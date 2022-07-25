Excel Nedir, Ne İşe Yarar?

Birçoğumuzun hayatında bir defa olsun duyduğu Excel, ilk adı Odyssey olarak biliniyordu. Milyonların kullandığı program, elektronik tablolar oluşturmak ve o tablolar üzerinden işlemler yapmanızı sağlar. Birçok kişinin sadece muhasebe ya da daha basit işler için kullandığını sanması aslında bir hatadır. Çünkü Excel ile birçok iş gerçekleştirilmekte ve birçok işte kolaylık sağlanmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekirse bir web sitesinden veya kendimiz başka bir yerden excel içine veri aktararak, ileriye dönük veri tahminlerinde bulunabilmemizi sağlar.

Asıl adı Microsoft Excel olarak geçmektedir. Kendisi Microsoft tarafından sağlanan bir ofis programıdır. Verileri işlemekte ve yönetmekte oldukça yararlı olan program ücretlidir. Ancak Excel benzeri ücretsiz programlar veya dökümanlar kullanabilirsiniz. Bunlardan en popülerleri Google Docs ve Libre Office programlarıdır. Bu ofis programları sayesinde word veya powerpoint gibi diğer microsoft programlarının benzerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Excel ile Neler Yapılabilir?

Veri tahmini

Raporlama

İstatistiksel işlemler (harmonik ortalama gibi)

Veri ayıklama

Matematiksel işlemler

Logaritmik işlemler

Veri görselleştirme

Tablo

Pivot tablo

Veri çekme

Verileri başka dile çevirme (Türkçe-İngilizce gibi)

Akış diyagram çizebilme

Hücre şekillendirme

Kod yazabilme

Yukarıda Excel ile yapılabilecek bazı işlemleri görebilirsiniz. Excel ile o kadar çok şey yapılabilir ki o kadar basit bir program olmayacağını görebilirsiniz. Özellikle Makro Excel ile butonlar oluşturabilir. Excel formüllerini sürekli kullanmaktansa işinizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz.

Excel Ne İşe Yarar?

Microsoft Excel, veri yönetimi için oldukça önemlidir. Binlerce verilerin arasından istediğiniz verileri ayıklamanıza. Yine binlerce veri arasından istediğiniz verilerin istediğiniz değeri vermeye, veri yığını içinden verileri renklendirmeye, hali hazırda olan verilerden grafikler çıkarmaya ve o grafikler üzerinden verileri ileriye dönük tahminler yapma gibi yüzlerce işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir öğrenci not listesindeki kişilerin notlarına koşullar koyabilir 50'den küçük olan notlara "Kaldı" 50'den büyük olan notlara ise "Geçti" ibaresini yapabilirsiniz. Bir borsa hissesinden aldığınız verilerin tarih, en yüksek ve en düşük verilerinin her birini ayrı sütünlarda listeleyerek, veri bölümünden o hissenin gelecekdeki tahminlerini çıkarabilirsiniz. Makro Excel sayesinde birden fazla buton oluşturarak, fonksiyon yazma işlemi ile uğraşmaktan kurtulabilirsiniz.

Excel ile birçok iş yapılabilmektedir. Excel içinde birçok pratik şablonlarda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şöyledir, Takvim, bütçe hesabı, ders planı, şemalar, seyehat programı ve kredi amortismanı çizelgesi gibi onlarca hazır şablonu kullanabilirsiniz. Excel bilmek gündelik hayatta ve iş hayatında çok işinize yarayacaktır. Her gün bir Excel formülü bilmek sizlere çok şey katabilir. Başka bir deyişle Excel bilmek, İngilizce bilmek kadar önemli ve değerlidir.

Bu içeriğimizde Microsoft Excel nedir, ne işe yarar, neler yapılabilir? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler hangi Excel formüllerini kullanıyorsunuz, Excel ile hangi işlerinizi yapıyorsunuz, sizce Excel ne kadar önemli? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.