DAEMON Tools Lite, sanal diskler oluşturarak ISO, BIN, CUE uzantılı imaj dosyalarını kolayca açabileceğiniz ücretsiz bir sanal disk oluşturma programıdır.

Can Çevrim - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DAEMON Tools Lite, kullanıcıların bilgisayarları üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde sanal diskler (sürücüler) oluşturmalarına olanak sağlayan ücretsiz ve güvenilir bir yazılımdır. Oluşturacağınız sanal diskler yardımıyla daha önce imaj olarak kaydetmiş olduğunuz CD ve DVD sürücüleri doğrudan kullanabilirsiniz. Günümüzün en çok kullanılan sanal disk oluşturma programı olarak adından söz ettiren DAEMON Tools Lite aldığı güncellemeler ile daha iyi bir hale geldi. Kararlı yapısı ile yıllardır ülkemizde ve dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar tutkunları tarafından kullanılan yardımcı program günümüzde hale ilk tercih edilenler arasında yer alıyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan yardımcı program, ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor.

CCD, BWT, MDS, CDI, NRG, PDI, B5T, CUE, BIN, ISO ve ISZ gibi tüm popüler uzantıları destekleyeren DAEMON Tools Lite, yardımıyla Ultra ISO, Magic ISO veya Power ISO gibi farklı programlar yardımıyla oluşturulmuş olan imaj dosyalarını da kolaylıkla oynatma şansına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken şey sabit diskiniz üzerinde yer alan imaj dosyalarını seçmek ve DAEMON Tools Lite yardımıyla oluşturmuş olduğunuz sanal sürücüler üzerine yerleştirmektir.

Sistem tepsisi üzerinde sessiz bir şekilde çalışan program yardımıyla, sanal disk oluşturma, sanal disk yerleştirme ve daha birçok işlemi program ana penceresini açmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

DAEMON Tools Lite Nasıl Çalışır?

Sadece sanal disk oluşturmanın ve sanal diskleri kullanmanın dışında sanal diskler üzerinde kullanabileceğiniz kendi imaj dosyalarını da oluşturmanıza olanak sağlayan program yardımıyla; CD/DVD/Blu-ray diskleriniz üzerindeki verileri ISO, MDS, MDF ve MDX uzantılı imaj dosyaları olarak bilgisayarınız üzerine kaydedebilirsiniz.

4 adet sanal sürücü oluşturmanıza izin veren DAEMON Tools Lite, sıradan bir bilgisayar kullanıcısının ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirmektedir. Tüm CD ve DVD sürücüleriyle uyumlu şekilde çalışan program, kendi imaj dosyalarınızı oluşturmak istediğiniz zaman CD ve DVD'lerin koruma yöntemi ne olursa olsun dönüştürme işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlar.

Piyasada en çok kullanılan sanal disk oluşturma programları arasında yer alan DAEMON Tools Lite, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve ücretsiz olması nedeniyle özellikle oyunseverler ve arşivciler tarafından çok kullanılmaktadır.

Kolay kullanımı ve gelişmiş özellikleri nedeniyle piyasadaki birçok ücretli programı aratmayan DAEMON Tools Lite, sanal sürücü ve kendi imaj dosyalarınızı oluşturma konusunda mutlaka tercih etmeniz gereken yazılımlardan bir tanesidir.