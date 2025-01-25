DeepSeek AI, Beş Parasızken Bile Silikon Vadisi'ne Fark Attı!

Hedge fon milyarderi Liang Wenfeng'in liderliğindeki küçük Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, düşük bütçeyle devasa bir yapay zeka modeli oluşturma başarısıyla hem dünyanın hem de Silikon Vadisi'nin dikkatini çekti. Şirket, R1 modeliyle yapay zekayı insan gözetimine ihtiyaç duymadan öğrenebilen bir seviyeye taşımasıyla ün saldı.

ABD'nin, Çin'in yüksek teknolojik gelişmelerinin önüne sürekli olarak set çekmesiyle gelişmesini engelleme çabaları hat safhada olmasına rağmen Çin bu başarıya ulaştı; böylece Silikon Vadisi hiç beklenmedik bir yerden darbe almış oldu. Peki Çin nasıl oldu da bu raddeye gelmeyi başardı?

Tüm Engellere Rağmen Başarılı Oldu

Liang'ın şirketi, yalnızca 5.6 milyon dolarlık bir bütçe ve 2.048 Nvidia H800 çipi kullanarak 671 milyar parametreli bir model geliştirdi. Rakamlar ABD merkezli devlerin harcadığı milyarlarca dolarla kıyaslandığında oldukça mütevazı. Daha geçen gün ABD'li şirketler arasında 500 milyonluk bir anlaşma imzalandığını hatırlatalım.

DeepSeek'in başarısının temelinde, Liang'ın hedge fon şirketi High-Flyer'da edindiği tecrübeler yatıyor. Nvidia'nın en güçlü çiplerinin Çin'e ihracatını yasaklayan ABD yaptırımları, DeepSeek'i mevcut çiplerin potansiyelini maksimum düzeyde kullanmaya yönlendirdi. Şirket, bu alandaki uzmanlığıyla sınırlı kaynaklarla bile etkileyici sonuçlar elde etmeyi iyi bildi.

Burada Çin'in yerel yeteneklere odaklanan stratejisi de önemli bir rol oynadı. DeepSeek, Tsinghua ve Peking gibi prestijli Çin üniversitelerinden mezun mühendislerle çalışıyor. Liang, yurtdışından dönen uzmanlara bel bağlamak yerine tamamen yerli ve milli bir ekip kurmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Silikon Vadisi'nden Cevap Gecikir Mi?

DeepSeek'in başarısı, Silikon Vadisi'nde epey hararetli bir tartışma başlattı. Meta, OpenAI ve Anthropic gibi büyük oyuncular, Çinli rakiplerinin hızla gelişen teknolojisine karşı nasıl bir strateji izleyeceklerini düşünüyor. OpenAI, Japon SoftBank ile 100 milyar dolarlık bir ortak girişim planını duyururken, Elon Musk'ın xAI girişimi bir milyondan fazla GPU içeren bir süper bilgisayar inşa etmeyi hedefliyor.

DeepSeek ise şu anda Çin’deki en büyük gelişmiş bilişim altyapılarından birine sahip. Ancak ABD merkezli devlerin daha yeni ve güçlü çiplerle oluşturduğu mega kümeler, gelecekte yine DeepSeek önüne set çekeceğini gösteriyor.

Yine de DeepSeek'in başarısı tamamen yerel yeteneklerden güç alıyor ve yenilikçi bir yaklaşımla uluslararası arenada boy göstermesini sağlıyor.

Çin'in tüm emekleri, milyar dolarlar olmadan bile bağımsız ve yaratıcı bir güç haline gelinebileceği göstermişken Silikon Vadisi'nin strateji değiştirip değiştirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.