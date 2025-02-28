Reface App APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,939
- DOSYA BOYUTU 129 MB
- Üretici NEOCORTEXT, INC.
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Reface App, en iyi deepfake ve yüz değiştirme uygulamasıdır.
Reface App APK(eski adıyla Doublicat), en popüler deepfake ve yüz değiştirme uygulamaları arasında. Bu ücretsiz deepfake app ile videolara kendi yüzünüzü yerleştirebilirsiniz. 100’den fazla ülkede en iyi 5 mobil uygulama arasına giren Reface, en gelişmiş yüz değiştirme yapay zeka / makine öğrenimi teknolojisi olan RefaceAI ile güçlendirilmiş.
Deepfake uygulaması arıyorsanız, Reface’i tavsiye ederim; yukarıdaki Reface İndir veya Reface App APK İndir butonuna dokunarak 1 numaralı yüz değiştirme uygulamasını Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Reface App APK İndir
Reface, deepfake uygulaması dedik. Peki, deepfake nedir? Deepfake teknolojisi yüz değiştirmeden fazlasıdır. REFACE’in benzersiz derin deepfake yapay zekası ile selfie’leriniz gerçekten size benzeyen ikna edici yüz ifadeleri ve hareketlerle şimdiye kadar gördüğünüz en etkileyici şekilde başka bir yüze uyum sağlar. Yüzünüzün başrollerde, ünlü videolarda ve daha fazlasında gözükmesinin nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Sonuçlar kesinlikle şaşırtıcı!
Yüzünüzü en sevdiğiniz bi süper kahramana, TV yıldızına, ünlüye veya meme gifine yapıştırın ve sosyal medyada veya arkadaşlarınızla video, fotoğraf veya gif olarak paylaşın. Cinsiyetinizi, yüz şeklinizi değiştirerek ve son teknoloji yapay zeka destekli yüz değiştiriciyle gelişmiş deepfake yüz birleştirmeleri gerçekleştirerek arkadaşlarınızı çıldırtın, yaratıcılığınızı dünyayla paylaşın.
Reface APK Özellikleri
Reface App nedir? Reface, şimdiye kadarki en gelişmiş, en beğenilen, eğlenceli ve bambaşka deepfake ve yüz değiştirme uygulamasıdır. Forbes, Mashable, TNW, Digital Trends gibi ünlü mecralardan tam not almayı başaran uygulama, etkileyici yüz değişim videoları ve selfie’leri elde etmenizi sağlamak için günlük olarak güncellenen zengin gif, fotoğraf, resim, video kaynaklarına sahiptir.
Yüz editörü, en çok izlenen filmler, video klipler ve daha fazlasında karakterlerin yerine geçmenizi sağlar. Reface aynı zamanda sosyal medyada rastlayacağınız komik görselleri (meme) oluşturmak için en iyi uygulamalardan biridir.
Reface App ile yapabilecekleriniz;
- Deepfake teknolojisi ile yüzünüzü ünlülerle veya film karakterleriyle değiştirin.
- Canlı yüz değişimi, cinsiyet değiştirme ile eğlenin.
- Deepfake yapma ve yüz değiştirme ile şaşırtın.
- Harika yüz değişimini veya komik meme’leri sosyal medyada gif veya video olarak paylaşın.
- Her gün yayınlanan yeni videolar ve giflerle yüz değişimini deneyin.
Reface App
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 391
- DOSYA BOYUTU 180 MB
- Üretici NEOCORTEXT, INC.
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Reface App, iOS cihazlardaki en iyi yüz değiştirme ve deepfake uygulamasıdır.
Reface App, App Store’da en çok indirilen, uygulama mağazasındaki en başarılı yüz değiştirme ve deepfake programı. Doublicat yeni adıyla REFACE ile sosyal medyada veya arkadaşlarınızla paylaşmak üzere etkileyici, gerçekçi yüz değişim videoları yapabilirsiniz.
Yüz değiştirmeden fazlasını yapabileceğiniz yani ünlü kişilerin yerini almak için deepfake videolar yapabileceğiniz bir mobil uygulama arıyorsanız Reface App’i öneririm. Yukarıdaki Reface İndir butonuna dokunarak uygulamayı iPhone’unuza güvenle yükleyebilirsiniz.
Birçok yüz değiştirme uygulaması mevcut ancak deepfake video yapımında da başarılı bir tek uygulama var; Reface. Reface App ile en sevdiğiniz süper kahramanların, TV yıldızlarının, ünlülerin yerine geçmek çok kolay!
Reface App İndir
En gelişmiş yapay zeka / makine öğrenimi teknolojisi RefaceAI ile güçlendirilen iPhone uygulaması ile zahmetsizce videolarda dilediğiniz yüzün yerine geçebilirsiniz. Uygulamaya her gün yeni videolar, fotoğraflar, gif’ler, meme’ler ekleniyor. Sihri görmek için tek yapmanız gereke selfie’nizi çekmek; gerisini Reface App hallediyor.
Mashable, Forbes, TNW, Digital Trends gibi popüler mecraların da yer verdiği uygulama ile yapabilecekleriniz;
- Yüzünüzü ünlülerle veya film karakterleriyle değiştirin.
- Kişiselleştirilmiş gif memeleri ve videoları sosyal medyada paylaşın.
- Her gün yeni videolar!
Deepfake teknolojisi, yüz değiştirmeden fazlasıdır. REFACE’in eşsiz deep fake yapay zekası ile selfie fotoğrafınız gerçekten size benzeyen inandırıcı yüz ifadeleri ve hareketlerle şimdiye kadar gördüğünüz en korkutucu gerçekçi şekilde yüzle eşlenir. Özel RefaceAI uygulamasını kullanarak yüzünüzün başrollerde, ünlü videolarda ve daha fazlasında yer almasının nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Reface bunun nasıl yapıldığını saklar ancak sonuçların şaşırtıcı olduğunu göreceksiniz!
Siz de Reface App indirin ve Gerçekliği bozun, arkadaşlarınızı çıldırtın ve yüzünüzü en sevdiğiniz karakterlere yapıştırın. Ayrıca, ister video ister fotoğraf isterseniz gif olarak paylaşın.