Discord Bot Ekleme Nasıl Yapılır?

Discord, bot ekleme işleminin çok basit bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Popüler sohbet uygulaması için geliştirilen botlar, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Peki, Discord botu nasıl eklenir? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

İlk olarak 2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunulan Discord, kısa süre içerisinde çok büyük bir başarının altına imza attı. Yıllardır popülerliğini devam ettiren sohbet programı, kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken hizmet, sahip olduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Programın kullanım deneyimini önemli ölçüde arttıran birçok faktör yer alıyor. Bu faktörler arasında botlar da yer alıyor. Söz konusu hizmet için geliştirilen botlar, büyük bir kolaylık sağlıyor.

Çoğu kullanıcı, popüler sohbet programı Discord’da müzik botu ve mesaj silme botu ekleme işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu yazıda popüler Discord botlarını eklemek için hangi adımları gerçekleştirmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Discord Bot Ekleme Adımları Neler?

Top.gg sitesini ziyaret edin.

Arama kutucuğuna botun ismini yazın.

Enter tuşuna basın.

Botun sayfasından "Davet Et" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sunucuyu seçin.

"Devam Et" butonuna tıklayın.

"Yetkilendir" butonuna basın.

Doğrulamayı yapın.

Bot sunucuya eklenecektir.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sohbet programında kullanıcılar kendi sunucularını oluşturabiliyor. Hizmette yer alan sunuculara çeşitli botlar eklenebiliyor. Böylelikle bazı işlemler botlar aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor.

Çok basit bir kullanıma sahip olan sohbet hizmetinde sunucuya bot ekleyebilmek için yönetici rolüne sahip olmanız gerekiyor. Eğer sunucuyu siz kurmadıysanız, sunucuyu kuran kişinin size yönetici rolü vermelidir. Yönetici rolüne sahipseniz, bot ekleme işlemine başlayalım.

Başarılı sohbet programında botları ekleyebilmeniz için birçok popüler web sitesi bulunuyor. Ayrıca botun kendi sitesinden de ekleme işlemini yapabilmeniz mümkün. Biz bu yazıda çok büyük bir popülerliğe sahip olduğundan ötürü söz konusu işlemi Top.gg sitesi üzerinden anlattık. Tüm sitelerde mantık genel olarak aynıdır.

Top.gg sitesini ziyaret edin. Eğer yüklemek istediğiniz bir bot varsa arama kutucuğuna botun ismini yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın. Daha sonra botun sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Botun sayfasından "Davet Et" butonuna tıklayın.

"Devam Et" butonuna tıkladıktan sonra üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçin ve ardından "Yetkilendir" butonuna basın.

Doğrulama işlemini gerçekleştirin. Bu işlemi uygulamanız halinde bot sunucuya eklenecektir. Bu süreçte sorun yaşayan kişiler için adımları resimlerle anlattık.

Top.gg sitesini ziyaret edin ve sayfanın üst kısmındaki arama kutucuğu üzerinden sunucunuza eklemek istediğiniz botun ismini yazın. Daha sonra "Enter" tuşuna basın.

Botun sayfasında yer alan "Davet Et" butonuna tıklayın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçin ve hemen ardından "Devam Et" butonuna tıklayın.

"Yetkilendir" butonuna basın.

Söz konusu bot, belirttiğiniz sunucuya eklenecektir.

Discord Müzik Botu Ekleme Nasıl Yapılır?

Top.gg sitesini görüntüleyin.

"Music" butonuna basın.

Bir müzik botu seçin.

"Davet Et" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sunucuyu seçin.

"Devam Et" butonuna basın.

"Yetkilendir" seçeneğini seçin.

Doğrulamayı yapın.

Popüler sohbet uygulamasında çok sayıda müzik botu bulunuyor. Discord’da müzik botu ekleyebilmek için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu adımlar, normal bot ekleme işlemleri ile aynıdır.

Söz konusu işlem için ilk olarak Top.gg sitesini ziyaret edin. Yukarıda da belirttiğimiz üzere farklı bir internet sitesi tercih edebilir veya botun resmî web sitesine girebilirsiniz. Top.gg sayfasının üst kısmında yer alan "Music" butonuna basın. Böylelikle müzik botlarının yer aldığı bir liste göreceksiniz.

Liste üzerinden bir müzik botunu seçin. Bu işlemi uygulamanız halinde botun sayfası görüntülenecektir. Açtığınız sayfa üzerinden "Davet Et" butonuna tıklayın. Yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Üyelik bilgilerinizi yazın ve hesabınıza giriş yapın.

Bir sonraki aşamada botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçin. "Devam Et" butonuna basın ve hemen ardından "Yetkilendir" seçeneğini seçin. Son olarak doğrulama işlemini gerçekleştirin. Böylelikle bot ekleme işlemi tamamlanacaktır. Adımları uygularken sorun yaşayan kullanıcılar için resimlerle anlattık.

Discord müzik botu ekleme ilemi için ilk önce Top.gg sitesini ziyaret edin. Üst kısımdaki "Music" butonuna basın.

Bu sayfada müzik botlarını göreceksiniz. Bir müzik botunu seçin.

Botun sayfası üzerinden "Davet Et" butonuna basın.

Botu eklemek istediğiniz sunucuyu belirleyin ve ardından "Devam Et" butonuna tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden "Yetkilendir" seçeneğini seçin.

Discord Mesaj Silme Botu Ekleme Adımları Neler?

MEE6 botunun resmi sayfasını açın.

"Discord’a Ekle" butonuna basın.

"Yetkilendir" butonuna tıklayın.

"Ekle" butonuna basın.

Sunucuyu seçin.

"Devam Et" butonuna tıklayın.

"Yetkilendir" butonuna basın.

"Moderatör" özelliğini etkinleştirin.

"Clear" komutunun aktif olduğundan emin olun.

Discord sunucularında bir süre sonra çok fazla sayıda mesajlar yazılmış olabiliyor. Eğer sunucunuzda yer alan bazı mesajları silmek istiyorsanız tek tek uğraşmanıza gerek yok. Bazı botlar, sohbet ekranında yer alan mesajları yalnızca tek komut ile temizleyebiliyor.

Bu yazıda MEE6 isimli popüler botu seçtik. Siz, mesaj silme özelliğine sahip farklı bir bot da kullanabilirsiniz. Ayrıca yukarıda Top.gg sitesi üzerinden bot ekleme işlemini anlattık. Bu kez botun resmî sayfası üzerinden nasıl ekleneceğini detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Söz konusu işlem için MEE6 botunun resmî internet sayfasını ziyaret edin. Siteyi görüntüledikten sonra "Discord’a Ekle" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden "Yetkilendir" butonuna tıklayın.

Bir sonraki aşamada "Ekle" butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçin ve hemen ardından "Devam Et" butonuna basın. "Yetkilendir" seçeneğini seçerek botu sunucunuza ekleyebilirsiniz.

"Yetkilendir" butonuna bastığınızda dashboard sayfası açılacaktır. Bu sayfa üzerinden "Moderatör" özelliğini aktif hale getirin. Son olarak "Clear" komutunun aktif olduğundan emin olun. Bu işlemi yaptıktan sonra Clear komutu ile mesajları temizleyebilirsiniz. Bu süreçte problem yaşayan kişiler için adımları resimlerle anlattık.

Discord mesaj silme botu ekleme işlemini gerçekleştirmek için MEE6 botunun sayfasını açın ve ardından "Discord’a Ekle" butonuna basın.

Açılan sayfa üzerinden "Yetkilendir" butonuna tıklayın.

"Ekle" butonuna basın.

Botu ekleyeceğiniz botu belirleyin ve ardından "Devam Et" butonuna basın.

"Yetkilendir" butonuna tıklayın.

Moderatör özelliğini aktif hale getirin.

"Clear" komutunun etkin olduğundan emin olun.

Bu yazıda Discord müzik botu ekleme nasıl yapılır ve Discord mesaj silme botu ekleme adımları neler sorularını yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.