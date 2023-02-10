Deprem Bulutu Nedir? Gerçeklik Payı Var mı?

Deprem bulutu, depremler meydana gelmeden önce ortaya çıkan bulutlar şeklinde tanımlanıyor. Bu kavram çok eski dönemlerden bu yana ifade ediliyor. Depremden yaklaşık bir hafta önce meydana gelen sıra dışı bulutlar olarak da adlandırılıyor.

Eski çağlardan bu yana çok sık bahsedilen konuların başında geliyor. Örneğin; Hint bilgin Brihat Samhita, Varahamihira isimli çalışmasının 32. bölümünde bu konuya değinmiştir. Günümüzdeyse bazı bilim insanları, deprem meydana gelmeden 50 gün önceki bulutları incelediklerini iddia ediyor.

Bulutları inceleyip ona göre deprem tahmini yaptıklarını iddia eden bilim insanları da var. Yalnız bilimsel toplulukların çoğunluğu deprem bulutlarını kabul etmiyor. Deprem bulutlarına dair kesin kanıtlanmış bir bilimsel verinin olmadığı vurgulanıyor.

Deprem Bulutu Nasıl Oluşur?

Deprem bulutlarının varlığı ve oluşumuna dair kesin bilgi yoktur. Cirrocumulus isimli küçük gruplardan meydana gelen oluşumlara deprem bulutu ismi verilmektedir. Gölgesiz, ince ve beyaz bulut oluşumlarıdır.

Deprem bulutları hem toplu hem de ayrı ayrı parçalı şekilde görünürler. Cirrocumulus bulutları; Cirrostratus ya da Cirrus bulutlarının şekil değiştirmesi sonucunda meydana geliyor. Aynı zamanda Altocumulus bulutlarının parça haline gelerek küçülmesiyle de oluşur. Bahsettiğimiz bulut türü buz kristallerinden oluşur. Aşırı soğuk su damlacıkları şeklinde de görüntülenebilir.

Deprem Bulutunun Gerçeklik Payı Var mı?

Prof. Dr. Ziyadin Çakır tarafından yapılan açıklamada deprem bulutlarının varlığına dair bazı söylentilerin olduğunu ancak bunların doğruluğunun kanıtlanmadığı belirtildi. Depremden önce deprem bulutlarının gökyüzünde belirmeye başladığı bilim insanları tarafından kesin kabul edilen bir olgu değil.

Genel olarak depremin habercisi olarak kabul edilen deprem bulutlarıyla ilgili birçok söylem var. Fakat bilimsel olarak tam karşılığı olmadığı için gerçeklik payı olduğunu söylemek mümkün değil. Düzce Gökyaka merkezli depremde kamuoyunda Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Ankara’da deprem bulutlarının görüldüğü iddia edilmişti. Ancak bu durum yetkililer tarafından kesin olarak yalanlandı.