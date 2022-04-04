Daemon Tools İle Nasıl Oyun Kurulur?
Daemon Tools, sanal CD dosyalarını bilgisayara kurmak için kullanabildiğiniz programlardan bir tanesi.
Daemon Tools Lite programı bildiğiniz gibi sanal CD dosyalarını bilgisayara kolayca kurmak için kullanabildiğiniz programlardan bir tanesi. Tamamen ücretsiz olması da uygulamanın artı yönlerinden bir tanesi. Elbette oynamak istediğiniz bir oyunu lisanslı olarak satın almak çok daha doğru bir davranış olsa da, zaman zaman elinize oyunların sanal CD dosyaları da geçiyor olabilir. Bu oyunları kurmak için CD ya da DVD'ye yazmak hem çok uzun zaman alıyor hem de kullanışsız oluyor. Bu yüzden bu amaçla Daemon Tools'u kullanmak çok daha mantıklı.
Fakat bazen Daemon Tools uygulamasını kullanırken sorunlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ya da nasıl kurulduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden bugün sizler için resimli bir kullanım rehberi hazırladık.
Daemon Tools nedir?
Daemon Tools, basit bir anlatımla aslında bilgisayarınızı kandırmak olarak adlandırılabilir. Bir kişi herhangi bir oyunun orijinal versiyonunu alır ve onu crackler. Ardından oyunu partlara ayırarak .iso uzantısı haline getirir. Bu oyunun internete yüklenmesi sonrasında başka bir kişi de bu oyunu indirerek Daemon Tools üzerinden bilgisayarına kurabilir. Bu şekilde yapıldığında, bilgisayara herhangi bir CD/DVD takmadan bilgisayara CD/DVD takmış gibi davranabilirsiniz.
Daemon Tools ile Nasıl Oyun Kurulur?
- Daemon Tools Lite programını açtıktan sonra ilk olarak yapmanız gereken ( + ) tuşuna basmak.
- Ardından kurmak istediğiniz oyunun sanal CD dosyasını bularak Open ya da Aç butonuna tıklamak.
- Daha sonra dosyayı eklenmiş şekilde görmeniz gerekiyor.
- Bu aşamadan sonra eğer sanal sürücü açık değilse, bir sanal sürücü eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra sanal sürücüyü görebilirsiniz.
- Ardından oyun dosyasının üzerine sağ tıklayarak yerleştir demeniz gerekiyor.
- Dosyayı yerleştirdiğinizde sanal sürücüye dosyanın eklenmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Eklediğiniz anda sağ üst köşede size 'Tap to choose what happens with this disc' ya da 'Bu diskle ne yapmanız gerektiğini seçin' diye bir seçenek çıkarıyor.
- Sağ üst köşedeki 'Bu diskle ne yapmanız gerektiğini seçin' kısmına tıkladığınızda karşınıza bir klasör açılıyor.
- Bu aşamada isterseniz dosyaya çift tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz. Eğer kurulum başlamazsa dosyaya sağ tıklayıp 'Open' ya da 'Aç' butonuna tıklamanız gerekiyor.
- Açtıktan sonra açılan klasörde oyunun kurulum dosyasını bulmanız gerekiyor. Bunu bulup üzerine çift tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz.
- Bu aşamadan sonra normal bir şekilde oyun kurulum adımlarını izleyerek oyununuzu kurabilirsiniz. Eğer Daemon Tools ile oyun kurulumu ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmından bize iletebilirsiniz.
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