Daemon Tools İle Nasıl Oyun Kurulur?

Daemon Tools Lite programı bildiğiniz gibi sanal CD dosyalarını bilgisayara kolayca kurmak için kullanabildiğiniz programlardan bir tanesi. Tamamen ücretsiz olması da uygulamanın artı yönlerinden bir tanesi. Elbette oynamak istediğiniz bir oyunu lisanslı olarak satın almak çok daha doğru bir davranış olsa da, zaman zaman elinize oyunların sanal CD dosyaları da geçiyor olabilir. Bu oyunları kurmak için CD ya da DVD'ye yazmak hem çok uzun zaman alıyor hem de kullanışsız oluyor. Bu yüzden bu amaçla Daemon Tools'u kullanmak çok daha mantıklı.

Fakat bazen Daemon Tools uygulamasını kullanırken sorunlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ya da nasıl kurulduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden bugün sizler için resimli bir kullanım rehberi hazırladık.

Daemon Tools nedir?

Daemon Tools, basit bir anlatımla aslında bilgisayarınızı kandırmak olarak adlandırılabilir. Bir kişi herhangi bir oyunun orijinal versiyonunu alır ve onu crackler. Ardından oyunu partlara ayırarak .iso uzantısı haline getirir. Bu oyunun internete yüklenmesi sonrasında başka bir kişi de bu oyunu indirerek Daemon Tools üzerinden bilgisayarına kurabilir. Bu şekilde yapıldığında, bilgisayara herhangi bir CD/DVD takmadan bilgisayara CD/DVD takmış gibi davranabilirsiniz.

Daemon Tools ile Nasıl Oyun Kurulur?