Discord Hesabı ve Sunucusu Nasıl Silinir?

2015 Yılında hayatımıza giren Discord, aktif olarak 140 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. 30 dil desteği bulunan Discord, şirketler ve oyuncular tarafından oldukça fazla kullanılmakta. Öyle ki dil öğrenmek isteyenlerin, bilim meraklılarının ve birçok insanın aktivite alanı olmuş durumda.

Fakat Discord kullanmak istemeyen veya kullanamayan birçok insan bulunuyor. Eğer sizde Discord hesabınızı nasıl kapatırım diye düşünüyorsanız gelin birlikte bakalım.

Discord Hesabı Nasıl Silinir?

Öncelikle cihazınızdan Discord uygulamasını açın.

Profil kısmına gelin.

Hesap butonuna dokunun.

En alt kısma gelin.

Hesabı sil seçeneğine basın.

seçeneğine basın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Discord hesabınızı sildikten sonra tüm sunuculardaki bağlantılarınızın kaybolacağını unutmayın. Eğer önemli bir dosyanız varsa mutlaka önceden yedekleyin.

Bilgisayardan Discord Hesabı Nasıl Silinir?

Discord uygulamasını cihazınızdan veya tarayıcınızdan açın.

Aşağıda bulunan ayarlar simgesine tıklayın.

Hesabım seçeneğine gelin.

En alt kısma gelin.

Hesabı sil seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer Discord hesabını silme işlemini gerçekleştiremiyorsanız size ait bir sunucu bulunmaktadır. Size ait sunucuları bir başkasına devrederek Discord hesabını silebilirsin.

Discord Sunucu Nasıl Silinir?

Discord uygulamasını cihazınızdan veya tarayıcınızdan açın.

Yetki sahibi olduğunuz sunucuya gelin.

Sunucu isminin üzerinde bir defa tıklayın.

Açılan pencereden sunucu ayarları bulunacaktır.

Sunucu ayarlarına bir defa tıklayın.

Yeni açılan sayfada; “Sunucuyu Sil” butonu olacaktır.

Sunucuyu sil seçeneğine tıklayın.

“… sunucusunu silmek istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz ” uyarısı karşınıza çıkacaktır.

” uyarısı karşınıza çıkacaktır. Sunucuyu sil seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Mobil Üzerinden Discord Sunucu Nasıl Silinir?

Öncelikle cihazınızdan Discord uygulamasını açın.

Daha sonra yetki sahibi olduğunuz sunucuya gelin.

Sunucu isminin üzerine bir defa basın.

Açılan pencereden ayarlar seçeneğini seçin.

“Genel Görünüm” kısmına girin.

En aşağı gelin.

Sunucuyu sil butonuna basın.

butonuna basın. “… sunucusunu silmek istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz” uyarısı karşınıza çıkacaktır.

Evet seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Discord hesap silme ve sunucu silme nasıl gerçekleştirilir? Öğrenmiş olduk. Sizler Discord kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer Discord nedir? Bilmiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

