3 Tekerlekli Devrilmeyen Motosiklet Carver Özellikleri ve Fiyatı

Hollanda menşeili motosiklet ve elektrikli scooter üreticisi Carver, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Üstelik devrilmeme özelliğine sahip olan yeni 3 tekerlekli motosiklet modeli ile!

Gürses Şirketler Grubu ile Carver’ın yaptığı anlaşma sonucunda söz konusu motosikletin Türkiye’de üretilme ihtimali hakkında konuşuluyor.

Bu aracı diğer motosikletlerden ayıran en önemli özellik ise asla devrilmiyor olması. İşte, stabilizasyon konusunda sınır tanımayan üç tekerlekli motosiklet modeli hakkında bilmeniz gereken her şey!

Devrilmeyen Motosiklet Carver’ın Özellikleri

Şehir hayatında trafik derdine son veren fonksiyonel bir çözüm olarak Carver’ı ele alabiliriz. Bu araç iki kişilik olarak tasarlanmış. Arabaya benzer bir görünüme sahip olan araç sıradan motosikletlerin aksine kapalı bir tavana sahip.

Yağışlı ve rüzgarlı havalarda bu durum büyük bir avantaj sağlıyor. Elektrikli bir araç olduğu için günlük hayatta hem tasarruflu hem de kullanışlı bir seçim oluyor.

Öte yandan, aracın üç farklı versiyonu mevcut. Bunlar ‘Base, R+ ve S+’ olarak isimlendiriliyor. Aracın farklı versiyonlarının sahip olduğu teknik özellikler ise şu şekilde:

S+ versiyonunda maksimum hız 80 km / saat olarak belirtiliyor. Menzili 100 km.

R+ versiyonunda maksimum 45 km / saat hıza ulaşılabiliyor. Menzil 130 km.

Base versiyonda da maksimum hız 45 km / saat. Menzil ise S+ ile aynı.

Cihazın tüm versiyonlarında 230 V’luk kablolu şarj desteği bulunuyor.

Şarj süresi 3 saatten biraz daha fazla. %80 oranında şarj seviyesine ulaşması için 3 saat dolum yapılması gerekiyor.

Bagaj hacmi 75 litre.

‘Dinamik Araç Kontrolü’ teknolojisine sahip. Bu sayede araç en keskin virajlarda bile devrilme ihtimaline karşı yüksek direnç gösteriyor.

3 tekerlekli tasarımı ve kapalı tavanı ile otomobile benzer bir görünüme sahip.

Bunların haricinde aracın kuryeler için geliştirilmiş bir versiyonu daha mevcut. ‘Carver Cargo’ adı verilen bu model tek kişilik bir araç. Maksimum 80 km / saat hıza ulaşıyor. Menzili 130 km.

Carver Motosiklet Fiyatı

Türkiye pazarına girdikten bir süre sonra aracın ülkemizde üretilebilmesi için fabrika kurulması planlanıyor. İlk etapta 2.000 adet üretileceği belirtilen aracın fiyatı hakkında kesin bir açıklama yapılmadı ancak tahminler araçların satış fiyatının 500.000 TL civarında olacağı yönünde.