsung Galaxy M12 (128 GB)

Arka tarafında 4 kameraya sahip olan Galaxy M12, farklı bir arka kapağa sahip. 19 Saat video oynatma ve 20 saat internet kullanımı sunan model, uzun süre pil ömrüne sahip olduğunu göstermektedir.

Samsung Galaxy M12 (128 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.5 inç

RAM: 4 GB

Arka kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

Samsung Galaxy A13 64 GB

90 Herzt yenileme hızına sahip olan A13 modeli fotoğraf ve video çekmede de başarılı bir performans sağlıyor. Fiyat performans telefonlar arasında yer bulan A13, birçok kullanıcı tarafından beğenilmektedir.

Samsung Galaxy A13 (64 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.6 inç

RAM: 4 GB

Arka kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

TCL 10L (64 GB)

Arka tarafında 4 kamera ve 2 flash'a sahip olan TCL 10L, şık bir tasarıma sahiptir. Uzun ömürlü pil kullanımına sahip olan model aynı zamanda birçok kullanıcının istediği parmak izi okuyucu özelliği telefonun arka taraftafında bulunmaktadır. Birçok telefona kıyasla bu modelin kutu içeriğinde kulaklık bulunmaktadır.

TCL 10L (64 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.53 inç

RAM: 6 GB

Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 4000 mAh

TCL 20L Plus (256 GB)

Bir süredir uygun fiyatlı akıllı telefon ve akıllı saat piyasaya süren TCL markası, 20L Plus modelinde 256 GB'lık hafıza ile telefonda depolama sıkıntısı çeken kullanıcılar için birebirdir. 5000 TL altı alınabilecek en iyi akıllı telefonlar arasında yer alan bu model ayrıca 6 GB RAM’e sahip.

TCL 20L Plus (256 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç

RAM: 6 GB

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh

General Mobile Gm 21 Pro (128 GB)

Birçok değerlendirmeden tam not alan cihaz toplamda 5 kameraya sahip ve depolama sıkıntısı çekenler için 128 GB hafızaya mevcuttur. Geniş ekranı ile keyifli vakitler geçirebileceğiniz General Mobile Gm 21 Pro ayrıca yüz tanıma özelliğine sahiptir

General Mobile Gm 21 Pro (128 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç

RAM: 6 GB

Arka kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh

Reeder P13 Blue Max Pro (256 GB)

Geniş ekranlı bir telefon isteyenler için ve 5.000 TL altı alınabilecek en iyi fiyat performans telefonlardan biri de P13 Blue Max Pro modelidir. Yüksek hafızaya sahip olan telefon yüksek RAM’i sayesinde kullanım esnasında kasma ve donma düşük seviyede yaşanacaktır.

Reeder P13 Blue Max Pro (256 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.5 inç

RAM: 6 GB

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

Reeder S19 Max Pro (256 GB)

Listemizin sonuncusu olan Reeder S19 Max Pro Listede bulunan en geniş ekrana sahiptir. Diğer telefonlarda olan yüz tanıma özelliği bu telefonda maalesef yoktur.

Reeder S19 Max Pro (256 GB) Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç

RAM: 6 GB

Arka kamera: 48 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh

5000 TL altı alınabilecek telefonları yukarıda bulabilirsiniz ancak hatırlatmakta fayda var ki megapikselin her şey olmadığını söyleyebiliriz Hatta bu yüzden iPhone telefonlar Android telefonlara göre neden daha iyi fotoğraf çekiyor öğrenebilirsiniz.

Bu içeriğimizde 5000 TL altı alınabilecek telefonları listeledik. Sizler bu listede hangi telefonların olmasını isterdiniz, Sizce bu listede hangi telefonlar olmamalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıcamerak ediyorsanız yazımıza bir göz atın.