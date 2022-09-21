10 Bin TL Altı Alınabilecek Laptoplar

Laptoplar, masaüstü bilgisayarlara kıyasla çok daha avantajlı olsa da donanımların birbirini sıkışık olması nedeniyle yüksek seviyede ısınmaya neden olmaktadır. Öyle ki masaüstü bilgisayarlar laptoplara göre çok daha az veya yavaş ısınır. Peki, dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız 10.000 TL altı alabileceğiniz laptoplar/bilgisayarlar neler gelin birlikte bakalım.

10 Bin TL Altı Laptop Önerileri

Monster Huma H5 V3.1

Lenovo V14 G2 ITL

Lenovo V15 82NB003GTX

Lenovo IdeaPad 3 81WB01EGTX

Acer Extensa EX215-54

Casper Nirvana X500.1021-8D00X-G-F

Acer Aspire 3 A315-57G

Monster Huma H5 V3.1

Oyuncu bilgisayarı denilince akla gelen Monster, uygun fiyatlı bilgisayar denilince de akla gelmektedir 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bilgisayar, işletim sistemi olmadan gelmektedir. Ancak, laptop'un birçok kullanıcı tarafından tam not aldığını söylemek isteriz.

Monster Huma H5 V3.1 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 11. Nesil

Intel Core i5 11. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics (Paylaşımlı)

Intel Iris Xe Graphics (Paylaşımlı) SSD: 500 GB

Lenovo V14 G2 ITL 82KA00ECTX

Bilgisayar denilince akla gelen Lenovo, laptop dünyasında en kaliteli bilgisayarlar üretmektedir. Hatta birçok kullanıcı Lenovo bilgisayarları uzun yıllardır kullanmaktadır. 256 GB Hafıza ile gelen bilgisayar hard disk bulundurmamaktadır.

Lenovo V14 G2 ITL 82KA00ECTX Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 11. Nesil

Intel Core i5 11. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce MX350 2 GB

Nvidia GeForce MX350 2 GB SSD: 256 GB

Lenovo V15 82NB003GTX

Windows 10 işletim sistemi ve işlemcide bulunan 6 MB cache hafızası fiyat performans laptop açısından oldukça başarılıdır. Ayrıca 4.2 GHz işlemci hızı ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunan laptop, en iyi fiyat performans bilgisayarlar arasında yer almaktadır.

Lenovo V15 82NB003GTX Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil

Intel Core i5 10. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce MX330 2 GB

Nvidia GeForce MX330 2 GB SSD: 512 GB

Lenovo IdeaPad 3 81WB01EGTX

Lenovo bilgisayarların en çok giden serisi Idepad 3, 10.000 TL altı alınabilecek laptoplar arasında karşımıza geliyor 3200 MHz RAM hızını bulan laptop, şık tasarımı ile birçok kullanıcıdan tam not aldığını söyleyebiliriz.

Lenovo IdeaPad 3 81WB01EGTX Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil

Intel Core i5 10. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Paylaşımlı)

Intel UHD Graphics (Paylaşımlı) SSD: 512 GB

Acer Extensa EX215-54

4.2 GHz maksimum işlemci hızı bulunan laptop, i5 11 nesil işlemci ile karşımıza gelmekte. Şık tasarımı ile kullanıcılara keyifli vakitler yaşatmaktadır.

Acer Extensa EX215-54 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 11. Nesil

Intel Core i5 11. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Paylaşımlı dahili ekran kartı

Paylaşımlı dahili ekran kartı SSD: 512 GB

Casper Nirvana X500.1021-8D00X-G-F

Fiyat performans bilgisayarlar arasında en çok bilinen markalardan biri de Casper’dır. 6 saat ve üstü şarj süresi bulunan laptop 60 Hertz ekran yenileme hızına sahiptir. Ayrıca i5 10. nesil işlemci ile gelen bilgisayar 6 MB cache bulundurmakta.

Casper Nirvana X500.1021-8D00X-G-F Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil

Intel Core i5 10. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Paylaşımlı)

Intel UHD Graphics (Paylaşımlı) SSD: 240 GB

Acer Aspire 3 A315-57G

3200mhz RAM hızı ve harici GeForce ekran kartı ile karşımıza gelen Acer laptop, maksimum 3.6 GHz işlemci hızına sahip ve Windows 11 işletim sistemi ile karşımıza geliyor. Ayrıca ince ve hafif tasarıma sahip olan bilgisayar Full HD ekran çözünürlüğüne sahip.

Acer Aspire 3 A315-57G Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 10. Nesil

Intel Core i5 10. Nesil RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce MX330 2 GB

Nvidia GeForce MX330 2 GB SSD: 256 GB

Bu içeriğimizde 10 Bin TL altı alınabilecek uygun fiyatlı laptopları derledik Sizler Bu listede hangi laptopların olmasını isterdiniz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 5 Bin TL bütçeniz ile hangi telefonu alabilirim diye düşünüyorsanız yazımıza bir göz atın.