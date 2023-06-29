Karizmatik Bir Oyuncu: En İyi Denzel Washington Filmleri

Kariyeri boyunca sayısız başarılı filmde rol almış ve oyunculuk yetenekleriyle büyük beğeni toplamış olan Denzel Washington hem sinema hem de tiyatro alanında etkileyici bir performans sergilemiştir. Denzel Washington filmleri kalitesiyle ve etkileyiciliğiyle bilinir. Genellikle dram filmlerinde yer alan ünlü oyuncu karizmasıyla da öne çıkan bir yıldızdır.

Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Denzel Washington filmlerini sıraladık. Eğer siz de etkileyici, dram ve duygu yüklü bir film arıyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır.

En İyi Denzel Washington Filmleri

Glory (1989)

Malcolm X (1992)

Philadelphia (1993)

Training Day (2001)

Man on Fire (2004)

American Gangster (2007)

The Book of Eli (2010)

Flight (2012)

Glory (1989)

Morgan Freeman ile Denzel Washington’ı aynı filmde izleyebildiğimiz bu yapım Amerikan İç Savaşı döneminde geçen bir dram filmidir. Afro-Amerikan askerlerin savaşta verdikleri mücadeleyi ve kölelik karşıtı hareketin önemini anlatır. "Glory," gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır ve Massachusetts 54. Piyade Alayı'nın tarihini konu alır.

Tür : Dram, Savaş

: Dram, Savaş Oyuncular : Denzel Washington, Matthew Broderick, Morgan Freeman

: Denzel Washington, Matthew Broderick, Morgan Freeman IMDB Puanı: 7.8

Malcolm X (1992)

Denzel Washington filmleri arasından en çok ses getiren yapımlardan biri olan Malcolm X, adından da anlaşılacağı üzere Malcolm X’in hayatını anlatan biyografik bir dram filmidir. Otobiyografi kitabından uyarlanmıştır. Malcolm Little'ın gençliğinden başlayarak siyasi aktivizm yolculuğunu ve Müslümanlık'a dönüşünü ele alır. Denzel Washington’ın bu filmdeki performansı şahanedir.

Tür : Biyografi, Dram

: Biyografi, Dram Oyuncular : Denzel Washington, Angela Bassett

: Denzel Washington, Angela Bassett IMDB Puanı: 7.7

Philadelphia (1993)

Tom Hanks ile Denzel Washington’u bir arada gördüğümüz bu film AIDS'li bir avukatın hikayesini anlatır. AIDS’e yakalanan bu avukat tüm çevresinden bu gerçeği saklamaya çalışır. Gerçek ortaya çıktığında ise işinden kovulur ve bir hak arama mücadelesi içine girer. Film AIDS'in toplumda nasıl bir dışlanmaya ve ayrımcılığa yol açtığını da ele alır.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Tom Hanks, Denzel Washington

: Tom Hanks, Denzel Washington IMDB Puanı: 7.7

Training Day (2001)

Bu yapım gerçek zamanlı bir gün boyunca iki polis memurunun etkileşimini ve karmaşık ilişkilerini anlatır. Klasik bir iyi polis-kötü polis hikayesi olan Training Day Los Angeles'ın suçla dolu sokaklarını bize gösteriyor.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Denzel Washington, Ethan Hawke

: Denzel Washington, Ethan Hawke IMDB Puanı: 7.7

Man on Fire (2004)

Meksika'da geçen bir hikayeyi anlatan bu filmde Denzel Washington eski bir CIA ajanı olan John Creasy karakterini canlandırır. Alkolizm ve yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle hayata umutsuzca tutunan bu adamın hayata ilginç bir şekilde değişir. Kendisine koruma görevi verilen Pita Ramos adlı genç bir kızla olan ilişkisi hayatına yeni bir anlam getirir.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Denzel Washington, Dakota Fanning

: Denzel Washington, Dakota Fanning IMDB Puanı: 7.7

American Gangster (2007)

Güç, ahlaki çıkmazlar, adalet ve suç dünyasının karmaşıklığı gibi temaları ele alan etkileyici bir suç filmidir. Gerçek bir hikayeden esinlenen film; derinlikli karakterler, sürükleyici bir hikaye ve muhteşem oyunculuklarla tam not almış yapımlardan biridir.

Tür : Suç, Drama, Biyografi

: Suç, Drama, Biyografi Oyuncular : Denzel Washington, Russell Crowe

: Denzel Washington, Russell Crowe IMDB Puanı: 7.8

The Book of Eli (2010)

Kıyamet sonrası bir aksiyon/dram filmi olan The Book of Eli, bir savaşçının hikayesini anlatır. Eli son derece yetenekli bir savaşçıdır ve elinde bulunan gizemli bir kitabı koruma göreviyle yollara düşer. Bu kitap insanlık için büyük bir öneme sahiptir çünkü içinde kurtuluşun ve umudun sırları yer almaktadır.

Tür : Aksiyon, Macera, Drama

: Aksiyon, Macera, Drama Oyuncular : Denzel Washington, Gary Oldman

: Denzel Washington, Gary Oldman IMDB Puanı: 6.9

Flight (2012)

Bir uçak kazası sonrası yaşanan olayları ve pilotun içsel mücadelesini anlatan bu film insan doğasının karmaşıklığını ve kişisel düşüşten kurtuluşa doğru yolculuğu işleyen güçlü bir dramadır. Denzel Washington'ın olağanüstü performansı ve filmdeki derinlikli hikaye bu yapımı başarılı kılıyor.

Tür : Dram, Gerilim

: Dram, Gerilim Oyuncular : Denzel Washington, Don Cheadle

: Denzel Washington, Don Cheadle IMDB Puanı: 7.3

Denzel Washington filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek istersiniz? Sizin favori Denzel Washington filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.