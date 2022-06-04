En Popüler Discord Müzik Botları

Discord, müzik botları sayesinde bambaşka bir deneyim sunuyor. Peki, en iyi müzik botu hangisi? Bu yazıda çoğu kullanıcı tarafından kullanılan birbirinden başarılı botları sıraladık. Hazırladığımız listeden beğendiğiniz botu sunucunuza ekleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Discord, kullanıcıların aynı ilgi alanına sahip kişileri veya aynı oyunu oynayan kişileri davet edebilecekleri sunucular oluşturmasına imkân tanır. Sunucular büyük bir grup sohbeti gibidir fakat içerisinde pek çok özelliği barındırır.

Müzik botları, kullanıcıların oyun oynarken veya sadece arkadaşlarıyla iletişim kurarken müzik dinleyebilmelerini sağlar. Sohbet uygulaması için geliştirilen botlar sanal bir Discord kullanıcısı gibidir. Müzik dinleyebilmek için ilk olarak botu sunucuya eklemeniz gerekiyor.

Discord müzik botu ekleme işleminin ardından özel komut girmeniz gerekiyor. Günümüzde çok sayıda bot bulunduğundan ötürü hangi botun daha başarılı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Hazırladığımız listede çok sayıda kişi tarafından tercih edilen oldukça başarılı botlara yer verdik.

En İyi Discord Müzik Botları Neler?

FredBoat

Hydra

Probot

MEE6

Chip Bot

24/7

BMO

Mantaro

Jockie Music

Uzox

Yukarıda popüler sohbet uygulaması üzerinden kullanabileceğiniz başarılı botlar bulunuyor. Listede yer alan botların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. FredBoat

Popüler sohbet hizmeti Discord üzerinden kullanabileceğiniz FredBoat, uygulama içerisinden müzik dinleyebilmenize imkân tanır. Kendi çalma listesinizi oluşturabilmenize olanak tanıyan bot, oluşturduğunuz çalma listesini yalnızca bir komut ile çalabilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan botta yerleşik bir arama sistemi bulunuyor. Bu sayede bir müzik çalmak için YouTube bağlantısı kullanmak yerine şarkıyı doğrudan Discord içerisinden arayabilirsiniz. Açık kaynak kodlu bot, milyonlarca sunucuda kullanılıyor.

2. Hydra

Sahip olduğu özelleştirme seçenekleri ile dikkat çeken Hydra İngilizce, Fransızça ve Çince dahil olmak üzere 20'den fazla dili destekliyor. Botun ayrıca premium sürümü de mevcut. Çeşitli avantajlar sunan premium versiyonda otomatik oynatma, 7/24 oynatma, ses efektleri, sınırsız kayıtlı çalma listesi dahil olmak üzere pek çok özellik bulunuyor.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan bot, bu sayede pratik bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Kullanıcıların yüksek kaliteli müzik dinleyebilmesine imkân tanıyan bot, çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğeniliyor.

3. Probot

Yüksek kaliteli müzik imkânı sunan bir diğer bot ise Probot'tur. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Probot, çeşitli komutlar aracılığı ile kontrol edilebiliyor. Kullanıcıların herhangi bir gecikme problemi yaşamadan müzik dinleyebilmesini sağlayan bot YouTube, Spotify dahil olmak üzere birçok platformu destekliyor.

4. MEE6

Milyonlarca sunucuda kullanılan MEE6, müziğin yanı sıra birden fazla konuda oldukça kullanışlı özellikler sunuyor. Popüler bot, moderasyon işlevleri sunarken aynı zamanda yüksek kaliteli müzik çalmanıza olanak tanır. Sunucudaki mesajları silme özelliğini de içeren botu kolayca sunucunuza ekleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

5. Chip Bot

7/24 çalışma süresi ile dikkatleri üzerinde toplayan Chip Bot, Discord kullanıcılarının yüksek kaliteli müzik dinleyebilmesine olanak tanıyor. Ücretsiz sürümün yanı sıra premium versiyon da bulunuyor. Premium sürümde ses filtreleri, otomatik oynatma ve gece modu dahil pek çok avantaj mevcut.

Chip Bot’u sunucunuza ekledikten sonra botun resmî internet sitesinde yer alan komutlar sayesinde botu kullanabilirsiniz. Botun kullanımı tıpkı diğer botlar gibi oldukça basittir. Dolayısıyla botu kullanırken bir zorluk yaşamazsınız.

6. 24/7

Popüler müzik botlarından bir tanesi olan 24/7 YouTube, Spotify gibi platformların yanı sıra radyoyu da destekler. Şu anda yüz binlerce sunucuda kullanılan botun az sayıda komutu mevcut. Böylelikle komutlarda herhangi bir karışıklık meydana gelmez. Botun ayrıca premium sürümü de bulunuyor. Premium versiyonda çeşitli avantajlar yer alıyor.

7. BMO

BMO isimli başarılı müzik botunun kullanımı eğlencelidir. Yüksek kaliteli müzik dinlenebilmesine olanak tanıyan bot, müzikleri gecikme problemi olmadan çalıyor. Kullanıcıların sunucuda geçirdiği zamanı daha eğlenceli hâle getirmek için çeşitli oyunlar da mevcut.

8. Mantaro

Mükemmel kalitede müzik dinlenebilmesine imkân tanıyan Mantaro, 45 milyondan fazla kullanıcı tarafından 545 bini aşkın sunucuda kullanılıyor. Sunucudan atma, susturma dahil olmak üzere çeşitli moderasyon işlevlerine sahip olan bot, çeşitli oyunlar da sunuyor. Botu sunucunuza ekleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

9. Jockie Music

Jockie Music, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sohbet uygulamasında kullanabileceğiniz en iyi müzik botlarından bir tanesidir. Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Tidal ve Soundcloud gibi pek çok platformu destekleyen botu sunucunuza çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Jackie Music, aynı sunucuya toplam 4 bot eklenebilmesine olanak tanıyor. Bu, hizmetin aynı anda birden fazla müzik dinleme imkânı sunmasını sağlıyor. Popüler botun kullanımı da oldukça basittir. Bu sayede botu herhangi bir zorluk yaşamadan kullanabilirsiniz.

10. Uzox

Oldukça kullanışlı özelliklere sahip olan Uzox YouTube, Apple Music, SoundCloud, Spotify dahil olmak üzere pek çok hizmeti destekliyor. Çok sayıda Discord kullanıcısı tarafından tercih edilen botta şarkı sözü desteği de bulunuyor.

Çeşitli müzik filtrelerinin yer aldığı botu birtakım özelleştirme araçları mevcut. Bu işlevler, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Botu sunucunuza oldukça kolay bir şekilde ekledikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan sohbet uygulaması için geliştirilen en başarılı müzik botlarını bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.