Frank Hoogerbeets Kimdir? Gerçekten Deprem Kahini mi?

Neredeyse her depremin ardından gündemden düşmeyen Frank Hoogerbeets kimdir? Frank Hoogerbeets gerçekten deprem kahini mi? Merak edilen soruları sizler için cevapladık.

Özellikle ülkemizde sıklıkla her deprem sonrası gündeme gelen deprem kahini son depremin ardından da 3 gün önceden tahmin ettiği medya tarafından belirtildi. Kendisi de Twitter hesabından 3 Şubat 15:03 tarihinde bir tweet paylaşarak harita üzerinde belirlediği bölgede er ya da geç burada deprem olacak ifadesini kullandı. Peki bu ifadeler ne kadar doğru? Gelin yakından bakalım.

Frank Hoogerbeets Kimdir?

Kendisi internet aleminde bir gökbilimci ve araştırmacı olarak tanımlanıyor. Ancak kendisinin ne bir hakemler tarafından onaylanmış akademik makalesi bulunuyor ne de bir üniversitede görev yapıyor. Ayrıca kendisinin kullandığı yöntemler de bilim camiası tarafından kabul edilmiyor.

Diğer yandan bakacak olursak internet aleminde gerçekten de popüler bir isim. Öyle ki neredeyse her internet sitesinde ismini bulabilirsiniz. Bilinene göre Google tarafından 19.000'den fazla internet sitesinde ismi bulunmakta ama bu web sitelerinin hiçbiri güvenilir bir kaynak olarak kabul edilemez. Çünkü hiçbiri bilim camiası tarafından onaylanmış bir web sitesi olarak gözükmüyor. Yani kısaca kendine ait yöntemleri var ve bu yöntemlerden yola çıkarak deprem tahmini yapmaya çalışıyor. Peki Frank Hoogerbeets gerçekten de deprem kahini mi?

Frank Hoogerbeets Deprem Kahini mi?

Frank Hoogerbeets, deprem kahini olamaz. Bilimsel açıdan bu yöntemlerin hiçbiri kabul edilemezken aynı zamanda depremlerin hangi tarihte ve saatte olacağı hakkında bir bilgi elde edemediğimiz dönemlerde böyle bir insanın kahin olma imkanı yoktur.

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda er ya da geç bu bölgede deprem olacağını belirtmiş ve kısa bir süre sonra deprem yaşanmıştı. Peki bu nasıl olmuştu? Aslında fay hattı üzerinde olan bölgelerde deprem olma olasılığı yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani %50'ye %50 ya deprem olacaktır ya da olmayacaktır.

Bu durum şu an da geçerlidir. Örneğin, 5 gün sonra Japonya'da %50 deprem olabilir %50 olmayabilir kısaca ya heptir ya hiçtir. Çünkü Japonya'da fay hattı bulunmakta ve Japonya'da yüksek deprem bölgesi ülkelerinden biridir.

Frank Hoogerbeets'da kendi yöntemleriyle bölgelerdeki deprem olasılıklarından yola çıkarak bir tahminde bulunuyor. Ayrıca kendisi ülkemizdeki kadar popüler bir kişi değildir.

Bu durum şöyle de düşünülebilir; eğer gerçekten de Frank Hoogerbeets deprem kahini ise neden diğer ülke otoriteleri tarafından veya bilim camiası tarafından kabul edilip çalışmalarda ortaklık yürütülmüyor ve neden sadece ülkemizde konuşuluyor?

Deprem tahmini kimi zaman safsatalara da yol açabilir. Bir örnek verecek olursak; bir dart tahtasına atış yaptığınızı varsayınız. O atışlardan illaki bir tanesi tam 12'yi vuracaktır. İşte depremde yürütülen tahminlerin birçoğu böyle olabilir.

Mesela, Kraliçe Elizabeth öldüğünde bir Twitter hesabı her gün için Elizabeth'in öldüğü tarihi paylaşıyordu. Ancak unutulan bir nokta var ki o da Twitter sayfası her gün farklı tarihler paylaşıyor ve Kraliçe Elizabeth'in öldüğü gün diğer paylaşımlarını siliyordu. Kısaca aslında kraliçe Elizabeth'in ne zaman öleceğini bilmiyordu.

Ülkemizde beklenen büyük depremlerden biri de Marmara depremidir. Şu an bilim insanları elbet bir gün Marmara depreminin gerçekleşeceğini ve büyük felaketlere yol açacağını söylüyor. Fakat ne zaman olacağı hakkında herhangi bir bilgi veremiyorlar bunun asıl nedeni bilimin bu kadar ilerlememesi ve gerçekten de böyle bir şeyin tahmin edilemiyor olması.

Son olarak WhatsApp, Telegram veya sosyal medyada şu gün şu saatte deprem olacak ve şiddeti şu olacak hakkında paylaşımlarda bulunan ve insanlara korku yaymaya çalışan kişilere aldırış etmemenizi ve bilim insanlarını takipte kalmanızı öneriyoruz. Deprem hakkında yanlış bildikleriniz neler?