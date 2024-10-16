Counter-Strike 2 Duvarın Arkasındaki Düşmanları Görme Hilesi Nasıl Yapılır?

CS oyuncuları nefes kesen mücadeleler sırasında küçük hilelere ihtiyaç duyabiliyor. Düşmanları daha kolay bir şekilde görüp galibiyeti yakalamak isteyenler duvarın arkasındaki düşmanları görme hilesi ile oyuna bir adım önde başlıyor.

Duvarları ve içi dolu nesneleri saydam hale getiren bu hile ile siz de rakiplerinizin saklandığı noktaları kolayca tespit edip etkili bir şekilde nişan alabilirsiniz.

Bu hile için önerilen yöntemlerden birisi sadece çevrimdışı oyunlarda veya sizin yönettiğiniz sunucularda çalışıyor. Konsola yazacağınız basit bir komut sayesinde bu tip oyunlarda düşmanlarınızı bulmak çok kolay.

Çok oyunculu modda duvar arkasındaki düşmanı görmek için ise farklı bir yöntem uygulamanız gerekiyor. Bu içerikte her ikisi için de izlemeniz gereken adımları sıraladık. Counter-Strike 2 wall hack hakkında bilmeniz gerekenler yazının devamında sizi bekliyor.

Counter-Strike 2 Wallhack Kodu ile Duvar Arkasındaki Düşmanları Görme Hilesi

Counter-Strike 2 wallhack kodunu kullanmak için öncelikle hile kodlarını etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de konsolu açmalısınız.

Klavyede bulunan ~ işareti ile konsolu kolayca açabilirsiniz. Klavyede ~ nasıl yapılır bilmiyorsanız, bu içerikten öğrenebilirsiniz.

Konsolu açtıktan sonra ilk olarak yazmanız gereken komut: ‘sv_cheats 1’

Bu komutu yazdığınızda artık hile modu aktif hale gelmiş olacak.

Sonrasında ise ‘r_drawothermodels 2’ kodunu girmelisiniz.

Bu kodu kullanmaya başladığınızda duvar arkasına saklanan düşmanları kolayca görebileceksiniz.

Bu noktada Counter-Strike 2'de hile kullanan oyunculara çeşitli yaptırımlar uygulandığını hatırlatmakta fayda var. Zira, hile kullanan oyuncular şikayet edildiğinde turnuvalardan veya sunucudan atılma, yasaklanma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanında oyundaki rütbeniz ve saygınlığınız da zarar görebilir.

Counter-Strike 2 Çoklu Oyunda Duvar Arkası Görme Nasıl Yapılır?

Çoklu oyun modunda bu hileyi kullanmak için üçüncü parti yazılımlardan destek almak gerekebiliyor. Hangi uygulamayı kullanacağınızı bilmiyorsanız, CS Wall Hack için bu uygulama işinize yarayabilir.

Uygulama kullanmadan çoklu oyun modunda duvar arkası görme işlemi için ise şu yöntemi deneyebilirsiniz:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sunucunun yöneticisi olduğunuz durumlarda konsola gireceğiniz kod ile bu hileyi aktifleştirme şansınız var. Çoklu oyunlarda da eğer oyuna ilk giren kişi ve grubun yöneticisi sizseniz, arkadaşlarınız oyuna dahil olmadan önce bu hileyi aktifleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Counter-Strike 2’de wall hack dahil olmak üzere çeşitli hileleri kullananlara kalıcı cezalar uygulanıyor. Bu yüzden temkinli olmanız gerektiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım.