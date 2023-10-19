Counter-Strike 2 (CS 2) FPS Drop Sorunu Nasıl Çözülür?

Counter-Strike 2 (CS 2) FPS drop sorunu, kasma ve donmalara neden olduğu için oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Peki, popüler FPS oyununda meydana gelen sorunun çözümü için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

Bu rehberde FPS drop probleminin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri açıkladık. Bu yöntemleri uygulamadan önce ilk olarak CS 2 sistem gereksinimleri sayfasını inceleyin çünkü PC'de bulunan donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa söz konusu sorun meydana gelebilir.

Ayrıca PC'de yer alan donanımın darboğaz yapıp yapmadığını kontrol edin. Darboğaz testi yaparak söz konusu problemin yaşanıp yaşanmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer darboğaz ve sistem gereksinimleri konularında sorun görünmüyorsa rehberdeki yöntemleri uygulamaya başlayabilirsiniz.

CS 2 FPS Drop Sorunu İçin Çözüm Yolları

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Grafik ayarlarını değiştirin.

Windows'u güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Virüs taraması yapın.

Uyumluluk modunu kullanın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Oyun deneyimini olumsuz etkileyen sorun için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartı sürücüsünü güncelleme işlemi için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntemde NVIDIA, AMD veya Intel'in resmî web sitesini ziyaret edin ve ekran kartınıza uygun sürücüyü bulup indirin. İndirme işleminin ardından sürücüyü yükleyin.

Görev çubuğundaki arama kısmından dxdiag programını çalıştırabilir ve "Ekran" sekmesi üzerinden ekran kartı modelini öğrenebilirsiniz. Bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Sürücü güncelleme programları, bilgisayardaki sürücülerin çok kolay bir şekilde güncellenmesine imkân tanır.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Oyunu dizüstü bilgisayar üzerinden oynuyorsanız güç modunu değiştirmeyi deneyin. Güç modu tarafında pil tasarrufu seçiliyse oyunlarda performans ile ilgili problemler yaşanabilir. İlk olarak görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan pil simgesine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde güç modu seçeneklerinin ismi farklı olabilir.

Grafik Ayarlarını Değiştirin

İlk olarak oyunu açın ve ayarlar sayfasını görüntüleyin. "Keskinliği Yumuşatma Modu" kısmından "Yok" seçeneğini seçebilirsiniz. Ayrıca "Evrensel Gölge Kalitesi", "Model / Doku Detayı", "Shader Detayı", "Parçacık Detayı" dahil bazı seçenekleri "Düşük" olarak ayarlayabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Windows Update" sekmesinde bulunan "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan programlar, oyunlarda performans sorununa yol açabilir. Bu nedenle CS 2'ye girmeden önce Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Gereksiz programlara sağ tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın performansını olumsuz yönde etkileyerek oyunlarda kasma ve donma problemlerine yol açar. Bu nedenden ötürü antivirüs programı kullanarak virüs taraması yapın.

Uyumluluk Modunu Kullanın

Windows 11 kullanıyorsanız oyunu Windows 10 uyumluluk modunda çalıştırmayı deneyin. Bunun için öncelikle oyunun simgesine sağ tıklayın ve "Özellikler" menüsüne tıklayın. Uyumluluk sekmesinden "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini etkinleştirin. Windows 10'u seçip "Uygula" butonuna basın.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneyi görüntüleyin.

Listeden CS 2'ye sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Aşırı ısınan bilgisayarlarda performans konusunda problem meydana gelebilir. Bu nedenle PC'nin sıcaklığını kontrol edin. İşlemci sıcaklığı ölçme programı kullanarak sıcaklık değerlerini kolayca öğrenebilirsiniz.

Bu rehberde CS 2 FPS drop sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.