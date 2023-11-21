Dilediğiniz Her Şeyi Sorabileceğiniz Chatbot (Sohbet Robotu) Araçları

Yapay zekanın son dönemde popüler olmasıyla birlikte hayatımıza sohbet robotları, diğer bir ifadeyle chatbotlar da dahil oldu. Programlanarak çalışan chatbot araçlar ile sohbet edilip onlara çeşitli sorular sorulabiliyor.

Her şeyi sorabileceğiniz chatbot araçları ile yazılı ya da sözlü iletişime geçilebiliyor. Chatbot araçlarla iletişime geçildiğinde kullanıcıların taleplerini yerine getirip onların sorduğu sorulara cevap veriyor. Diyalog temelli arayüze sahip yazılımlarla tasarlanan chatbot araçları sizler için derledik.

Her Şeyi Sorabileceğiniz 6 Chatbot Aracı

Droxy

Chatbase

Chatbot

Chatsimple

Dialogflow

Chatfuel

1. Droxy

Her şeyi sorabileceğiniz chatbot araçları içerisinde yer alan Droxy, kullanıcılarına birçok kaynaktan bilgi sunuyor. Kolay arayüze sahip olan bu yapay zeka sayesinde birçok merak edilen konu hakkında bilgi alınabiliyor.

Yalnızca soru sorup bilgi almak için ya da kişiselleştirilmiş Droxy Chatbot’ta oluşturabilir. Kullanıcılar Droxy’e kendilerine ait kaynakları, YouTube’daki videoları, web sitelerindeki dosyaları yükleyip herkesin erişebileceği hale getirebiliyor.

2. Chatbase

İnsanların bilgileneceği bir sohbet robotu oluşturmak için Chatbase’den yararlanılabilir. Chatbase içerisine veriler yüklenir. Çeşitli kaynaklardan yüklenen veriler işlenerek insanların sorularını cevaplayacağı hale getirilir.

Chatbase’e web sitelerindeki verilerde eklenebilir. Hatta web sitenin parçası gibi görünmesi için logo ve özel renklerle özelleştirilebilir.

Web sitelerine widget olarak eklenebilen bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar API ya da entegrasyon aracılığıyla Chatbase’den diledikleri konularda bilgi alabilir.

3. Chatbot

Chatbot, insanların sorduğu sorulara hızlı ve doğru şekilde cevap vererek onların bilgilendirilmesini sağlıyor. Şirketler, müşteri deneyimlerini mükemmel hale getirmek için Chatbot isimli yapay zeka tabanlı sohbet robotundan yararlanabiliyor. Chatbot;

Metin belgeleri,

Web site,

Yardım merkezi vb. birden çok kaynak tarafından eğitilip güncellenebilir.

4. Chatsimple

Chatsimple, 175’ten fazla dili destekliyor. Çeşitli konularda Chatsimple aracılığıyla bilgi sahibi olunabiliyor. Bu chatbota web sitesi ve kaynaklardaki veriler girilebiliyor.

Yaklaşık 5 dk içerisinde Chatsimple kurulumu yapılıyor. İşletmeler, web sitelerine entegre ederek müşterilerinin bilgi almasını sağlayabiliyor.

5. Dialogflow

2016 yılında Google tarafından satın alınan Dialogflow isimli sohbet robotu üzerinden çeşitli konular hakkında bilgi alınabiliyor. Her şeyi sorabileceğiniz sohbet robotları listemizde yer alan Dialogflow, doğal ve zengin sohbetleri içeriyor. Bahsettiğimiz bu chatbot’un kullanımı da çok kolaydır.

6. Chatfuel

Chatfuel, işletme ve markalara kodsuz chatbot platformu sunuyor. İşletme ve markalara; pazarlama, destek, potansiyel müşteri oluşturma gibi imkanlar sunan bir chatbot’tur.

Sürükle ve bırak oluşturucuyla bilgiler otomatikleştirilebiliyor. Birkaç dakika içerisinde işletmeler için bot oluşturulabiliyor.

Peki, siz hangi sohbet robotunu kullanıyorsunuz?