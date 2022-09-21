10 Bin TL Altı Alınabilecek Laptoplar
Uygun fiyatlı laptop almayı düşünenler için 10 bin TL altı alınabilecek laptopları sizler için derledik.
Laptoplar, masaüstü bilgisayarlara kıyasla çok daha avantajlı olsa da donanımların birbirini sıkışık olması nedeniyle yüksek seviyede ısınmaya neden olmaktadır. Öyle ki masaüstü bilgisayarlar laptoplara göre çok daha az veya yavaş ısınır. Peki, dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız 10.000 TL altı alabileceğiniz laptoplar/bilgisayarlar neler gelin birlikte bakalım.
10 Bin TL Altı Laptop Önerileri
- Monster Huma H5 V3.1
- Lenovo V14 G2 ITL
- Lenovo V15 82NB003GTX
- Lenovo IdeaPad 3 81WB01EGTX
- Acer Extensa EX215-54
- Casper Nirvana X500.1021-8D00X-G-F
- Acer Aspire 3 A315-57G
Monster Huma H5 V3.1
Oyuncu bilgisayarı denilince akla gelen Monster, uygun fiyatlı bilgisayar denilince de akla gelmektedir 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bilgisayar, işletim sistemi olmadan gelmektedir. Ancak, laptop'un birçok kullanıcı tarafından tam not aldığını söylemek isteriz.
Monster Huma H5 V3.1 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 11. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics (Paylaşımlı)
- SSD: 500 GB
Lenovo V14 G2 ITL 82KA00ECTX
Bilgisayar denilince akla gelen Lenovo, laptop dünyasında en kaliteli bilgisayarlar üretmektedir. Hatta birçok kullanıcı Lenovo bilgisayarları uzun yıllardır kullanmaktadır. 256 GB Hafıza ile gelen bilgisayar hard disk bulundurmamaktadır.
Lenovo V14 G2 ITL 82KA00ECTX Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 11. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce MX350 2 GB
- SSD: 256 GB
Lenovo V15 82NB003GTX
Windows 10 işletim sistemi ve işlemcide bulunan 6 MB cache hafızası fiyat performans laptop açısından oldukça başarılıdır. Ayrıca 4.2 GHz işlemci hızı ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunan laptop, en iyi fiyat performans bilgisayarlar arasında yer almaktadır.
Lenovo V15 82NB003GTX Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce MX330 2 GB
- SSD: 512 GB
Lenovo IdeaPad 3 81WB01EGTX
Lenovo bilgisayarların en çok giden serisi Idepad 3, 10.000 TL altı alınabilecek laptoplar arasında karşımıza geliyor 3200 MHz RAM hızını bulan laptop, şık tasarımı ile birçok kullanıcıdan tam not aldığını söyleyebiliriz.
Lenovo IdeaPad 3 81WB01EGTX Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Paylaşımlı)
- SSD: 512 GB
Acer Extensa EX215-54
4.2 GHz maksimum işlemci hızı bulunan laptop, i5 11 nesil işlemci ile karşımıza gelmekte. Şık tasarımı ile kullanıcılara keyifli vakitler yaşatmaktadır.
Acer Extensa EX215-54 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 11. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Paylaşımlı dahili ekran kartı
- SSD: 512 GB
En İyi Fiyat Performans Ekran Kartı Önerileri
Birçoğumuzun bildiği üzere ekran kartları bilgisayar performansı için olmazsa olmazdır. Kripto ve oyun sektörü ile birlikte daha da popülerleşen ekran kartları her geçen gün talep görmekte.
Casper Nirvana X500.1021-8D00X-G-F
Fiyat performans bilgisayarlar arasında en çok bilinen markalardan biri de Casper’dır. 6 saat ve üstü şarj süresi bulunan laptop 60 Hertz ekran yenileme hızına sahiptir. Ayrıca i5 10. nesil işlemci ile gelen bilgisayar 6 MB cache bulundurmakta.
Casper Nirvana X500.1021-8D00X-G-F Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Paylaşımlı)
- SSD: 240 GB
Acer Aspire 3 A315-57G
3200mhz RAM hızı ve harici GeForce ekran kartı ile karşımıza gelen Acer laptop, maksimum 3.6 GHz işlemci hızına sahip ve Windows 11 işletim sistemi ile karşımıza geliyor. Ayrıca ince ve hafif tasarıma sahip olan bilgisayar Full HD ekran çözünürlüğüne sahip.
Acer Aspire 3 A315-57G Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce MX330 2 GB
- SSD: 256 GB
1000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler
Giyilebilir teknolojinin vazgeçilmezi akıllı saatler, klasik saatler gibi birçok modeli bulunmakta, binlerce akıllı saatin arasından hangi akıllı saati almalıyım diyorsanız sizler için fiyat performans akıllı saatleri derledik.
Bu içeriğimizde 10 Bin TL altı alınabilecek uygun fiyatlı laptopları derledik Sizler Bu listede hangi laptopların olmasını isterdiniz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 5 Bin TL bütçeniz ile hangi telefonu alabilirim diye düşünüyorsanız yazımıza bir göz atın.
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