Deepfake Video Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Oluşturulur?

Deepfake video nedir? Nasıl yapılır? - Hemen hepimiz video ve ses kayıtlarına, belgelerden ya da fotoğraflardan daha çok güvenme eğilimindeyiz. Ancak yapay zekanın geldiği nokta videoların ve seslerin inanılmaz derecede gerçekçi şekilde düzenlenebilmesine imkan sunuyor.

Deepfake Video Nedir?

Deepfake teknolojisi henüz birkaç yıldır hayatımızda ancak bu birkaç yıllık süreçte hem büyüleyici hem de rahatsız edici seviyede gelişmeyi başardı.

İlk kez 2017 yılında bir Reddit başlığında ortaya çıkan 'deepfake' terimi, bir insanın görüntüsünün ve sesinin başka videolarda kullanılarak taklit edilebilmesine olanak sunuyor. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde hemen herkes, berbat bir bilgisayardan ve bazı yazılımlardan faydalanarak birkaç saatlik çalışma ile deepfake video yaratabilir.

Deepfake Video Nasıl Yapılır?

Tıpkı sınıftaki bir öğrenci gibi, yapay zekanın da amaçlanan görevi yerine nasıl getirebileceğini öğrenmesi gerekir. Bu, genellikle makine öğrenimi ya da derin öğrenme dediğimiz tekniklerle gerçekleşir ve bu süreç nispeten deneme - yanılma süreci olarak da tanımlanabilir.

- Hedef Video: Bulunduğumuz noktada deepfake videolar, en iyi performansı sağlayabilmek için temiz hedef videolarla çalışmalıdır. Bu nedenle gördüğümüz videoların çoğu genellikle düşük hareket seviyesine sahiptir.

- İki Veri Kümesi: Ayrıca ağız ve kafa hareketlerinin doğru görünmesi adına hedef kişinin yüzünün veri kümesine ihtiyaç duyulur. Bu sayede hedef videodaki yüz sağa bakarsa sağa, sola bakarsa sola bakması sağlanır. Ayrıca ses de taklit edilecekse, kişinin örnek bir ses kaydına ihtiyaç duyulacaktır.

Deepfake Video Nasıl Oluşturulur?

Deepfake videolar oluşturabilmek için yapay zeka tarafından desteklenen çeşitli uygulamalardan yardım almanız gerekiyor. Bu uygulamaların bazılarını internette ufak bir arama yaparak görmeniz mümkün olacaktır. Bunun ardından hedef kişiye ait çeşitli veri kümelerini ve hedef kişinin konumlandırılacağı hedef videoyu belirlemeniz gerekecektir.

Yazılımlar genellikle pek çok bilgisayarda çalışır ancak sürecin ne kadar zaman alacağı performansla doğru orantılı olarak belirlenecektir.

Ayrıca bunu bir mobil cihazda da yapmanız mümkün. Örneğin Reface App gibi uygulamaları kullanarak hızlı ve basit bir şekilde deepfake videolar oluşturabilirsiniz. Bu uygulamayı hemen aşağıda yer alan bağlantıdan cihazınıza indirebilir, hızlı ve güvenli bir şekilde kurabilirsiniz.

Peki siz deepfake videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji tehlikeli sorunlara yol açabilir mi yoksa onları ayırt etmek her zaman mümkün olacak mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.