En İyi Deepfake Uygulamaları ve Siteleri

En iyi Deepfake uygulamaları ve Deepfake siteleri nelerdir? Deepfake nedir ve Deepfake video nasıl yapılır? Bu ve buna benzer soruların cevabını araştırıyorsanız listede yer verdiğimiz birbirinden kaliteli sonuç veren uygulamalar ve siteler arayışınıza son verebilir.

Deepfake videoların oldukça yükselişte olması özellikle saygınlığa zarar vermek, birisini karalamak amacı ile kullanılmasına yol açabilir fakat bu tür sahte videolar kimseye zarar verme amacı gütmeden hazırlanırsa ortaya oldukça eğlenceli videolar çıkabilir.

Peki, kendi Deepfake videonuzu hazırlamak için hangi uygulamaları ve siteleri kullanabilirsiniz? Sizin için en kaliteli Deepfake videosu oluşturma uygulamalarını ve web sitelerini bir arada topladık.

Deepfake Uygulamaları ve Siteleri Listesi

Deepfake teknolojisi, herhangi bir insanın aslında söylemediği ancak söylemiş gibi gösterilmesine olanak tanıyan bir teknoloji olduğundan çoğu insan söz konusu teknolojinin oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyor. Teknolojinin insanlık için oldukça zararlı olma potansiyeli bulunsa da birini hedef almadan hazırlanan videoların ne kadar eğlenceli olabileceğine zaman zaman şahit oluyoruz.

Siz de bu tür eğlenceli videolar elde etmek istiyorsanız listemizdeki uygulamalardan ve sitelerden yardım alabilirsiniz. Sahte video hazırlamak için kullanılabilecek eğlenceli uygulamalara aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

1- MyHeritage (Android ve iOS)

Eski fotoğraflar sizde ayrı bir etki yaratıyorsa MyHeritage'in onları canlandırmasına izin vermeye ne dersiniz? Bu uygulama ile oluşturulan videolar özellikle TikTok gibi sosyal medya uygulamalarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Eski fotoğrafları canlandırmak için kullanılan MyHeritage uygulaması ile fotoğrafları canlandırmak için yapılması gereken bir fotoğraf yüklemekten ibarettir.

Bu uygulamanın sadece eski, kalitesiz fotoğraflar üzerinde kullanılmadığının da altını çizelim. Yakın bir zamanda çektiğiniz bir fotoğrafı da uygulamaya yükleyebilir ve uygulamanın fotoğrafı nasıl canlandırdığını görebilirsiniz.

2- Reface (Android ve iOS)

GIF kültürünü benimsemiş sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları hoşunuza gidiyor mu? Siz de eğlenceli GIF'ler oluşturmak istiyorsanız Reface'i kullanabilirsiniz. Bu yüz değiştirme uygulamasını kullanmak fotoğraf çekip yüzün yerleştirilmesinin istendiği GIF'i seçmek kadar basittir. Uygulama yalnızca birkaç saniye içinde belirtilen GIF'e fotoğraftaki kişinin yüzünü yerleştirecektir.

3- Deepfakesweb (Web)

Deepfakesweb herhangi bir uygulama indirmeden deepfake videosu oluşturmak isteyenlerin kullanabileceği bir çevrim içi hizmettir. Bu web sitesi ile sahte video oluşturmak için ana sayfada yer alan adımları takip edebilirsiniz. Bu adımlar şunları içerir:

Yüzün değiştirilmesi istenen video ile değiştirilen yüzün yerine geçmesi istenen videoyu seçin. Yapay zekanın (AI) videonuzu işlemesi için ne kadar beklemeniz isteniyorsa bekleyin. Bu süre, videonun uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Oluşturulan deepfake videosunu indirin veya indirmeden izleyin.

Yüz değiştirme aşamalarını video olarak takip etmek isterseniz Deepfakesweb'in şu videosunu izleyebilirsiniz:

Site video, fotoğraf gibi verilere yalnızca sizin erişebileceğinizi ve üçüncü taraflarla paylaşılmadığını belirtiyor. Hizmetin planlarını Deepfakesweb sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

4- Wombo (Android ve iOS)

Sosyal medyayı düzenli olarak kullanıyorsanız Wombo ile hazırlanmış videolara mutlaka denk gelmişsinizdir. Wombo filigranının bulunduğu bir videoya denk gelmeyen kişiler için uygulamayı kısaca tanımlamak gerekirse Wombo fotoğrafları canlandıran ve canlandırdığı fotoğraftaki insana seçilen bir şarkıyı söyleten oldukça eğlenceli bir uygulamadır.

Wombo ile video hazırlayanlar 15 şarkı arasından seçim yapabilir ve fotoğraftaki kişinin ağzını hareket ettirerek o şarkıyı söylüyormuş gibi görünmesini sağlayabilir. Bu uygulama özellikle Instagram Reels ve TikTok'ta oldukça rağbet görüyor.

5- DeepFaceLab (Windows)

Bilgisayarına Deepfake programı indirmek isteyenlerin tercih ettiği DeepFaceLab, sahte videolar oluşturmak için kullanılan, Windows işletim sistemine yüklenebilen bir uygulamadır. Uygulama bir insanın yüzünü değiştirmek için makine öğreniminden yardım alır. Uygulamanın arayüzünün kullanıcı dostu olmadığını belirtmek gerekiyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi uygulama daha çok uzmanlara yönelik bir uygulamadır.

Bonus: Face Swap Live (Android ve iOS)

Bu yüz değiştirme uygulaması tam olarak bir deepfake uygulaması sayılmaz fakat eğlenmek için bu tür videoları kullanmak isteyenler, Face Swap Live'ı kullanmaktan da hoşnut olacaktır. Bu uygulama, Snapchat ve Instagram'daki birçok filtrede olduğu gibi yüzünüzü yanınızdaki kişi ile değiştirmenizi sağlar. Uygulamanın Android sürümü ücretsiz, iOS sürümü ücretlidir.