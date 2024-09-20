Dacia Sandero Stepway Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye’de B-SUV kategorisinde çeşitli dönemlerde en çok satılan araçlardan biri olmayı başaran Dacia Sandero Stepway, bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Farklı donanım seçenekleri bulunan aracın tasarımına ilişkin detaylar, motor özellikleri, sahip olduğu teknolojiler ve dahası otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bu içerikte Dacia Sandero Stepway’in özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgileri sizin için derledik. İşte, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV araçlarından biri olan Dacia Sandero Stepway ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Dacia Sandero Stepway Özellikleri

Extreme ve expression isimli iki farklı donanım seçeneği bulunan aracın özelliklerine karşılaştırmalı olarak baktığımızda dikkat çeken noktalar şu şekilde:

Her iki sürümde de 90 kW/bg gücündeki Tce 90 bg X-tronic motor kullanılıyor. Tork değerleri ise 142 Nm olarak belirtiliyor.

4x2 çekişli iki versiyonda da X-tronic vites tipi mevcut ve toplam vites sayısı 6.

Maksimum hız değeri her iki araçta da aynı ve 162 km/saat olarak belirtilmiş. Benzer şekilde 0’dan 100 km/saate hızlanma süreleri de 14,2 saniye.

Otomobillerin uzunlukları 4099 mm, genişlikleri 1784 mm ve yükseklikleri ise 1587 mm ölçülerine sahip.

Extreme donanım paketinde extreme tasarımlı araç dışı çıkartmalara yer verilmiş.

Her iki sürümde de şeritten ayrılma uyarı, şerit takibi, acil fren destek, sürücü yorgunluk tespit, trafik işareti tanıma sistemleri mevcut.

Akıllı hız asistanı, ön sis farları ve Cruise Control de her iki donanımda da bulunuyor.

Yol tutuş desteği ise sadece ‘extreme’ sürümünde mevcut.

Geri görüş kamerası, acil fren destek sistemi, ISOFIX, arka park sensörü, yağmur sensörü, hava yastıkları, hareket sırasında otomatik kilitlenen kapılar da iki donanımın ortak özellikleri arasında sıralanıyor.

Expression sürümünde extreme’den farklı olarak elektronik denge programı ve hill start assist (ESPHSA) bulunuyor.

Elektrikli camlar, ısıtmalı ve elektrikli yan aynalar, 3.5 inçlik gösterge paneli, otomatik klima, 8 inçlik multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Bluetooth desteği gibi özellikler de yine her iki versiyonda da mecut.

Navigasyon paketi extreme ve expression donanımlarında ortak olarak opsiyonel sunulurken kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörü, elektrikli park freni gibi özelliklerin yer aldığı konfor paketi sadece extreme sürümünde opsiyonel. Expression sürümünde ise mevcut değil.

İki donanım arasındaki bir diğer fark ise extreme modelinde bulunan bakır renkli dış dikiz aynaları ve köpekbalığı anteni olarak bizi karşılıyor.

Expression sürümünde ise gövde rengi dış dikiz aynalarına yer veriliyor.

Standart jant boyutu 16’’ olarak belirtiliyor.

Dacia Sandero Stepway Fiyatı

Dacia Sandero Stepway’in fiyatları seçilen donanım paketine, opsiyonel unsurlara ve ek özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Firmanın kendi sitesinde belirtilen verilere göre aracın başlangıç fiyatı 20.09.2024 tarihi itibariyle 1.099.000 tl olarak görüntüleniyor.

Araç için yapacağınız renk, jant seçimleri, navigasyon paketi, elektrikli açılır cam tavan gibi çeşitli özelliklere göre ödeyeceğiniz rakam artıyor.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Sizce Türkiye’de bu kadar çok satılmasının sebepleri neler? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın.