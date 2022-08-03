Kullanıcılara ebeveynlerini kontrol etme ve takip etme fırsatı sunan AirDroid Parental Control lansmana çıktı.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AirDroid isimli mobil uygulamanın geliştiricisi ve yayıncısı olan Sand Studio yeni bir kontrol yazılımı ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. AirDroid isimli uygulaması ile kullanıcılara telefonlarını bilgisayar üzerinde kontrol etme, ekran yansıtma gibi pek çok işlevsel özelliği sunuyor. Ücretli ve ücretsiz sürümler ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan AirDroid, şimdi de yeni ebeveyn kontrol programı ile piyasayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Sand Studio imzası ile yayınlanan AirDroid Parental Control ile Android ve iOS akıllı telefon ve tablet kullanıcıları ebeveynlerinin internette geçirdiği süreyi, etkinliklerini ve diğer istatistikleri anında görüntüleyebilecek ve müdahale edebilecekler.

Çocukların internette geçirdiği süreyi kontrol etmek için geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar internetin çeşitli tehlikelerinden çocuklarını koruyabilecekler. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan AirDroid Parental Control, günümüzde geniş kitleler tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

AirDroid Parental Control Özellikleri

Çevrimiçi etkinlikleri izleme,

Ekran süresi takip etme,

En çok kullanılan uygulamaları görme,

Cihazın günlük ve haftalık kullanım istatistiklerini görüntüleme,

Gerçek zamanlı konum izleme,

Uzaktan kamera ve ses işlevi,

Konumu uzaktan görüntüleme,

Bildirimler alma,

Ücretli bir şekilde kullanılan AirDroid Parental Control kullanıcılarına ilk üç gün tüm özellikleri keşfetme ve deneyimleme fırsatı veriyor. AirDroid Parental Control ile kullanıcılar ebeveynlerinin konumlarını uzaktan takip edebiliyor, kamera ve ses işlevlerini uzaktan kontrol edebiliyor, gerçek zamanlı olarak konumlarını görüntüleyebiliyorlar. Güvenlik anlamında oldukça detaylı özelliklere sahip olan mobil uygulama, cihaz üzerinde en çok kullanılan uygulamalar hakkında da detaylı istatistikleri kullanıcılarla paylaşıyor. Uygulama sayesinde çocukların çevrimiçi ortamda ne kadar süre geçirdiğini dilediğiniz an kontrol edebilecek, gerekli durumlarda müdehale ederek onları çeşitli tehlikelerden koruyabileceksiniz.

AirDroid Parental Control İndir

Kullanıcılara tam anlamıyla güvenli ve basit bir kullanım sunan AirDroid Parental Control her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. AirDroid Parental Control'ü indirmek isteyen kullanıcılar Android için Google Play üzerinde, iOS için de App Store üzerinden uygulamayı hemen indirip 3 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilirler. Uygulamayı marketler de AirDroid Parental Control adında aratarak hızlıca ulaşabilirsiniz.