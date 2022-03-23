Discord Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Temelde oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim uygulaması olan Discord, özellikle pandemi döneminden sonra yaygınlaşmaya başladı. Pandemi döneminde uzaktan çalışma şekline geçen birçok şirket, iletişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek adına Slack, Skype, Microsoft Teams gibi uygulamaları sıklıkla kullanmaya başladı. Ancak diğerlerine göre çok daha fazla avantaja sahip olan Discord’da işverenler tarafından tercih edilmeye başlandı. Peki, Discord nedir? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Discord Nedir?

Discord, ilk olarak online oyun oynayan kişilerin ekip arkadaşlarıyla ya da rakipleriyle iletişim kurmak için sağladığı toplu görüşme platformu olarak biliniyordu. Ancak pandemi süreciyle birlikte Discord’un kullanımı geniş kitlelere yayılmaya başladı. Skype ve TeamSpeak gibi uygulamalara alternatif olan Discord, kısa sürede oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

Discord Ne İşe Yarar?

Discord, kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü ister yazılı isterseniz de sesli bir şekilde mesajlaşabildiğiniz bir uygulama olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.

Discord Nasıl İndirilir?

Discord uygulamasını internet üzerinde bulunan birçok siteden indirebilirsiniz. Discord uygulaması macOS ve Windows işletim sistemlerine kurulabildiği gibi Android ve iOS işletim sistemlerini de destekler. Bu kapsamda Discord’u hem bilgisayarınızda hem de cep telefonunuza indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Discord uygulamasını indirmek için, uygulamanın kendi resmi internet sitesini de kullanabilirsiniz. Bunun dışında uygulamayı, cep telefonlarının uygulama mağazalarında da bulabilirsiniz.

Discord Nasıl Kullanılır?

Discord uygulaması, aynı anda birden fazla kişiyle iletişim kurmak isteyenler için oldukça cezbedici. Fakat, bunun için Discord'da kanal açmak şart. İlk olarak Discord uygulama sayfasına gidin. Ekranın sol üst köşesinde bulunan ‘+’ simgesine tıklayın. Eğer ‘+’ simgesi yoksa Discord simgesine tıkladığınızda görünecektir.

Ardından gelen pencerede ‘Bir Sunucu Oluştur’a tıklayın. Daha sonra ‘Sunucu Adı’nı doldurup ‘Oluştur’ butonuna tıklayın. Böylece Discord'da kanal açma işlemi tamamlanır.

Bu aşamadan sonra karşınıza davet için bir link penceresi çıkacaktır. Pencereyi kapattığınızda kanala otomatik olarak bağlanacaksınız. Kanal simgesine tıkladığınızda ‘Anlık Davet Oluştur’a giderek davet linkini bulabilirsiniz.

Uygulamada; baş-konuş özelliği, mikrofon ve hoparlör susturma özelliği, kamera açma ve kapama, arkadaş ekleme, görüntülü ve sesli arama, ekran paylaşma gibi birçok alternatif bulunuyor.

Discord’tan bahseden kişiler kısaltma olarak ‘dc’ tabirini kullanabilirler. Uygulama ücretsiz olması nedeniyle de birçok kullanıcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Uygulamayı kullanmak için mail adresi ile beraber bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmak yeterli.

Discord Nitro Nedir?

Discord Nitro, uygulamanın premium abonelik seviyesidir. Discord Nitro’da herhangi bir topluluktan özel emojilere küresel erişim, özel bir Discord numarası etiketi, animasyonlu avatarlar ve favori topluluklarınız için sunucu güçlendirmelerine ulaşabilirsiniz.

Discord Nitro'nun iki çeşidi mevcuttur: Nitro (aylık 9,99 €) ve Nitro Classic (aylık 4,99 €). Nitro'nun yıllık 99,99 € ve Nitro Classic'in yıllık 49,99 € olduğu bir yıllık abonelikler için büyük indirimler de vardır.

Discord Nitro Avantajları

Küresel Emojiler

İyileştirilmiş Canlı Yayın Akışı

Özel Anlaşmazlık Etiketi

Ekran Paylaşımı

Artan İndirme Limiti

Hareketli Avatarlar

Küresel Emojiler

Çoğu Discord sunucusu, topluluk veya sunucu sahibi tarafından oluşturulan özel emojilere sahiptir. Genellikle bunlar yalnızca oluşturuldukları sunucularda kullanılabilir. Nitro, insanların kitaplıklarında bulunan herhangi bir emojiyi herhangi bir sunucuda kullanmalarına izin verir.

İyileştirilmiş Canlı Yayın Akışı

Go-Live, oyununuzu küçük bir grup insana yayınlamanıza izin veren bir özelliktir. Ücretsiz katmanda 720p'ye kadar 30 FPS'de, Classic'te 1080 FPS'de 60p'ye kadar veya Nitro'da kaynak kalitesinde akış yapabilirsiniz.

Özel Anlaşmazlık Etiketi

Her Discord kullanıcı adının ardından dört basamaklı rastgele bir sayı gelir. Nitro, o isim/numara kombinasyonu alınmadığı sürece bu numarayı istediğiniz gibi değiştirmenize olanak sağlar.

Ekran Paylaşımı

Ekranınızı arkadaşlarınızla 1080p'de 30 FPS'de veya 720p'de 60 FPS'de paylaşabilirsiniz.

Artan İndirme Limiti

Ücretsiz katmanda yalnızca 8 MB'a kadar dosya yükleyebilirsiniz, ancak Nitro Classic ve Nitro aboneleri sırasıyla 50 ve 100 MB'a kadar dosya yükleyebilir.

Hareketli Avatarlar

Ücretli aboneler, statik bir görüntü yerine avatar olarak animasyonlu bir GIF kullanabilir.

Tüm abonelere ayrıca kullanıcı adlarının yanında Nitro kullanıcısı olduklarını gösteren küçük bir rozet verilir.

Discord Bot Ekleme Nasıl Yapılır?

İnternet tarayıcınızdan Discord’a giriş yapın.

Bot eklemek için çeşitli kaynak internet siteleri mevcut. Carbonitex veya top.gg gibi kaynak siteleri kullanabilirsiniz.

Eklemek istediğiniz Discord botu seçtikten sonra ‘Davet et’ seçeneğine tıklayın.

Sizi eklemek üzere olduğunuz botun özelliklerinin olduğu bir sayfaya yönlendirecek. Buradan tekrar ‘Davet et’ seçeneğine tıklayın.

Daha sonra Discord botun sunucuya eklenebilmesi için bir yetkilendirme ekranı karşınıza çıkacak.

Buradan eklemek istediğiniz sunucuyu seçerek ‘Devam et’ daha sonra ‘Yetkilendir’ seçeneğine tıklayın.

Eklediğiniz bot ekranın sağ üst köşesinde çıkacaktır.

Discord botları, sizden komut alan sahte kullanıcılara verilen isimdir. Her botun kendine has görevi vardır.

Dilerseniz bu botlar sayesinde argo konuşan kişileri banlayabilir, oyun istatistiklerinizi görebilir veya müzik çalabilirsiniz. Bunlar gibi birçok görevi olan bu batlara düzgün komut vermeniz yeterli.

Discord sunucusuna bot eklemek aslında oldukça basit. Fakat bot ekleme işlemine başlamadan önce ‘Sunucuyu yönet’ izinlerine sahip olmanız gerekiyor.